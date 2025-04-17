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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Yumurtalı Ekmek ve Salçalı Sosis Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Yumurtalı Ekmek ve Salçalı Sosis Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
17.04.2025 - 19:31

Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi olan bir tarifle geldik! Hem pratik hem lezzetli olan bu tarifleri Airfryer'da nasıl yapacağını öğrenmek için hemen aşağıya kaydır! 👇

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Airfryer'da Yumurtalı Ekmek ve Salçalı Sosis Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Yumurtalı Ekmek ve Salçalı Sosis Nasıl Yapılır?

Yumurtalı Ekmek

  • 1 yumurta

  • 1 TK zeytinyağı

  • 2 YK süt

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1/2 ÇK pulbiber

  • 3 dilim ekmek

  • 3 YK kaşar peyniri

1. Yumurtayı baharatlarla çırpın. Zeytinyağı ve sütü de ekleyip çırpın. Ekmekleri batırın. Airfryer haznesine dizin ve kaşar peyniri serpin. 180 derecede 10 dakika pişirin.

Salçalı Sosis

  • 250 g sosis

  • 1 YK salça

  • 2 YK sıvı yağ

  • 1/2 SB su

  • 1 TK kekik

  • 1/4 SB domates sosu

1. Salçayı suyla açın. Malzemeleri içerisine ekleyin ve en son sosisleri ilave edin. 180 derecede 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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