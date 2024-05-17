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Fiyat Performans Laptoplarda Bütçe Dostu Fırsatlar

etiket Fiyat Performans Laptoplarda Bütçe Dostu Fırsatlar

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 21:07

Laptop almak isteyenler bütçelerine uygun olanları bulabilmek için çok araştırma yapıyor. Hem bütçe dostu hem kullanışlı laptopları sizin için derledik. Gelin uygun fiyatlı laptoplara birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 17.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Casper Nirvana C550

Casper Nirvana C550

Her zaman yanınızda olacak bir bilgisayar arıyorsanız Casper Nirvana C550 tam size göre. İnce ve hafif olduğu için rahatlıkla taşınabilen bilgisayarla artık ofisiniz istediğiniz her yerde. 135 derece açılabilen menteşe yapısı ile konforlu bir kullanım sunuyor.  Aydınlatmalı klavyesi ve güçlü hoparlörleri ile aradığınız her şey onda!

Casper'ın bu modelinin fiyatı şu an indirimde. %13 indirimli hali 13.999 TL.

Ürünü kurduktan sonra 464 GB hafızadan 426 GB boş alan kaldı. Şimdilik sessiz ve iyi çalışıyor. Windows 11 var. Word Excel PowerPoint vs. yok. Bunları da ayrı olarak satmaya başlamışlar. (Uzun yıllar yeni bilgisayar almamıştım, olaylar çok değişmiş :)  ) Windows 11 e alışmam biraz zaman alacak.  Şimdilik memnunum.

Yüksek performansı ile sizi memnun edecek bilgisayarı satın almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Acer Aspire 3

Acer Aspire 3

Fiyat performans ürünü bir bilgisayar arayanların ilk tercihlerinden olan Acer Aspire'ın 8 GB RAM'i var. Acer bilgisayarı ister iş ister okul için kullanabilirsiniz. Hem şık hem kullanışlı Acer bilgisayarı aldığınıza pişman olmayacaksınız.

Ürün freedos olarak geliyor. Windows 11 kurdum ve cihaz canavar gibi oldu. Beklemediğim performansta çalışıyor. İşlemci, ram uyumu mükemmel, ssd'ye diyecek yok. Bu arada araştırdığım kadarıyla RAM yükseltme yapamıyorsunuz. Windows maksimum 5-6 saniyede açılıyor. İş için gayet ideal cihaz.

Yüksek performansı ile kullanırken zorlanmayacağınız bir bilgisayar arıyorsanız tıklayabilirsiniz.

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Lenovo IdeaPad 1

Lenovo IdeaPad 1

Lenovo bilgisayarlar son zamanlarda en beğenilen laptoplardan. Günlük olarak kullanacağınız fiyatı çok yüksek olmayan bir bilgisayar almak istiyorsanız Lenovo IdeaPad 1 size uygun olabilir. Okulda kullanmak için en iyi ürünlerden biri olan Lenovo IdeaPad 1'i satın alarak çok yüksek fiyatlar ödemeden günlük kullanabileceğiniz bir bilgisayara sahip olabilirsiniz.

Güzel fiyatına göre performans ürünü. 

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Asus Vivobook Go 15

Asus Vivobook Go 15

Hareket halindeyken üretkenlikten vazgeçmemek için almanız gereken Asus Vivobook Go 15 hafifliğiyle tercih sebebi. Her yere bilgisayarınızla gitmek istiyorsanız Asus Vivobook Go 15'i tercih edebilirsiniz. Muhteşem ekranı, ince tasarımı ve şahane fiyatıyla bu bilgisayar kaçmaz!

Şu an %2 indirimde olan bilgisayarın fiyatı 8.999 TL.

180 derece açılabilen menteşesi olan Asus bilgisayarla rahat etmek için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Lenovo Ideapad 3

Lenovo Ideapad 3

Lenovo bilgisayar sevenlerin beğenebileceği Lenovo Ideapad 3, mükemmel performansı şık tasarımla birleştiriyor. Hem gezeyim hem çalışayım diyorsanız ihtiyacınız olan laptop bu. Hazır indirimdeyken kaçırmamanız gereken laptopla hayatınız kolaylaşacak.

Lenovo Ideapad 3'ün indirimli fiyatı 11.819 TL.

Amacına uygun olarak gayet güzel, f/p ürünü.

Fiyat performans ürünü bilgisayarı almak için tıklayın.

Daha fazla laptop için tıklayın.

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Dell Inspiron 15

Dell Inspiron 15

15.6 inç bilgisayar günlük işlere uygun bir model. Bu bilgisayarı şık tasarımı ve klasik görünümü ile çok seveceksiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar yanınızda olacak Dell Inspiron 15 ile ödev veya iş yapmak mümkün. Hoparlörleri size kristal netliğinde ses deneyimi yaşatıyor. Arka plan gürültüsünü azaltan teknolojisi sayesinde toplantılarda sesiniz çok iyi duyuluyor.  

Fiyat performans ürünü. Bilgisayar uzmanı kuzenimin tavsiyesiyle aldım, kendisine minnettarım. İyi ki onu dinlemişim.

İndirimli fiyatı 12.599 TL olan taşınabilir bilgisayarı kaçırmamak için tıklayabilirsiniz.

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Asus X515

Asus X515

Güçlü performansı sayesinde iş yaparken veya oyun oynarken kullanabileceğiniz Asus X515, kolay taşınabildiği için sıklıkla tercih ediliyor. Yüksek depolama kapasitesi de size kullanırken kolaylık sağlıyor. Geniş ekran alanı sayesinde özellikle oyun oynarken çok rahat edeceksiniz. Parlama önleyici kaplaması da dışarıdayken işinizi kolaylaştırıyor.

Şu an bu bilgisayar %6 indirimde. Eğer alma niyetiniz varsa şimdi tam sırası!

1,8 kg ağırlığı sayesinde kolayca taşınabilen bilgisayarı almak için tıklayın.

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Casper Nirvana X600

Casper Nirvana X600

Performans ve tasarımın buluştuğu Casper Nirvana X600 oldukça hafif tasarımıyla sizi rahat ettirecek. 1,6 kg ağırlığı ile istediğiniz her yere yanınızda götürebilirsiniz. Tatilde bir şeyler izlemek için ya da dışarıda çalışmak için bu bilgisayar ideal. Minimum çerçevesi ile ekranı çok daha geniş olan X600 ile her şeyi daha çok görmek mümkün!

180 derece açılabilen ekrana sahip bilgisayarı hemen incelemek için tıklayabilirsiniz

Daha fazla laptop için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Acer A315

Acer A315

Yüksek performanslı ama bütçe dostu bir bilgisayar arayışındaysanız Acer A315'i deneyebilirsiniz. Gelişmiş sıcaklık kontrolü sayesinde daha verimli çalışmanızı sağlıyor. Hafif ve ince bu bilgisayarı taşımak da çok kolay. Uzun ömürlü piliyle dışarıdayken çok daha rahat ediyorsunuz.

Acer taşınabilir bilgisayarın %1 indirimli fiyatı 9.899 TL.

Hayatınızı kolaylaştıracak bir bilgisayar arıyorsanız tıklayın.

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Lenovo V15 G3

Lenovo V15 G3

Lenovo'nun sevilen modellerinden biri olan V15 G3, kullananların hoşuna giden bir bilgisayar. Tasarımıyla ve performansıyla sizi çok memnun edecek V15, fiyat performans ürünü bir bilgisayar arayanlar için ideal bir seçenek. 

Şu an bu bilgisayarın fiyatı 12.899 TL.

Hazır %1 indirimdeyken kaçırmamak için hemen tıklayın.

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Asus Vb G15

Asus Vb G15

Bütçe dostu markalardan biri olan Asus'un birçok modeli var. Vb G15 tam bir fiyat performans ürünü. Kapasitesi, RAM'i ve performansıyla tatmin edici Asus Vb G15, aynı zamanda tasarımıyla da çok şık bir model.

Asus Vb G15 şu an güzel bir indirime girmiş. %9 indirimle 10.799 TL olan bilgisayarı sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

Daha fazla laptop için tıklayın.

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HP 250

HP 250

Bu fiyata alınabilecek en iyi bilgisayarlardan biri olan HP 250, beklentilerin üstünde bir performansa sahip. Uygun fiyatıyla rahatlıkla alınabilecek bu bilgisayar günlük olarak kullanılabilen bir model. İnceliğiyle çok kullanışlı HP 250'yi aldığınıza hiç pişman olmayacaksınız.

Ben çok anlamam pc işlerinden. Yorumlarda ki memnuniyete ve arkadaş tavsiyesine dayanarak aldım. Gayet güzel i3 fiyatına i5 almış olduk.

Bu bilgisayarı beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

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Casper Nirvana C500

Casper Nirvana C500

Ekstra açılıp kapanabilen menteşesi sayesinde Casper Nirvana'nın kullanımı oldukça kolay. İstediğiniz şekilde açarak kullanabildiğiniz için çok konforlu. 15.6 inç ekranı ile yeterli büyüklüğe sahip Casper bilgisayar ile güçlü ve kaliteli bir ekrana sahip olabiliyorsunuz. Birçok portu bulunan bu bilgisayarla veri aktarımı çok kolaylaşıyor.

Pil ömrünü uzatan akıllı batarya teknolojisi sayesinde uzun yıllar kullanabileceğiniz bilgisayarı almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Acer Aspire 5

Acer Aspire 5

8 GB RAM, 256 GB SSD gibi özellikleriyle öne çıkan Acer Aspire 5, bilgisayardan anlayanların sevdikleri modellerden biri. Fiyatıyla cebinizi düşünen Aspire 5'i almak için şimdi tam sırası! Genel bir kullanım için gayet iyi performansı olan bilgisayarı günlük işlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Fiyat performans ürünü tam olarak, thunderbolt var o bile yeter. Ne olduğunu bilmeseniz de ilerde anlarsınız, rami düşük diyenler var yeterli ilerde az gelirse yükseltirsiniz. Kesinlikle kaçırmayın.

%4 indirime giren bilgisayarın fiyatı 11.999 TL.

Parasının hakkını veren bir bilgisayar almak istiyorsanız tıklayın.

Daha fazla laptop için tıklayın.

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