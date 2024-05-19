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Saçlarınız Canlılığını Kaybetmesin: Yaz İçin Saç Bakım Önerileri

etiket Saçlarınız Canlılığını Kaybetmesin: Yaz İçin Saç Bakım Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 13:28

Yazın saç bakımı biraz zor olabiliyor. Güneş, deniz, kum derken saçlar yıpranıyor ve canlılığını kaybediyor. Saçlarınızı eski canlılığına kavuşturmak için ne yapmanız gerektiğini merak ediyor musunuz?

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 19.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Yazın saçları en çok yıpratan ne diye sorsak herkesin cevabı güneş olur herhalde.

Güneşin zararlı ışınları saçlarımızı yazın çok etkiliyor. Güneş gören saçlar kuruyor ve yıpranıyor. Bunu engellemenin yolu yazın şapka takmak. Bunun dışında da güneş koruyuculu saç spreylerini kullanarak saçınızı korumanız mümkün.

Bunun için kullanabileceğiniz ürünler şunlar:

1. Gliss Güneşten Koruyucu Saç Sprey

1. Gliss Güneşten Koruyucu Saç Sprey

Yazın saçınızı korumanın yolu olan bu saç spreyi anında bakım yapıyor. Güneş sonrası yıpranmış saçlar için ideal bir sprey. Gliss sprey ayrıca saça yumuşaklık veriyor ve renk bozulmalarına karşı saçı koruyor. Saçınızın doğal parlaklığını artıran spreyi durulamanıza gerek yok.

Yazın saçınıza iyi bakmak için tıklayın.

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2. URBAN Care Güneş Koruyucu Sıvı Saç Bakım Kremi

2. URBAN Care Güneş Koruyucu Sıvı Saç Bakım Kremi

Saçlarınızı güneşten korumak için Urban'ın sıvı saç bakım kremini deneyebilirsiniz. Nemlendirici ve güçlendirici etkileriyle saçınıza iyi bakan ürün yıpranmış saçlara canlılığını geri kazandırıyor. Saçı koruyan ve besleyen sıvı saç bakım kremi ile saçlarınız hiç olmadığı kadar güzel olacak!

Taramak ve yumuşatmak için kafi. Kokusu harika.

91 TL olan saç bakım kremini almak için tıklayın.

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Saçınız için güneş koruyucu ürünleri kullansanız da yeterli gelmeyebilir. Bu durumda imdada nemlendirici saç maskeleri koşuyor.

Güneş, deniz tuzu ya da klor saçları yazın kurutuyor. Kuru saçlar da canlılığını yitiriyor doğal olarak. O zaman yapmanız gereken nemlendirici maske kullanmak. Haftada en az 1 kere kullanacağınız saç maskesi sayesinde saçınız çok daha nemli hale geliyor.

Sizin için saç maskesi önerilerimiz şöyle:

1. Karseell Collagen Saç Maskesi

1. Karseell Collagen Saç Maskesi

Saçınız çok kuruduysa yoğun bir nemlendirmeye ihtiyacı var demektir. Saçınızı derinlemesine onarmak için bu maskeyi kullanabilirsiniz. İçeriğinde kolajen, argan yağı ve doğal bitkiler içeren saç maskesi tüm saç tiplerine uygun. 

Bu ürünün fiyatı 170 TL.

Bu maske için tıklayın.

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2. ASHLEY JOY Saç Maskesi

2. ASHLEY JOY Saç Maskesi

Güçlendirici ve dolgunlaştırıcı etkisiyle saçınıza iyi gelecek saç maskesi saçları besleyip koruyor. Kimyasalların neden olduğu hasara karşı da saçları koruyan saç maskesi bambu özü ile saçları güçlendiriyor. Dolgun ve sağlıklı gözüken saçlarınız olsun istiyorsanız bu maskeyi deneyin deriz!

Bambu özüyle saçları güçlendiren maskeyi almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Saç yağı kullanımı, yazın aslında çok önemli. Yağlar saçlarınızı besleyip parlaklık kazandırıyor.

Yazın güneşin, denizin ya da havuzun verdiği zararın önüne geçmek için yapmanız gereken saç bakım rutininize saç yağlarını eklemek. Saçınıza parlaklık kazandıran yağlar ile çok daha canlı saçlarınız olacak.

Saç bakım yağı için kullanılabileceğiniz ürünler şunlar:

1. Pantene Saç Bakım Serumu Yağ Terapisi

1. Pantene Saç Bakım Serumu Yağ Terapisi

Yıpranmalara karşı saçı 24 saat koruyan yağ, aynı zamanda saçı nemlendiriyor. Durulanmadığı için kullanımı kolay ürün ısı hasarına karşı da saçınızı koruyor. Yazın yıpranan saçlarınıza iyi gelecek bir ürün arıyorsanız bu ürünü deneyin!

İlk defa denedim, saçlarım artık çok kolay taranıyor. Veee mis gibi kokuyor. En uygun fiyat en hızlı gönderi Amazon'da... Teşekkürler canım Amazonnn.  🙏🍀❤️

151 TL olan bakım yağı saçınıza çok iyi gelecek!

Bu bakım yağını hemen denemek için tıklayın.

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2. BOOM BUTTER 7 Yağ içeren Besleyici ve Nemlendirici Saç Bakım Yağı

2. BOOM BUTTER 7 Yağ içeren Besleyici ve Nemlendirici Saç Bakım Yağı

İçeriğinde doğal yağlar bulunan saç bakım yağı ile saçınız yazın kaybettiği nemi geri kazanıyor. Saç dökülmesinin de önüne geçen saç bakım yağı hasarlı saçları güzelce besliyor. Saçın sağlıklı uzaması için gerekli bakım yağını bir kere deneyince bir daha vazgeçemeyeceksiniz.

Bu bakım yağı 86 TL. 

Eşimin memnun kalıp özellikle tercih ettiği bir ürün. Mağazada ürünü mükemmel paketlemiş. Bu nedenle kendilerine de teşekkür ederim.

Saçınızı kolay taramanızı sağlayacak ürün için tıklayabilirsiniz.

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3. L'Oréal Paris Elseve Mucizevi Besleyici Bakım Yağı

3. L'Oréal Paris Elseve Mucizevi Besleyici Bakım Yağı

İçeriğinde 6 farklı çiçek özü bulunan bakım yağı ile saçlarınız tam istediğiniz gibi oluyor. Saçı ağırlaştırmadan besleyen Elseve bakım yağı saçınıza çok iyi gelecek. Saçı beslerken parlaklık da kazandıran yağ yazın saçlarınıza iyi bakmanız için şart!

Çok iyi bir saç yağı.

Bu yağı denemek için tıklayabilirsiniz.

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Yazın saçların yıpranması için çok fazla etken var. Bu yüzden ekstra dikkat etmek gerekiyor.

Yıkama sıklığı yazın dikkat etmeniz gerekenlerin başında geliyor. Yazın saçlarınızı çok sık yıkarsanız saçınız doğal yağlarını kaybedebilir ve bu da yıpranmasına neden olabilir.

Saçı yıkarken yapılan en büyük yanlışlardan biri sıcak su kullanmak.

Yazın zaten saçlar yıpranmaya çok meyilli. O yüzden biraz daha dikkatli olmak lazım. Saçınızı yıkarken sıcak su kullanmamalısınız. Çünkü sıcak su, saçın kurumasına ve kırılmasına neden oluyor. Bu yüzden saçlarınızı daha ılık hatta serin bir suyla durulamalısınız.

Havuza veya denize girdikten sonra saçınız için bir bakım yapmanız gerek!

Havuz veya deniz saçı yıpratıyor. Bu yüzden eğer denize ya da havuza girdiyseniz önce saçlarınızı durulayarak klordan ve deniz tuzundan arındırmalısınız. Ardından yapmanız gereken ise saçınız için saç kremi kullanmak.

Denizden ya da havuzdan çıktıktan sonra kullanabileceğiniz ürünlerden bazıları şunlar:

1. Herbal Essences Hindistan Cevizi Sütü Nemlendirici Saç Kremi

1. Herbal Essences Hindistan Cevizi Sütü Nemlendirici Saç Kremi

Saçınıza canlılık kazandırmak için Herbal Essences saç kremini deneyebilirsiniz. Hasarlı saçları nemlendirip yumuşatan saç kremi ile saçlarınız çok daha yumuşak. Saçınızın en güzel haline kavuşmak için bu saç kremine bir şans verin!

Saç bakım kreminin fiyatı 151,90 TL.

Yıllardır kullandığım krem. Saçlarım işlem görmüş saç, yumuşacık yapıyor.

Hasarlı saçları nemlendiren saç kremi için tıklayın.

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2. Elidor Superblend Sıvı Saç Bakım Kremi

2. Elidor Superblend Sıvı Saç Bakım Kremi

Yazın verdiği hasarı gidermek için Elidor'un saç bakım kremi ideal. Biotin içeriği sayesinde saçı güçlendirip doğal bir şekilde uzamasını sağlıyor. İçindeki argan yağı sayesinde ise saçınız yumuşacık oluyor. Saçınızı kolay taramaya da yardımcı oluyor. Sağlıklı uzayan saçlara sahip olmak için Elidor saç bakım kremini deneyebilirsiniz.

84 TL olan sıvı saç kremini satın almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Saç bakımınız için olabildiğince doğal ürünler kullanmaya çalışmalısınız.

Aslında bu yaz-kış fark etmeksizin dikkat etmeniz gereken bir şey. Doğal içerikli ürünleri tercih ederek saçınıza daha iyi bakabilirsiniz. Bir üründe ne kadar az kimyasal varsa saçlarınız için o kadar iyi olacaktır.

Sizin için önerebileceğimiz doğal ürünler şunlar:

1. Bade Natural Biberiye Suyu Güçlendirici Saç Toniği

1. Bade Natural Biberiye Suyu Güçlendirici Saç Toniği

%100 doğal saç toniği saçlarınız için en iyi ürünlerden biri. Güçsüz saç derisini besleyen tonik aynı zamanda nem veriyor. Kepek ve dökülme sorunu yaşıyorsanız bu tonik size iyi gelecek. İçeriğindeki güçlü antioksidanlar ile canlılık katan tonik saç bakım rutininizde mutlaka olmalı!

Biberiye suyunu özellikle saç diplerimde kullanmak için aldım. Aynı serinin gül suyunu da kullandım. Saçlarımın daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlıyor. Kullanmaya başladığımdan beri saçlarımdaki farkı hissediyorum. Paketlemesi çok güzeldi. Hediyeler için teşekkürlerr.

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2. Faith In Nature Saç Maskesi

2. Faith In Nature Saç Maskesi

Faith In Nature saç maskesinin %99 doğal içerikli formülü saçlarınıza çok iyi geliyor. Paraben ve SLS içermeyen saç maskesi aynı zamanda vegan formüle sahip. Kuru saçı nemlendirmek için ideal maskelerden biri olan Faith In Nature saç maskesi ile saçlarınız çok güzel olacak!

Saçınıza çok doğal ve parlak bir görünüm kazandırıyor.

Hayvanlar üzerinden test yapmayan saç maskesi için tıklayın.

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Yazın zaten hava sıcak ve saçlar yıpranmaya meyilli. O yüzden saçınızı olabildiğince ısı veren cihazlardan uzak tutmanız gerek.

Saç kurutma makinesi, düzleştirici ya da maşa gibi aletleri kullanırsanız yazın saçınız daha çok yıpranır. O yüzden mecbur olmadıkça bu tür aletleri yazın kullanmamaya çalışın!

Saç bakımı için ürünlerden bahsettik ama beslenme ve su tüketimi de bakım yapmak kadar önemli!

Saç sağlığı için beslenmenize ve su içmenize de dikkat etmeniz gerekiyor. Yazın özellikle su kaybı çok olduğu için yeterli miktarda su içmelisiniz. Bunlara dikkat ederek saçlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

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Düzenli saç kesmek hem yazın hem kışın saçınızın daha sağlıklı olmasını sağlıyor.

Yazın zaten saçlar çok daha çabuk yıpranıyor. O yüzden saç uçlarını düzenli keserek saçlarınızın daha sağlıklı uzamasını sağlayabilirsiniz. Düzenli aralıklarla saçınızı kestirdiğinizde kırıkları önleyebilirsiniz.

Son olarak önerebileceğimiz bir ürün daha var. Gliss 4'ü 1 Arada Nemlendirici Saç Bakım Kürü

Son olarak önerebileceğimiz bir ürün daha var. Gliss 4'ü 1 Arada Nemlendirici Saç Bakım Kürü

Saçınıza komple bir bakım yapmak için Gliss saç bakım kürünü kullanabilirsiniz. Gliss'in bu ürünü saçın nem dengesini koruyor ve onarıyor. Saçı kırılmalara karşı da koruyan ürün %96 oranında doğal kaynaklı içeriklerden oluşuyor.

Saçı çok güzel nemlendiriyor, kuru saçlar için başarılı bir ürün.

Bu saç bakım kürünü denemek için tıklayın.

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