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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge Alınır mı?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 12:35

Robot süpürgeler son zamanlarda en çok satılan ürünlerden. Evde işleri oldukça kolaylaştıran robot süpürgelerin çöp istasyonlu olanlarını kullanmak çok daha kolay. Xiaomi Robot Vacuum X10 robot süpürgesini sizin için inceledik!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Robot süpürgelerin ev temizlemede rahatlığını artık anlatmaya gerek yok!

Robot süpürgelerin ev temizlemede rahatlığını artık anlatmaya gerek yok!

Xiaomi Robot Vacuum X10, çok tercih edilen robot süpürge modellerinden biri. Çöp istasyonu olması nedeniyle daha çok tercih ediliyor. Temizlik ve konforu bir arada sunan Xiaomi X10, evinizin hep mis gibi olmasını sağlıyor.

Sık sık robot süpürgeyi boşaltma sorununu ortadan kaldıran Xiaomi X10 sizi hiç yormadan çöpünü kendi boşaltıyor.

Sık sık robot süpürgeyi boşaltma sorununu ortadan kaldıran Xiaomi X10 sizi hiç yormadan çöpünü kendi boşaltıyor.

Elinizi toza hiç sürmeden içini temizleyebileceğiniz robot süpürge ile toz alerjenlerini kontrol altında tutabiliyorsunuz. Otomatik olarak evcil hayvan tüylerini torbaya çekiyor ve etrafta hiç pislik bırakmıyor.

Otomatik atık bölmesi olan Xiaomi X10 robot süpürgenin 60'tan fazla toz toplama işlemi yapan bir toz torbası var.

Otomatik atık bölmesi olan Xiaomi X10 robot süpürgenin 60'tan fazla toz toplama işlemi yapan bir toz torbası var.

Çift kanallı toz toplama tasarımı toz haznesini anında boşaltıyor. Dahili toz torbası, tozları 60 defadan fazla toplayıp boşaltabiliyor. Elinize aldığınızda ise otomatik olarak kapanıyor. Yani hiçbir yerinize toz gelmiyor.

İkili otomatik boşaltma delikleri ve kanalları sayesinde kolayca ve hızlıca toz topluyor.

İkili otomatik boşaltma delikleri ve kanalları sayesinde kolayca ve hızlıca toz topluyor.

Toz borularını temiz tutan toz toplama özelliği çok daha verimli. Toz torbasının kapasitesi 2,5 litre. Tozları topladıktan sonra haznesini anında temizliyor ve yeni gibi bırakıyor.

4.000 Pa emiş gücü ile tozları çok daha etkili şekilde temizliyor. Yüksek emiş gücü olan Xiaomi robot süpürge ile evde toz kalmayacak!

4.000 Pa emiş gücü ile tozları çok daha etkili şekilde temizliyor. Yüksek emiş gücü olan Xiaomi robot süpürge ile evde toz kalmayacak!

Tozları ve evcil hayvan tüylerini tek seferde süpürüyor. Kuvvetli ve sürekli emiş özelliği ile zeminlerde tüy ve toz bırakmıyor. Robot süpürgenin üfleme ve emme işlevli çift kanalı var. Toz parçacıklarını tamamen ortadan kaldıran robot süpürge hem süpürüyor hem siliyor. 80 dakikalık temizleme yapabilen 200 ml su haznesi var. Suyu sızıntısız olarak eşit dağıtan su haznesi üç su akış seviyesi sağlıyor.

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Xiaomi X10'un birçok gelişmiş özelliği var.

Xiaomi X10'un birçok gelişmiş özelliği var.

Gelişmiş özellikleriyle temizliği çok daha kolay yapıyor. Yüksek emiş gücü için hızlı fırçasız motoru ile etkili temizlik yapıyor. Zemini temizlemek için hareketli döner fırçası var.

Haritalama özelliği ile evin her köşesini ezberliyor.

Haritalama özelliği ile evin her köşesini ezberliyor.

Karanlıkta bile hassas haritalama yapabiliyor. LSD lazer navigasyonu sayesinde gideceği yolu rahatlıkla buluyor. En doğru haritalamayı yaparak evinizin gerçek düzeninin haritasını çıkarıyor. Engelleri gördüğünde çarpmamak için yavaşlıyor. Akıllı kenar temizleme özelliği ile siz onun peşinde dolaşmadan o rahatça işini yapıyor.

Uygulama üzerinden kontrol etmek için Mi Home uygulaması var.

Uygulama üzerinden kontrol etmek için Mi Home uygulaması var.

Uygulama üzerinden erişimi oldukça kolay robot süpürgeyi sesle bile kontrol edebiliyorsunuz. Özel temizlik planlarını destekleyen Xiaomi X10, evde en büyük yardımcınız olmaya aday!

Kişiselleştirilmiş temizlik planları oluşturmanız mümkün.

Kişiselleştirilmiş temizlik planları oluşturmanız mümkün.

Haritalandırma yaptıktan sonra temizlik planı yapabiliyorsunuz. Temizlik süresini, ayarını, alanını ve sıklığını belirleyerek kendinize uygun bir temizlik planı yapabilirsiniz.

Pil ömrü evi temizlemek için oldukça yeterli!

Pil ömrü evi temizlemek için oldukça yeterli!

180 dakikaya kadar sürekli temizlik yapabiliyor. Büyük evleri bile rahatça tek seferde temizleyebildiği için oldukça kullanışlı. Eviniz genişse ve temizlik yarım kalsın istemiyorsanız Xiaomi X10 sizin için ideal bir robot süpürge olabilir.

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Robot süpürgenin teknik özellikleri şunlar:

Robot süpürgenin teknik özellikleri şunlar:

  • 0,2 litre su tankı kapasitesi 

  • Yer silme özelliği var.

  • 353 mm en

  • 98,8 mm derinlik

  • Sert zeminde kullanılabilir.

  • 4000 Pa emiş gücü

  • EPA ve HEPA filtresi var.

  • 180 dakika çalışma süresi

  • 20 mm aşılabilir engel

  • 3,5 kg ağırlık

  • 3 çalışma modu

  • 300 ml toz kapasitesi

  • Li-on pil tipi

  • 6 saat şarj süresi

  • 60 dB ses seviyesi

  • Çöp boşaltma istasyonu var.

  • Haritalandırma özelliği var.

Bu ürünü almak isterseniz linki burada.👇

Bu ürünü almak isterseniz linki burada.👇

Xiaomi X10 Çöp İstasyonlu robot süpürgeyi almak için tıklayabilirsiniz.

Daha fazla istasyonlu robot süpürge için buraya tıklayın.

HEPSİBURADA

Bu ürüne gelen yorumları da şuraya bırakalım...

Bu ürüne gelen yorumları da şuraya bırakalım...

  • Çok iyi. Evi iki kere süpürüp sildiriyorum, şarjı 5 dişten 2 dişe anca düşüyor. Ben ürünü aldıktan birkaç gün sonra 1000 ₺ fiyatı düştü, o yüzden 1 yıldız kırdım.

  • Ürünü bir süre kullanıp öyle yorum yapmak istedim, daha önce roidmi eve plus modelini kullandım ve karşılaştırabiliyorum. Haritayı 10 dk yaptı, o kadar sorunsuz ve sessiz çalışıyor ki sen düzenli evi topla gerisi ona kalıyor. Silmesini çok sevmedim ama hiçbiri senin yaptığın gibi mop yapmıyor. Anneme Philips 3000 serisi almıştık, arada hiç fark yok diyebilirim. Ürün bu fiyata alacak en uygun istasyonlu model.

  • Ürünü sipariş verdik, kargo paketleme gayet güzel. Kullanımı çok kolay. Evin içini 10 dakikada tarayıp tanıdı. 4 oda 1 koridor turbo modda 50 dakika civarı temizliyor. Girebildiği her yeri temizliyor,__ günlük temizliği güzel yapıyor. Fiyat aldıktan sonra düştü şansımıza artık, silme modunu kullanmadık halılardan dolayı genel olarak tavsiye ederim.

  • Temizlik konusunda çok iyi ancak internet wifi görmediği yerlerde kafası karışıyor, odaya gönderemiyorum. İnternet çekim gücü ve kopmalar yoksa alın tabii ki.

  • Ürün güzel, alacak tereddütleri olanlara tavsiye ederim. Haritalandırmaya başlamadan önce sabredip 1 gün şarj edin, ertesi gün wifi bağlantılarınızı mi home üzerinden yaparak cihazı şarjdayken çalıştırın ve uygulama üzerinden başla komutu verin. Girmesini istediğiniz her yerin kapısını açık bırakarak yaklaşık 1.5 saat sürecek işlemi hiç müdahale etmeden bekleyin. Bazı odalarda iki tur atabilir, yine de müdahale etmeyin. Haritalamayı en düşük modda yapın şarjı sadece 1 diş düşecektir.

  • Harika ürün beğendik, çöpünü de kendi boşaltması harika. Yalnız satıcı ürünün nereden garantili olduğunu söylemedi ve hala öğrenemedim.

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