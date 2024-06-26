A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge Alınır mı?
A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge Alınır mı?
Robot süpürgeler son zamanlarda en çok satılan ürünlerden. Evde işleri oldukça kolaylaştıran robot süpürgelerin çöp istasyonlu olanlarını kullanmak çok daha kolay. Xiaomi Robot Vacuum X10 robot süpürgesini sizin için inceledik!
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
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Robot süpürgelerin ev temizlemede rahatlığını artık anlatmaya gerek yok!
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Sık sık robot süpürgeyi boşaltma sorununu ortadan kaldıran Xiaomi X10 sizi hiç yormadan çöpünü kendi boşaltıyor.
Otomatik atık bölmesi olan Xiaomi X10 robot süpürgenin 60'tan fazla toz toplama işlemi yapan bir toz torbası var.
İkili otomatik boşaltma delikleri ve kanalları sayesinde kolayca ve hızlıca toz topluyor.
4.000 Pa emiş gücü ile tozları çok daha etkili şekilde temizliyor. Yüksek emiş gücü olan Xiaomi robot süpürge ile evde toz kalmayacak!
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Xiaomi X10'un birçok gelişmiş özelliği var.
Haritalama özelliği ile evin her köşesini ezberliyor.
Uygulama üzerinden kontrol etmek için Mi Home uygulaması var.
Kişiselleştirilmiş temizlik planları oluşturmanız mümkün.
Pil ömrü evi temizlemek için oldukça yeterli!
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Robot süpürgenin teknik özellikleri şunlar:
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