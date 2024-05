Fiyat Performans Laptoplarda Bütçe Dostu Fırsatlar

Her zaman yanınızda olacak bir bilgisayar arıyorsanız Casper Nirvana C550 tam size göre. İnce ve hafif olduğu için rahatlıkla taşınabilen bilgisayarla artık ofisiniz istediğiniz her yerde. 135 derece açılabilen menteşe yapısı ile konforlu bir kullanım sunuyor. Aydınlatmalı klavyesi ve güçlü hoparlörleri ile aradığınız her şey onda!

Casper'ın bu modelinin fiyatı şu an indirimde. %13 indirimli hali 13.999 TL.

Ürünü kurduktan sonra 464 GB hafızadan 426 GB boş alan kaldı. Şimdilik sessiz ve iyi çalışıyor. Windows 11 var. Word Excel PowerPoint vs. yok. Bunları da ayrı olarak satmaya başlamışlar. (Uzun yıllar yeni bilgisayar almamıştım, olaylar çok değişmiş :) ) Windows 11 e alışmam biraz zaman alacak. Şimdilik memnunum.

Yüksek performansı ile sizi memnun edecek bilgisayarı satın almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.