A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge Alınır mı?

Çok iyi. Evi iki kere süpürüp sildiriyorum, şarjı 5 dişten 2 dişe anca düşüyor. Ben ürünü aldıktan birkaç gün sonra 1000 ₺ fiyatı düştü, o yüzden 1 yıldız kırdım.

Ürünü bir süre kullanıp öyle yorum yapmak istedim, daha önce roidmi eve plus modelini kullandım ve karşılaştırabiliyorum. Haritayı 10 dk yaptı, o kadar sorunsuz ve sessiz çalışıyor ki sen düzenli evi topla gerisi ona kalıyor. Silmesini çok sevmedim ama hiçbiri senin yaptığın gibi mop yapmıyor. Anneme Philips 3000 serisi almıştık, arada hiç fark yok diyebilirim. Ürün bu fiyata alacak en uygun istasyonlu model.

Ürünü sipariş verdik, kargo paketleme gayet güzel. Kullanımı çok kolay. Evin içini 10 dakikada tarayıp tanıdı. 4 oda 1 koridor turbo modda 50 dakika civarı temizliyor. Girebildiği her yeri temizliyor,__ günlük temizliği güzel yapıyor. Fiyat aldıktan sonra düştü şansımıza artık, silme modunu kullanmadık halılardan dolayı genel olarak tavsiye ederim.

Temizlik konusunda çok iyi ancak internet wifi görmediği yerlerde kafası karışıyor, odaya gönderemiyorum. İnternet çekim gücü ve kopmalar yoksa alın tabii ki.

Ürün güzel, alacak tereddütleri olanlara tavsiye ederim. Haritalandırmaya başlamadan önce sabredip 1 gün şarj edin, ertesi gün wifi bağlantılarınızı mi home üzerinden yaparak cihazı şarjdayken çalıştırın ve uygulama üzerinden başla komutu verin. Girmesini istediğiniz her yerin kapısını açık bırakarak yaklaşık 1.5 saat sürecek işlemi hiç müdahale etmeden bekleyin. Bazı odalarda iki tur atabilir, yine de müdahale etmeyin. Haritalamayı en düşük modda yapın şarjı sadece 1 diş düşecektir.