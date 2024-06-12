Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik
Braun Series 7 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti, 16’sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti Alınır mı? İnceledik

etiket Braun Series 7 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti, 16’sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti Alınır mı? İnceledik

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 10:13

Erkeklerin saç ve sakallarını düzeltmesi için artık berbere gitmesine gerek yok. Saç ve sakal düzeltmek için birçok markanın ürünü var. Biz de sizin için Braun'un saç ve sakal şekillendiricisini inceledik. Gelin bu cihazın özelliklerine birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Braun Series 7 MGK7470, erkekler için hepsi bir arada özellikli bir set. Bu cihazın önce teknik özelliklerinden biraz bahsedelim mi?

Braun Series 7 MGK7470, erkekler için hepsi bir arada özellikli bir set. Bu cihazın önce teknik özelliklerinden biraz bahsedelim mi?

  • Siyah renkli

  • Folyo başlık

  • Tamamen yıkanabiliyor.

  • Kulak ve burun için ek başlığı var.

  • Islak kullanılabiliyor.

  • 1 saatte şarj oluyor.

  • 100 dakika şarjlı kullanım süresi.

  • Kablosuz kullanımı var.

  • Şarj göstergesi var.

  • Taşıma çantasıyla geliyor.

Braun Series 7; sakal, kulak, burun kılı, saç ve tüm vücut için tek makine!

Braun Series 7; sakal, kulak, burun kılı, saç ve tüm vücut için tek makine!

Tüm vücut bakımını yapmak için ideal bir cihaz olan Braun Series 7, saçlardan sakallara tüm tüyler için uygulanabiliyor. Güvenilir metal bıçakları tüm vücudunuz için etkili ve hızlı bir bakım sağlıyor.

Tepeden tırnağa tüm tüylerden kurtulmak için bu cihaz size yeter!

Tepeden tırnağa tüm tüylerden kurtulmak için bu cihaz size yeter!

Sakal, vücut, saç ve yüz için kullanabileceğiniz cihazla tek makineyle çok daha fazla yerdeki tüylerden kurtulabiliyorsunuz. Her bir tüy için ayrı cihazla uğraşmak yerine hepsi bir arada bu cihazı kullanıp rahat edebilirsiniz.

Almak istediğiniz tüylerin uzunluğundan bağımsız olarak kolayca şekillendiriyor.

Almak istediğiniz tüylerin uzunluğundan bağımsız olarak kolayca şekillendiriyor.

AutoSense teknolojisi ile sakal yoğunluğuna uyum sağlıyor. Bu sayede sakalınızı çok daha rahat ve kolayca şekillendirebiliyorsunuz. Ne kadar uzun olursa olsun şekillendirmek onun için hiç dert değil! 0,5-21 mm arasında pek çok ayarı bulunuyor.

Uzun ömürlü ProBlade bıçakları ile sorunsuz bir tüy alma süreci yaşıyorsunuz.

Uzun ömürlü ProBlade bıçakları ile sorunsuz bir tüy alma süreci yaşıyorsunuz.

Kaliteli bıçakları sizi hiç yarı yolda bırakmayacak cinsten. Hem uzun ömürlü hem de keskin bıçaklar ile hızlı ve güvenli bir tıraş mümkün! Bu bıçaklar yaşam boyu keskin ve her darbede zahmetsiz sonuç veriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu bakım seti uzun süre sizinle beraber olacak!

Bu bakım seti uzun süre sizinle beraber olacak!

Güçlü lityum iyon bataryasıyla uzun süre dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış. Braun Series 7, 100 dakika boyunca kablosuz çalışabiliyor. Saçtan sakala bakım yapmak için bu süre oldukça yeterli.

Su geçirmez özelliği ise banyoda rahatça kullanmanıza imkan veriyor.

Su geçirmez özelliği ise banyoda rahatça kullanmanıza imkan veriyor.

%100 su geçirmez Braun Series 7, çantasıyla birlikte geliyor. Bu sayede nereye saklayacağınızı düşünmenize gerek kalmıyor.

Ürünü anlattık, daha yakından incelemek isterseniz linklerini de bırakıyoruz.👇

Ürünü anlattık, daha yakından incelemek isterseniz linklerini de bırakıyoruz.👇

Erkeklerin tüm vücut kıllarını temizlemesine yardımcı ürünü Amazon'dan almak için buraya, Hepsiburada'dan almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon üzerinden daha fazla saç ve sakal şekillendiricisine ulaşmak için tıklayın.

Hepsiburada'dan saç ve sakal şekillendiricileri incelemek için tıklayın.

Braun'un saç ve sakal şekillendirme cihazına gelen yorumlara da bakalım mı?

Braun'un saç ve sakal şekillendirme cihazına gelen yorumlara da bakalım mı?

  • Ürün kalitesi ve kullanım kolaylığına söylenecek çok fazla bir şey yok. Hızlı teslimat. Ürünün kargo esnasında zarar görmemesi için daha iyi kargolanabilirdi. 1 yıldızı o sebeple kırdım.

  • Daha önce Philips kullandım. İlk defa Braun aldım. Makine şarj standı çok iyi, tarakların kalitesi çok güzel(Philips'e göre)Çantasını da çok beğendim. Umarım uzun ömürlü olur..

  • Ürün içerisindeki tüm aparatlar çok kullanışlı ve evde kullanım için gayet yeterli. Braun kalitesi her zaman olduğu gibi çok iyi.

  • Ben vücut için almıştım, gayet kaliteli ve güzel. Parasını sonuna kadar hak ediyor, gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.

  • Ürünün konulabilecek bir çantasının olması iyi düşünülmüş.Kısaltma ekipmanlarınının hepsi fonksiyonel olarak iyi. Şarj süresi 3 4 kez kullanılabilir. Burun için kullanılan aparatı yetersiz.

  • Her açıdan malzeme çok kaliteli, batarya çok iyi gidiyor. Hızlı doluyor, yedek başlıklar çok iyi, body vücut başlığı tek seferde almıyor, ters düz yapmanız lazım ama isini yapıyor. Philips'le arada kalmıştım, kesinlikle Braun derim.

  • Özellikle vücut başlığını denedim. Hiç problemsiz gayet güzel tıraş ediyor. Diğer başlıkları da çok iyi duruyor. Makineye zaten diyecek bir şey yok. Braun ve diğerleri.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın