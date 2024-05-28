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Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos’un En Tatlı Renkleri

etiket Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos’un En Tatlı Renkleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 12:13

Stanley termosun kalitesine diyecek bir şey yok. Ama kalitesinin yanında renkleriyle de herkesin en beğendikleri arasında. Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos'un en tatlı renklerine gelin birlikte bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Koyu Pembe

Koyu Pembe

Koyu pembe rengi, Stanley'in en tatlı renklerinden biri. Yazın cıvıl cıvıl giydiğiniz elbiselere en güzel yakışan renk Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos’un koyu pembe rengi. Bu tatlı renkli termosu elinizden düşüremeyeceksiniz. Bulaşık makinesine atıp yıkanabildiği için her gün kullanabiliyorsunuz. Yazın dışarıda vakit geçirirken yanınızda soğuk bir şeyler olsun istiyorsanız almanız gereken ürün bu! ☀️

En tatlış renklerden biri olan koyu pembeyi almak için tıklayın.

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Turuncu

Turuncu

İddialı insanların tercihi turuncu modelin ağızlık kısmı ise mor renginde. Farklı renkleri kombinlerinde kullanan herkes bu termosa bayılacak. Eğer farklı renklerin dolu olduğu bir gardrobunuz varsa size yakışacak Stanley rengi budur! 0.89 litre kapasitesi olduğu için gün boyu gayet yeterli. Turuncu renkli Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos, paslanmaz çelik malzemesi sayesine uzun yıllar yanınızda olacak. 🧡

Turuncu rengi en sevdiğiniz renkse tıklayabilirsiniz.

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Pembe

Pembe

Bu toz pembe renkli The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos çok şeker. Dolabınızı açtığınızda her yer pespembeyse size bu pembe rengi çok yakışacak. Tutma sapı beyaz olan termosu arkadaşlarınızla dışarı çıkarken yanınıza alabilirsiniz. Her yere beraber gideceğiniz pembe termosunuza tek siz değil, herkes bayılacak. Pembenin her tonu size uygunsa Stanley termosu almak için vakit kaybetmeyin deriz! 💕

Şeker gibi rengi olan termosu almak için tıklayın.

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Beyaz

Beyaz

Beyaz rengi, her şeye uyuyor. Yaz-kış her yere giderken kullanabileceğiniz The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos beyaz renginden vazgeçemeyenlerin tercihi. Özellikle spor yaparken yanınızdan ayırmamanız gereken termosla her zaman buz gibi soğuk su içebileceksiniz. Kapalı mekanda yapılan sporlarda en büyük destekçiniz olmaya aday termos pipetli olduğu için kullanımı oldukça kolay. 💪

Beyaz rengine bayılacağınız termosu incelemek için tıklayabilirsiniz.

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Siyah

Siyah

Siyah Stanley, özellikle işe gidip gelirken tercih edebileceğiniz bir model. Biraz daha açık bir siyah rengi olduğu için çok daha güzel duruyor. İşe giderken kullanabileceğiniz siyah rengi resmi kıyafetlere çok uygun! Ayrıca taşıma sapı sayesinde iş yerinde de rahat şekilde yanınızda taşıyabiliyorsunuz. İşteyken bunaldığınız her anda 12 saat soğuk tutabilen Stanley Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos'unuzdan buz gibi içecekler içebileceksiniz. ❄️

Siyah renginden vazgeçemeyen biriyseniz hemen tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Yeşil

Yeşil

Yeşilin en güzel tonlarından birine sahip The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos ağaç kavunu renginde. Çok susuzluk yaşayacağınız bir gün geçirecekseniz termosunuzu yanınıza almanız gerek. Spor yaparken ya da arkadaşlarınızla dışarıda vakit geçirirken yanınıza şık bir termos olsun istiyorsanız bu ürünü alın deriz! Dışarıya çıkarken kombininizi Stanley yeşil termos tamamlayacak. 🌿

Doğayla iç içe olmayı seviyorsanız bu renk tam sizlik. Yeşil Stanley termosa ulaşmak için tıklayın.

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Mavi

Mavi

Gökyüzü rengindeki The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos, 48 saat buz gibi tutma özelliğine sahip. Sade tarzınızla uyumlu olacak mavinin rengi çok güzel. Özellikle açık ton renklerle çok uyumlu olacak mavi termos sadece içecek içmenize yaramıyor, aynı zamanda kombinize renk katıyor. Bu müthiş rengi sayesinde her yere onunla gitmek isteyeceksiniz. 🩵

Kombinlerinizin en şık yanı olacak Stanley termosu satın almak için tıklayabilirsiniz.

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