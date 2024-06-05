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Mutfağınızda Kahve Köşesi Oluşturmanız için Çok Amaçlı Dolaplar

etiket Mutfağınızda Kahve Köşesi Oluşturmanız için Çok Amaçlı Dolaplar

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 19:11

Eviniz için güzel bir kahve köşesi yapmaya ne dersiniz? Bu köşeyi yapmak için önce bir dolaba ihtiyacınız var. Sizin için seçtiğimiz dolap çeşitleri için içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Uyan Ev Ürünleri Mutfak Bango Kahve Köşesi

Uyan Ev Ürünleri Mutfak Bango Kahve Köşesi

Mutfağınızda bir kahve köşesi yapmak için alabileceğiniz bu modeli başka amaçlarla da kullanmanız mümkün. Mutfak ya da salonda kullanabileceğiniz dolap 3 kat. Yüksekliği 150 cm olan dolabın genişliği ise 90 cm.

Ürünü çok beğendim, kurulumu da çok kolay, düşünenler bu fiyata kaçırmasın. Çok severek kullanıyorum.

Evinize güzel bir hava katacak dolabı almak için tıklayın.

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Bofigo Mutfak Standı

Bofigo Mutfak Standı

Mutfağınızda farklı bir alan yaratmak istiyorsanız bu dolabı düşünebilirsiniz. 2 çekmeceli ve 5 raflı standın yüksekliği 169 cm. 5 tane rafı olan dolaba istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Bir rafını kahve köşeniz için ayırıp kalanı ister dekoratif ister depolama amacıyla kullanmanız mümkün. 

Mutfağa şıklık katarken çok işinize de yarayacak ürünü beğendiyseniz tıklayın.

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Montenero Kahve Köşesi

Montenero Kahve Köşesi

Evinizde büyük bir dolap ihtiyacınız varsa bu ürünü inceleyebilirsiniz. 8 kapaklı dolabın içine birçok eşyanız sığıyor. Beyaz rengiyle çoğu yere uygun. 8 rafı size yer açıyor. Orta kısmına kahve makinenizi ve kupalarınızı koyabileceğiniz dolabın yüksekliği 200 cm.

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Bofigo Mutfak Standı

Bofigo Mutfak Standı

Çok yer kaplamayan mutfak standı eşyalarınız için ideal bir dolap. 4 rafı olan dolaba birçok küçük mutfak aletinizi koyabilirsiniz. 138 cm boyu olan dolap her yere sığabilir bir model. Hızlı şekilde kurup kullanmaya başlayabileceğiniz dolap modern görüntüsüyle mutfağa şıklık katıyor. 

Harika. Fiyatına göre alınabilecek muhteşem ürünler almışım. Parça parça takım yaptım. Oldukça kullanışlı oldu. Paketleme çok güzeldi hasarsız çıktı.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Avmpark Ervin Çok Amaçlı Dolap

Avmpark Ervin Çok Amaçlı Dolap

180 cm yüksekliği ve 90 cm genişliği olan dolap geniş mutfaklara ya da odalara uygun. 4 kapaklı modelin ara rafı tam kahve makinesi için! Sadece kahve makinesi değil, başka cihazlarınızı da koymanız mümkün. Modern görünüşüyle evlere çok yakışıyor.

Bu dolabın fiyatı 3.699 TL.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

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Avmpark Alpi Çok Amaçlı Erzak Dolabı

Avmpark Alpi Çok Amaçlı Erzak Dolabı

Her şey için kullanabileceğiniz dolaba ister erzaklarınızı ister kahve eşyalarınızı koyabilirsiniz. Kahve makinesi, kupalar ve kahveler için ideal dolabın yüksekliği 180 cm. 1 çekmecesi olan dolaba ortalıktan kaldırmak istediğiniz eşyaları koyabilirsiniz.

Bu ürün için tıklayın.

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Çiftli Çok Amaçlı Dolap

Çiftli Çok Amaçlı Dolap

Beyaz renkli dolap mutfağınızın en şık dolabı olacak. Yüksekliği 85 cm, genişliği 157 cm olan dolap modern bir görünüme sahip. Suntalam malzemeden yapılan dolap çok şık!

Çok amaçlı dolap olarak geçen bu ürün şu an %4 indirimde. İndirimli fiyatı ise 5.348 TL.

Ürün gerçekten çok güzel. Hiç yorum yoktu, aldım. Sorunsuz elime ulaştı. Her şeyi çok güzel, sorunsuz elime ulaştı. Sadece çekmeceleri raylı değil, çekmeceler hızlı kapanıyor. Onun dışında herhangi bir sorun yok, kurulumunu da yaptık. Düşünmeden alabilirsiniz, satıcıya teşekkür ederim.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Remaks Çok Amaçlı Dolap

Remaks Çok Amaçlı Dolap

4 kapaklı dolabın iki çekmecesi var. 8 rafı ile her şeyi içine sığdırmak mümkün. Kahve köşesine tam uygun dolaba bayılacaksınız. Beyaz renkli dolap hemen hemen her eve uyuyor. Siz de kendinize bir kahve köşesi yapmak istiyorsanız bu ürünü kaçırmayın deriz!

Kahve kupalarınızdan kahve makinesine her şeyi koyabileceğiniz dolabın fiyatı ise 2.499 TL

Bu ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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VayLife Kahve Köşesi Dolabı

VayLife Kahve Köşesi Dolabı

Erzak dolabı, mutfak dolabı ya da kahve köşesi dolabı olarak kullanılabilecek bu dolap çok kullanışlı. Evin her köşesinde kullanabileceğiniz gibi kahve köşesi için de uygun. Bu dolabın yüksekliği 150 cm. 4 kapaklı dolap birçok eşyanızı ortadan kaldıracak.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Boss Group Çok Amaçlı Dolap

Boss Group Çok Amaçlı Dolap

130 cm yüksekliğindeki dolabın eni ise 60 cm. Küçük mutfaklar için ideal dolaplardan biri olan bu ürün size geniş bir depolama alanı sağlıyor. Hem şık hem kullanışlı dolap ile mutfağınız çok daha güzel! Kahve köşesi olarak kullanabileceğiniz bu dolaba ekmek kızartma makinesi, baharatlık, tabak veya başka mutfak eşyalarınızı da koyabilirsiniz.

Fiyat-performans ürünü olan dolabın fiyatı ise 999 TL.

Çok güzel bir ürün. Sağlam ve şık. Mikrodalga için düşünüyorsanız en iyisi bu. Hiç düşünmeden alın. Kargo 7 günde gelir dedi, üç günde geldi. Kolay bir kurulumu var. En üst kısmını yerde tahtasını monte ettikten sonra yerine vidalayın. Teşekkür ederim firmaya. Kaliteli, güzel bir ürün.

Bu ürün için tıklayın.

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Çevir Kur Beyaz Çok Amaçlı Kahve Köşesi Dolabı

Çevir Kur Beyaz Çok Amaçlı Kahve Köşesi Dolabı

Her amaçla kullanabileceğiniz dolap özellikle kahve köşesine çok yakışıyor. Kahve seven biriyseniz kendinize böyle güzel bir köşe yapabilirsiniz. Dolaba tüm kahve malzemelerini sığdırmak mümkün. Çok zarif duran dolap eşyalarınızı depolamak için de ideal. Estetik duruşuyla mutfağınıza güzellik katıyor.

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Bofigo Mutfak Rafı

Bofigo Mutfak Rafı

5 rafı bulunan dolap kahve köşenize çok yakışacak. Antrasit rengiyle çok şık duran ürünü mutfak dışında da kullanmanız mümkün. Küçük ama birçok şeyi içine sığdıran dolapla mutfağınız çok daha modern görünecek. 160 cm yüksekliği ve 101 cm genişliği olan mutfak rafını kaçırmayın.

%6 indirime giren ürünün fiyatı ise 1.663 TL.

F/p ürünü. Kurulumu biraz zorladı ama sonuç harika oldu. Mutfağımı ferah gösterdi, eksik parçalar vardı, satıcı hemen gönderdi fazla fazla :) teşekkürler.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

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Variant Mobilya Variant Lyon Kahve Köşesi

Variant Mobilya Variant Lyon Kahve Köşesi

En şık kahve köşelerinden biri olan bu dolap şık olduğu kadar kullanışlı. Mutfağınıza o kadar çok yakışacak ki keşke daha önce alsaydım diyeceksiniz! Sadece kahve eşyalarınız değil, başka mutfak eşyaları için de kullanmanız mümkün.

İndirimsiz fiyatı 5.199 TL olan ürün %17 indirimle 4.299 TL'ye düşüyor.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Ceramical Mb1 Yükseklik Ayarlı Mutfak Bangosu

Ceramical Mb1 Yükseklik Ayarlı Mutfak Bangosu

Küçük dolaplardan biri olan bu ürünün genişliği 60 cm, yüksekliği ise 128 cm. Bu dolap çok amaçlı dolaplardan, yani kahve köşeniz için de ideal. Dolabın yüksekliği 47 cm ile 73 arasında ayarlanabiliyor. Mat siyah ve ahşabın muhteşem uyumunu göreceğiniz dolap evinize çok yakışacak.

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

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Rani JE154 Işıklı Kahve Köşesi

Rani JE154 Işıklı Kahve Köşesi

70 cm genişliğindeki dolap 190 cm yüksekliğinde. Işıklandırılmış bu dolaba bayılacağınız kesin. Kaliteli malzemelerden üretilen dolap şık bir kahve köşesi hazırlamanız için şart. Rengine ayrı ışıklarına ayrı hayran olacağınız dolap mutfağınızın havasını bir anda değiştirecek!

Bu ürün için tıklayın.

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