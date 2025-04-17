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Ata Demirer'in Sırrı Süreyya Önder ve Erkan Can'ın Taklidini Yaptığı Anlar X Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Ata Demirer'in Sırrı Süreyya Önder ve Erkan Can'ın Taklidini Yaptığı Anlar X Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.04.2025 - 18:55

15 Nisan gecesi kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'e yaptığı geçmiş olsun mesajıyla gündeme gelen Ata Demirer, “Cem Özer ile Gece Rutini” programına konuk oldu.

Programda usta oyuncu Erkan Can ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in taklidini yapan Ata Demirer sosyal medyanın gündemine oturdu. X halkını ikiye bölen anlara ve gelen tepkilere birlikte bakalım...

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Son olarak "Bir İhtimal Daha Var" filmiyle dijital platformda izlediğimiz Ata Demirer, ülkenin en sevilen komedyenlerinden biri.

Son olarak "Bir İhtimal Daha Var" filmiyle dijital platformda izlediğimiz Ata Demirer, ülkenin en sevilen komedyenlerinden biri.

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Volkan karakteri ile hafızalara yerleşen, ardından oyunculuğu ve filmleriyle kalplerde taht kuran Ata Demirer, Eyvah Eyvah, Niyazi Gül Dörtnala, Olanlar Oldu gibi başarılı senaryolarla da adından bahsettiriyor.

“Ata Demirer Gazinosu” isimli şovuyla dikkat çeken komedyen son zamanlarda mizah anlayışıyla olduğu kadar açıklamalarıyla da konuşuluyor.

“Ata Demirer Gazinosu” isimli şovuyla dikkat çeken komedyen son zamanlarda mizah anlayışıyla olduğu kadar açıklamalarıyla da konuşuluyor.

Müzisyen kimliğiyle de tanınan Ata Demirer geçtiğimiz gün, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna yaptığı yorumla gündeme gelmişti. Gündemdeki olaylara sessizliğiyle eleştirilen Ata Demirer geçtiğimiz gün Cem Özer'in programına konuk olmuştu.

Aynı programda DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve usta oyuncu Erkan Can'ın taklidini yapan isim kısa sürede sosyal medyanın  gündemine oturdu.

Detaylardan bahsettik:

Gelin önce o anları birlikte izleyelim:

Kimilerini güldüren o anlar:

Kimilerini güldüren o anlar:
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Kimileri de eleştirmeden edemedi:

Kimileri de eleştirmeden edemedi:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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