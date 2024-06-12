Braun Series 7 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti, 16’sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti Alınır mı? İnceledik

AutoSense teknolojisi ile sakal yoğunluğuna uyum sağlıyor. Bu sayede sakalınızı çok daha rahat ve kolayca şekillendirebiliyorsunuz. Ne kadar uzun olursa olsun şekillendirmek onun için hiç dert değil! 0,5-21 mm arasında pek çok ayarı bulunuyor.