A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Philips OneBlade Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi Alınır mı?
A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Philips OneBlade Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi Alınır mı?
Tıraş makinesi arayanlar için Philips'in QP2824/10 modelini inceledik. Islak ve kuru kullanılabilen tıraş makinesi hem yüz hem vücut için uygun. Philips OneBlade yüz ve vücut hibrit tıraş makinesinin daha fazla özelliğini merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!
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'Bu içerik 06.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Hem vücut hem yüz için kullanılabilen bir makine arıyorsanız Philips QP2824/10 cihazı sizin isteklerinizi karşılayabilir.
Philips'in OneBlade teknolojisi özel olarak yüz bakımı için tasarlanmış.
Philips OneBlade tıraş makinesinin 3 tane takılıp çıkarılabilen kirli sakal tarağı var. Farklı boyları olduğu için sakalınızı istediğiniz uzunlukta düzeltebiliyorsunuz.
OneBlade teknolojisi geleneksel bıçaklardan çok farklı!
3 mm'lik takılıp çıkarılabilen vücut tarağı ile istediğiniz şekilde kıllarınızı düzetebiliyorsunuz.
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Philips OneBlade su geçirmez. Bu yüzden hem ıslak hem kuru kullanılabiliyor. Kullandıktan sonra musluk altında durulamanız yeter!
Bu tıraş makinesinin en güzel özelliği her yerde şarj edebilmeniz. İster eve olun ister dışarıda şarj etmek çok kolay ve pratik.
Bu cihazın teknik özelliklerini de şuraya bırakalım. 👇
Philips yüz ve vücut şekillendiricinin özelliklerini anlattık! Almak isterseniz linkleri burada.👇
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