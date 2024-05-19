Saçlarınız Canlılığını Kaybetmesin: Yaz İçin Saç Bakım Önerileri

Yazın saçınızı korumanın yolu olan bu saç spreyi anında bakım yapıyor. Güneş sonrası yıpranmış saçlar için ideal bir sprey. Gliss sprey ayrıca saça yumuşaklık veriyor ve renk bozulmalarına karşı saçı koruyor. Saçınızın doğal parlaklığını artıran spreyi durulamanıza gerek yok.

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