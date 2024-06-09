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Kedi Köpek Tüy Derdine Son! Profesyonel Elektrikli Vakum Makinesi Tüy Toplama Seti İşe Yarıyor mu?

etiket Kedi Köpek Tüy Derdine Son! Profesyonel Elektrikli Vakum Makinesi Tüy Toplama Seti İşe Yarıyor mu?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 18:24

Profesyonel Elektrikli Vakum Makinesi Tüy Toplama Seti, tüylü dostu olanların mutlaka alması gereken ürünlerin başında geliyor. Evde kedinizi veya köpeğinizi taramak, tıraş etmek ya da bakım yapmak için bu ürün şart. Siz de tüylü dostunuzun bakımını evde rahatça yapmak istiyorsanız Profesyonel Elektrikli Vakum Makinesi Tüy Toplama Seti tam sizin için olabilir. Gelin bu setin özelliklerine birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Evcil hayvanların bakımını ev kolaylığında yapmak isteyenler için Profesyonel Elektrikli Vakum Makinesi Tüy Toplama Seti ideal bir ürün.

Evcil hayvanların bakımını ev kolaylığında yapmak isteyenler için Profesyonel Elektrikli Vakum Makinesi Tüy Toplama Seti ideal bir ürün.

Hayvan bakım seti ile evde hem kedilerinize hem köpeklerinize bakım yapabilirsiniz. Hayvanlarınızı tertemiz yapacak bakım kitiyle hayvanlarınız kadar siz de rahat edeceksiniz. Hayvanlarınızın yaşam standartlarını yükseltecek cihazı mutlaka deneyin deriz!

Tüylü dostlarınıza profesyonel gibi bakım yapmak için bu makine size çok yardımcı olacak!

Tüylü dostlarınıza profesyonel gibi bakım yapmak için bu makine size çok yardımcı olacak!

7 parçalık seti ile tüylü dostunuzun tüm bakımını kolayca yapabiliyorsunuz. Bu setteki parçalarla tıraş etme, tırnak kesme ve daha bir sürü şey yapmak mümkün. Bu setin içindekiler şunlar:

  • Ayak bakımı aparatı

  • Bakım fırçası

  • Koltuk ve elbise temizleme fırçası

  • Elektrikli kesme aparatı

  • Ölü deri tarağı

  • Tırnak törpüsü

  • Ara tüy aleti

Her kedi ve köpek sahibinin evinde olması gereken ürün çok kapsamlı. Bu ürün size tek makineyle patili dostunuzun tırnaktan tüye tüm bakımını yapmanıza olanak tanıyor.

Her kedi ve köpek sahibinin evinde olması gereken ürün çok kapsamlı. Bu ürün size tek makineyle patili dostunuzun tırnaktan tüye tüm bakımını yapmanıza olanak tanıyor.

Sürekli bakım için dışarıya para vermek yerine eve bu cihazı alarak tüylü dostunuzun bakımını siz yapabilirsiniz. Bu cihaz evdeki tüyleri toplamaya da yardımcı oluyor. Yani tek makineyle birçok işlev bir arada!

75 dB'den az sesi olduğu için evcil hayvanları rahatsız etmiyor. Düşük sesli makine ile patili dostunuz korkmadan ve rahatsız olmadan bakımını yapmanız mümkün. 🐾

75 dB'den az sesi olduğu için evcil hayvanları rahatsız etmiyor. Düşük sesli makine ile patili dostunuz korkmadan ve rahatsız olmadan bakımını yapmanız mümkün. 🐾

Evcil hayvanların cildine zarar vermeyen yapısıyla oldukça güvenli. Bakım yaparken stres olan kedi ve köpekler için çok kullanışlı bir ürün. Özellikle dışarıdaki bakım merkezlerinde stres olan hayvanlar için evde çok rahat şekilde bakım yapabiliyorsunuz.

Hayvan bakım kitinin kendisi elektrikli ama tıraş makinesi şarjlı.

Hayvan bakım kitinin kendisi elektrikli ama tıraş makinesi şarjlı.

Tıraş makinesi şarjlı olduğu için çok rahat. Bu sayede prize bağımlı olmak zorunda kalmıyorsunuz. Kedinizin ya da köpeğinizin tıraşını istediğiniz odada priz olmadan rahatça yapabiliyorsunuz.

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Bu cihazın 6 adet tıraş başlığı var.

Bu cihazın 6 adet tıraş başlığı var.

Tıraş başlıklarının uzunlukları şöyle:

  • 3 mm

  • 6 mm

  • 9 mm

  • 12 mm

  • 18 mm

  • 23 mm

Ayrıca değiştirilebilir 3 başlığı bulunuyor. Bütün bu başlıklar ve aparatlarla güvenli ve hijyenik bir kullanım imkanı sunuyor.

Bu cihazla sadece patili dostlarınızın bakımını yapacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tüy toplama setinin koltuk süpürme aparatı ve koltuk arası süpürme aparatı var.

Bu cihazla sadece patili dostlarınızın bakımını yapacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tüy toplama setinin koltuk süpürme aparatı ve koltuk arası süpürme aparatı var.

Bu iki aparat ile hem evinizin hem aracınızın koltuklarındaki tüyleri temizleyebiliyorsunuz. Bunun yanında kıyafetler için de tüy toplama aparatı var. Bu aparatla da kıyafetlerinizden tüyleri toplamanız mümkün. Ayrıca tıraş yaparken uçan tüyleri toplamak için vakum özelliği var. Bu özellik direkt tüyleri içine çekiyor ve etrafa saçılmasının önüne geçiyor.

Rulo temizleme aparatları ile kullanım sonrası temizlik de çok kolay!

Rulo temizleme aparatları ile kullanım sonrası temizlik de çok kolay!

Tüy toplama setinin teknik özellikleri ise şunlar:

  • 300 Watt güç

  • 1,51 metre hortum uzunluğu

  • 1,4 litre toz kabı kapasitesi

  • 3 ayrı mod

  • 2 kademeli tıraş seviyesi

Ürünü hemen satın almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Ürüne gelen yorumları da şuraya bırakalım. 👇

Ürüne gelen yorumları da şuraya bırakalım. 👇

  • Ürünü tercih etmemdeki neden, tırnak düzeltme ucunun da olmasıydı. Yorumlardan da etkilendim. İyi ki almışım, beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Golden malum çok tüy döken bir ırk ve bu mevsimde dökülen tüyler oldukça sıkıntılıydı, tarama ucuyla evde uçuşacak tüylerin hemen hemen hepsi 5 dakikada toplandı. Tavsiye ederim, en düşük devirde bile yeterli çekişe sahip ve sessiz bir çalışması var. Bütün uçları saklamak için sehpa da ürüne dahil.

  • Süper bir ürün. Çocuklu olan evde olması şart olan bir ürün. Kedilerim sesi az olmasına rağmen korktular. Ama alışacaklar çünkü ben çok beğendim. Tüyler için kesin çözüm. Şiddetle tavsiye ediyorum.

  • Beklentimi fazlasıyla karşıladı kullanma kılavuzundan yedek parçalarına çok güzel ve iş görür.

  • İnanılmaz bir ürün. 2 köpeğim, 1 kedim var ve tüyden fenalık gelmişti. Dün yorkie köpeğimde denedim mükemmel sonuç. Bugün de goldenımda tıraş başlığını denedim harika! Etrafa 1 tane bile tüy dağılmadı. Güç ayarını en küçüğe alıp furminatör başlığıyla kedimi de taradım. Her zımbırtısını denedim, hepsinde sonuç mükemmel. 😀Fotoğraftaki tüy yumağı arkadaşı da askere gidebilir kıvama getirdi :)))

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