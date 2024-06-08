A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Philips OneBlade Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi Alınır mı?

Tıraş makinesi arayanlar için Philips'in QP2824/10 modelini inceledik. Islak ve kuru kullanılabilen tıraş makinesi hem yüz hem vücut için uygun. Philips OneBlade yüz ve vücut hibrit tıraş makinesinin daha fazla özelliğini merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

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