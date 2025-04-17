Philips Çift Hazneli Airfryer'da Yumurtalı Ekmek ve Salçalı Sosis Nasıl Yapılır?
Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi olan bir tarifle geldik! Hem pratik hem lezzetli olan bu tarifleri Airfryer'da nasıl yapacağını öğrenmek için hemen aşağıya kaydır! 👇
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Airfryer'da Yumurtalı Ekmek ve Salçalı Sosis Nasıl Yapılır?
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