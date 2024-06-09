Kedi Köpek Tüy Derdine Son! Profesyonel Elektrikli Vakum Makinesi Tüy Toplama Seti İşe Yarıyor mu?
Kedi Köpek Tüy Derdine Son! Profesyonel Elektrikli Vakum Makinesi Tüy Toplama Seti İşe Yarıyor mu?
Profesyonel Elektrikli Vakum Makinesi Tüy Toplama Seti, tüylü dostu olanların mutlaka alması gereken ürünlerin başında geliyor. Evde kedinizi veya köpeğinizi taramak, tıraş etmek ya da bakım yapmak için bu ürün şart. Siz de tüylü dostunuzun bakımını evde rahatça yapmak istiyorsanız Profesyonel Elektrikli Vakum Makinesi Tüy Toplama Seti tam sizin için olabilir. Gelin bu setin özelliklerine birlikte bakalım...
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Evcil hayvanların bakımını ev kolaylığında yapmak isteyenler için Profesyonel Elektrikli Vakum Makinesi Tüy Toplama Seti ideal bir ürün.
Tüylü dostlarınıza profesyonel gibi bakım yapmak için bu makine size çok yardımcı olacak!
Her kedi ve köpek sahibinin evinde olması gereken ürün çok kapsamlı. Bu ürün size tek makineyle patili dostunuzun tırnaktan tüye tüm bakımını yapmanıza olanak tanıyor.
75 dB'den az sesi olduğu için evcil hayvanları rahatsız etmiyor. Düşük sesli makine ile patili dostunuz korkmadan ve rahatsız olmadan bakımını yapmanız mümkün. 🐾
Hayvan bakım kitinin kendisi elektrikli ama tıraş makinesi şarjlı.
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Bu cihazın 6 adet tıraş başlığı var.
Bu cihazla sadece patili dostlarınızın bakımını yapacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tüy toplama setinin koltuk süpürme aparatı ve koltuk arası süpürme aparatı var.
Rulo temizleme aparatları ile kullanım sonrası temizlik de çok kolay!
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