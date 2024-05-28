Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos’un En Tatlı Renkleri

Koyu pembe rengi, Stanley'in en tatlı renklerinden biri. Yazın cıvıl cıvıl giydiğiniz elbiselere en güzel yakışan renk Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos’un koyu pembe rengi. Bu tatlı renkli termosu elinizden düşüremeyeceksiniz. Bulaşık makinesine atıp yıkanabildiği için her gün kullanabiliyorsunuz. Yazın dışarıda vakit geçirirken yanınızda soğuk bir şeyler olsun istiyorsanız almanız gereken ürün bu! ☀️

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