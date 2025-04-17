Philips Çift Hazneli Airfryer ile Yemek Yaparken Zamandan Tasarruf Etmenin Yolları

Yemek pişirirken en çok kafa karıştıran şeylerden biri hangi yemeğe ne kadar süre ve sıcaklık gerektiğini ayarlamaktır. Ama bu cihazda seni yormayan otomatik programlar bulunuyor. Yani sebze, et, tavuk ya da donmuş ürünler için özel hazırlanmış pişirme ayarları var. Hangi tuşa basacağını bildiğin sürece geri kalan her şeyi Airfryer hallediyor. Ne kadar sürede pişecek, kaç derecede kalmalı, içi iyi pişti mi gibi detaylara takılmadan lezzetli sonuçlar alabiliyorsun. Bu da daha az düşünce, daha çok zaman demek.