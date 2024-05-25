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Bu Ürünler Çok Beğenildi: En Çok Satan Apple Ürünleri

etiket Bu Ürünler Çok Beğenildi: En Çok Satan Apple Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 18:58

Amazon'da çok satılan Apple ürünleri neler merak ediyor musunuz? Sizin için en çok satın alınan Apple ürünlerini derledik. Gelin bu ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 25.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Apple AirPods Pro (2. nesil)

Apple AirPods Pro (2. nesil)

MagSafe şarj kutusuyla gelen AirPods Pro, Apple'ın sevilen ürünlerinden. Gelişmiş ses performansını ileri seviyeye taşıyan AirPods Pro, daha üstün üç boyutlu ses ve daha iyi pil ömrü sunuyor. Kulaklığın net ve berrak tiz notalarının yanında derin ve zengin basları da var. 

Amazon, Apple iki iyi marka. Ürün harika, fiyat iyi, kargo hızlı. Her şey tatmin edici, teşekkürler.

Bu ürün şu an %5 indirimde. İndirimli fiyatı 7.199 TL.

Aktif Gürültü Engelleme modu olan Apple kulaklıkları satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Apple AirTag

Apple AirTag

AirTag'leri her yere takmak mümkün. Çocuğunuza, evcil hayvanınıza ya da kaybolmasını istemediğiniz bir eşyaya takabileceğiniz AirTag'le artık hiçbir şeyi kaybetmeyeceksiniz. Kolayca kurulabilen AirTag, iPhone veya iPad'e hemen bağlanıyor.

Apple eko sistemi çok iyi, biri ufaklığın çantasında her an takip ediyorum. Birini arabaya koydum, AVM'de rahatça arabayı bulabiliyorsun. Yalnızca katı unutmayın yeterli. Üçüncü olanı gözlük kutusuna koydum, böylece unutmuyorum. Verdiğim paraya değdi, 4. ise araba anahtarına taktım, unutkanlık varsa baya işe yarıyor.

Çok satanlarda 1. sırada olan AirTag şu an %5 indirimde. 4'lü bu paketin fiyatı 3.099 TL.

Unutkan bir kişiyseniz bu ürünler tam size göre. 4 tane gelen AirTag'leri almak için tıklayabilirsiniz.

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Apple AirPods (2.Nesil)

Apple AirPods (2.Nesil)

Kulak içi kulaklık modellerinden biri olan AirPods'la müziğiniz hiç susmayacak. Bir şeyler dinlerken ya da izlerken hep yanınızda olacak AirPods'a erişmek için 'Hey Siri' diye seslenmek yeter. Ayrıca kulağınıza takıldığında hemen algıladığı için kullanması çok kolay.

Şimdiye kadar hiç kulak içi kulaklık kullanmamıştım. Aynı zamanda Android telefonum olduğu için acaba uyumsuzluk yaşar mıyım diye tedirgindim. Ama şimdilik alalı yaklaşık 3 hafta oldu ve Samsung S20 FE telefonumda bir sorun çıkarmadı. Ses kalitesi çok güzel, kulakta duruşu baya estetik. Tek problemi sesi yarının üstüne çıkarınca bazı şarkılarda dışarı ses veriyor. Bunun sebebi muhtemelen silikonlu olmaması ama zaten aşırı derecede dışarı vermediği ve ben yüksek sesli dinlemediğim için bir problem yaşamadım. Eğer almayı düşünüyorsanız öneririm.

Ses kalitesine bayılacağınız kulaklığı almak için tıklayın.

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Apple iPhone 11

Apple iPhone 11

128 GB'lık iPhone 11'in beyaz rengi çok satılanlar listesinde. Yeni çift kamera sistemi sayesinde en güzel fotoğrafları siz çekeceksiniz. Fotoğraf çekmenin yanında birçok özelliğiyle sizi kendine hayran bırakacak iPhone 11 ayrıca suya ve toza da dayanıklı.

6 farklı rengi olan iPhone'u almak için tıklayabilirsiniz.

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Apple iPhone 15

Apple iPhone 15

Birçok rengi olan iPhone 15'in 128 GB kapasiteli modeli çok satan listesinde yer alıyor. 6.1 inç ekranıyla rahatça kullanabileceğiniz telefonun kamerası da en iyilerden. Süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmenizi sağlayan iPhone 15'le çektiğiniz portreler de çok iyi!

%3 indirime giren telefonun fiyatı 47.999 TL.

Dayanıklı iPhone 15'i almak için tıklayabilirsiniz.

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Apple AirPods (3. nesil)

Apple AirPods (3. nesil)

Müzik dinleme ve video izleme zevkinizi artıracak AirPods (3. nesil) kulaklıklar yeni tasarımıyla çok daha güzel. Tere ve suya dayanıklı olduğu için spor yaparken bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aramaları yanıtlamak ve sonlandırmak için kuvvet sensörü bulunuyor. 

Kulaklıklar şu an %6 indirimde. İndirimli fiyatı ise 5.899 TL.

Kulaklığı yaklaşık iki aydır kullanıyorum. Kulaklığımdan memnunum. Ses kalitesi güzel. Telefonla konuşurken de güzel bir ses veriyor ama ses kaydı atarken bir boğukluk oluşuyor. Onun haricinde şarjı da uzun gidiyor. Sonuç olarak kulaklığımdan memnunum. Silikonlu kulaklık kullanamayan kişiler için alınabilecek en iyi kulaklıklardan birisi.

Tek şarjla 6 saate kadar dayanabilen kulaklığı almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Apple EarPods

Apple EarPods

Kulak içi modellerden olan Earpods'un hoparlörleri ses çıkışını maksimuma çıkarıyor ve size kaliteli bir ses performansı sunuyor. Kablo üzerindeki kumandası ile ses seviyesini ayarlayabilir ya da gelen aramayı yanıtlayabilirsiniz. 

iPhone15 alır almaz ertesi gün aldım. Amazon'a teşekkürler, 24 saat dolmadan elime ulaştı. Ben bu Apple kulaklık olmadan yaşayamıyorum sanki. iPhone 4'ten beri kulağımda, belki de alışkanlık. Arada kablosuz denedim, çok müzik dinlediğim için JBL aldım ama boş. Eşimin Airpods nesil 3'ünü de kısa süreli denedim (onun sürekli kulağında) ama yok bana ille de kablolu illede Apple EarPods.

Tere ve suya karşı koruması bulunan EarPods'u almak için tıklayın.

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Apple USB-C USB Adaptörü

Apple USB-C USB Adaptörü

Mac'inizi başka cihazlara bağlamak için almanız gereken adaptörün bir ucu USB, diğer ucuysa USB-C. Macbooklar için kullanılabilen ürünü Macbook sahibi herkes almalı. Cihazlarınızla bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlamak için bu ürün şart. Taşınabilir hard disk, mouse ve daha birçok cihazı bilgisayara bağlamak istiyorsanız bu ürünü almanız gerek.

Apple'dan beklenebileceği gibi, çok iyi tasarlanmış ve işi mükemmel bir şekilde yapıyor. Ayrıca, bir adaptörün bağlantı noktalarına uymasının başka bir adaptörle aynı kapasiteye sahip olduğu anlamına gelmediğini unutmayın; Mac'inize bağlamayı düşündüğünüz cihazın kapasitelerine göre adaptörün kapasitelerini kontrol etmeniz gerekmektedir. Alternatif olarak, bir Mac için gereken adaptörler artıyor gibi göründüğünden, çok bağlantı noktalı bir hub'a bakabilirsiniz. Tek dezavantajım, dongle'ın uzunluğunun biraz can sıkıcı olması ve bilgisayar bağlantı noktası için çok daha kısa/sıkı olmasını tercih ederdim.%15 indirime giren ürünün fiyatı 599 TL.

Bilgisayar sahiplerinin alması gereken ürün için tıklayın.

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Apple 20W USB-C Güç Adaptörü

Apple 20W USB-C Güç Adaptörü

Cihazınızı şarj etmek için bu güç adaptörüne ihtiyacınız var. Evde, ofiste ya da dışarıda cihazınızı şarj edebilmek için ihtiyacınız olan adaptör USB-C özellikli tüm aygıtlarla uyumlu.

İki adet aldım. Prime ile hızlı kargo sayesinde elime hızlı ulaştı. Ürünler orijinal, çalışıyor bir sorun yaşamadım. Almayı düşünenler varsa tavsiye ederim.

Apple ürünlerini şarj ederken kullanmak için almanız gereken ürün için tıklayın.

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Apple Lightning 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü

Apple Lightning 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü

iPod touch, iPad ve iPhone’da iOS 10 ve daha yeni sürümleri destekleyen adaptör kablolu kulaklığı olanların alması gereken bir ürün. 3,5 mm Jack girişi olan adaptörü ihtiyacınız varsa kaçırmayın deriz!

Eski tip apple kulaklığı dönüştürme için almıştım. Görevini görüyor.

270 TL'lik ürünü almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Apple USB-C - Lightning Kablosu

Apple USB-C - Lightning Kablosu

iPhone, iPad ve iPod'unuz için kullanabileceğiniz kablo ile cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Hızlı şarj özelliği de olan kablo 1 metre boyunda. Uzun bu kablo sayesinde cihazları şarj etmek çok daha kolay!

%9 indirime giren 549 TL.

Yeni almış olduğum iPhone telefonuma aldım çok memnunum birebir orijinal.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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