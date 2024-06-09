Kedi Köpek Tüy Derdine Son! Profesyonel Elektrikli Vakum Makinesi Tüy Toplama Seti İşe Yarıyor mu?

Ürünü tercih etmemdeki neden, tırnak düzeltme ucunun da olmasıydı. Yorumlardan da etkilendim. İyi ki almışım, beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Golden malum çok tüy döken bir ırk ve bu mevsimde dökülen tüyler oldukça sıkıntılıydı, tarama ucuyla evde uçuşacak tüylerin hemen hemen hepsi 5 dakikada toplandı. Tavsiye ederim, en düşük devirde bile yeterli çekişe sahip ve sessiz bir çalışması var. Bütün uçları saklamak için sehpa da ürüne dahil.

Süper bir ürün. Çocuklu olan evde olması şart olan bir ürün. Kedilerim sesi az olmasına rağmen korktular. Ama alışacaklar çünkü ben çok beğendim. Tüyler için kesin çözüm. Şiddetle tavsiye ediyorum.

Beklentimi fazlasıyla karşıladı kullanma kılavuzundan yedek parçalarına çok güzel ve iş görür.