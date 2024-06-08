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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Philips OneBlade Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Philips OneBlade Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi Alınır mı?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 17:08

Tıraş makinesi arayanlar için Philips'in QP2824/10 modelini inceledik. Islak ve kuru kullanılabilen tıraş makinesi hem yüz hem vücut için uygun. Philips OneBlade yüz ve vücut hibrit tıraş makinesinin daha fazla özelliğini merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 06.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Hem vücut hem yüz için kullanılabilen bir makine arıyorsanız Philips QP2824/10 cihazı sizin isteklerinizi karşılayabilir.

Hem vücut hem yüz için kullanılabilen bir makine arıyorsanız Philips QP2824/10 cihazı sizin isteklerinizi karşılayabilir.

Her uzunluktaki sakalı kısaltmak için ideal bir cihaz. Ayrıca kısaltma dışında tıraş etme veya şekillendirme için de kullanılabiliyor. Sakal tıraşı yaparken en önemlisi güvenli bir kesim yapabilmesi. Philips'in bu makinesi size bu güvenliği sağlıyor.

Philips'in OneBlade teknolojisi özel olarak yüz bakımı için tasarlanmış.

Philips'in OneBlade teknolojisi özel olarak yüz bakımı için tasarlanmış.

OneBlade teknolojisi ile her uzunluktaki sakalı kesebileceğinizi söylemiştik. Philips'in bıçaklarının çift koruma sistemi tıraşınızın daha kolay ve rahat olmasını sağlıyor. Bu teknoloji dakikada 12.000 kez hareket ediyor. Bu hızlı hareket eden kesicili tıraş teknolojisi ile uzun kıllarda bile verimli sonuçlar almak mümkün.

Philips OneBlade tıraş makinesinin 3 tane takılıp çıkarılabilen kirli sakal tarağı var. Farklı boyları olduğu için sakalınızı istediğiniz uzunlukta düzeltebiliyorsunuz.

Philips OneBlade tıraş makinesinin 3 tane takılıp çıkarılabilen kirli sakal tarağı var. Farklı boyları olduğu için sakalınızı istediğiniz uzunlukta düzeltebiliyorsunuz.

Bu sakal tarağının boyları şöyle:

  • 1 mm

  • 3 mm

  • 5 mm

1 mm boyutundakini gün sonu sakalı için, 3 mm olanı yoğun düzeltme için ve 5 mm'liği uzun kirli sakal için kullanmanız mümkün. 

Çift taraflı bıçağı ile hassas şekillendirme yapabiliyorsunuz. Her iki yönden tıraş edebildiğiniz için sakalınızı en güzel şekilde kesebiliyorsunuz. OneBlade, yüz hatlarına uyum sağladığı için çok daha konforlu kesim yapmanız mümkün oluyor.

OneBlade teknolojisi geleneksel bıçaklardan çok farklı!

OneBlade teknolojisi geleneksel bıçaklardan çok farklı!

Geleneksel bıçaklar cilde çok yakın şekilde tıraş ediyorlar ama Philips'in makinesi cilde çok yakın tıraş etmediği için cildinizi rahatsız etmiyor. Hem yüzünüzdeki hem vücudunuzdaki kılları ters yönde ve istediğiniz uzunlukta tıraş etmeniz mümkün.

Bu cihazın iki bıçağı var. Bu bıçaklardan biri yüz, diğeri vücut için. Ayrıca tıraş makinesinin hassas bölgeleri için takılıp çıkarılabilir cilt koruması var. Ekstra koruma istediğiniz alanlarda bu korumayı takabilirsiniz.

3 mm'lik takılıp çıkarılabilen vücut tarağı ile istediğiniz şekilde kıllarınızı düzetebiliyorsunuz.

3 mm'lik takılıp çıkarılabilen vücut tarağı ile istediğiniz şekilde kıllarınızı düzetebiliyorsunuz.

Philips OneBlade'in bıçakları da öyle kolay kolay körelmiyor. Dayanıklı paslanmaz çelik bıçaklarının üzerinde değiştirme göstergesi olduğunda bıçağın performansı düşmüş demek oluyor.

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Philips OneBlade su geçirmez. Bu yüzden hem ıslak hem kuru kullanılabiliyor. Kullandıktan sonra musluk altında durulamanız yeter!

Philips OneBlade su geçirmez. Bu yüzden hem ıslak hem kuru kullanılabiliyor. Kullandıktan sonra musluk altında durulamanız yeter!

Islak kullanılabildiği için duş alırken de tıraş olabiliyorsunuz.

Bu tıraş makinesinin en güzel özelliği her yerde şarj edebilmeniz. İster eve olun ister dışarıda şarj etmek çok kolay ve pratik.

Bu tıraş makinesinin en güzel özelliği her yerde şarj edebilmeniz. İster eve olun ister dışarıda şarj etmek çok kolay ve pratik.

Uzun ömürlü pili sayesinde 8 saat şarj ettikten sonra 45 dakika kullanabiliyorsunuz.

Bu cihazın teknik özelliklerini de şuraya bırakalım. 👇

Bu cihazın teknik özelliklerini de şuraya bırakalım. 👇

  • Yüz hatlarına uyumlu teknoloji

  • Çift koruma sistemi

  • Orijinal bıçak

  • Aksesuarlar: Koruyucu kapak, takılıp çıkarılabilir cilt koruması, takılıp çıkarılabilir vücut tarağı, kirli sakal tarakları (1, 3, 5 mm), ekstra yedek bıçak

  • 45 dakika çalışma süresi

  • 8 saatte tam şarj

  • 5 V otomatik voltaj

  • Ni-MH pil tipi

  • 0.5 W maksimum güç tüketimi

  • USB-A adaptör

  • Islak ve kuru kullanım

Philips yüz ve vücut şekillendiricinin özelliklerini anlattık! Almak isterseniz linkleri burada.👇

Philips yüz ve vücut şekillendiricinin özelliklerini anlattık! Almak isterseniz linkleri burada.👇

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Bu cihaza gelen yorumlar ise şöyle:

Bu cihaza gelen yorumlar ise şöyle:

  • Ürün ertesi gün elime ulaştı. Paketleme iyiydi. Açar açmaz 5 numara tarak ile sakal tıraşı oldum. Kesimi güzel, kullanımı kolay, başlığı oynuyor. Taraksız olarak kıyıları köşeleri geçtim, jilete yakın alıyor diyebilirim. İlk izlenimim gayet olumlu. 👍

  • Ürün hızlı bir şekilde geldi, USB girişli modelini aldım. Bir adet kablo, adaptör çıkmıyor bilginize. 2 adet kesici uç ve 4 çeşitli tarak çıkıyor. Ürün güzel. Ürün tavsiye ederim ihtiyacınız var ise.

  • Sakal şekillendirmek için bir sürü ürün kullandım. Hiçbirinden bu üründen aldığım rahatlığı alamadım. Bazısı uzun sakalda yetersiz bazısı kısayı alamıyor. Bu her ikisini de istediğim şekilde yapabiliyor. Bir erkek için bu ürünlerin ne kadar önemli olduğunu erkekler iyi bilir. Tam özgürlük gibi bir şey bu cihazın istediğimizi yapabilmesi.

  • Henüz makineyi alalı çok zaman olmadığı için şarj süresinin yeterliliği gibi faktörleri tabi deneyimlemedim ama kalite anlamında gerçekten çok başarılı. Sıfır başlık kullanmak (benim diğer makinelerde olduğu gibi) cildime hassas olduğundan biraz tahriş yaptı ama makineyle değil benimle alakalı muhtemelen. 😂 Sakalım uzun ve sık olmasına rağmen 3mm’lik başlıkla hiçbir takılma ya da duraksama yaşamadan şıkır şıkır kesti. Yedek başlık fiyatlarını gördüğünüzü de varsayıyorum tabi ama bu set kesinlikle f/p ürünü.

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