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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Yeni Philips Aqua Trio 3'ü 1 Arada Şarjlı ve Kablosuz Dik Süpürge Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Yeni Philips Aqua Trio 3'ü 1 Arada Şarjlı ve Kablosuz Dik Süpürge Alınır mı?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 16:34

Dikey süpürgeler, her evde olması gereken ürünler. Temizliği çok kolaylaştıran dikey süpürgelerin birçok çeşidi var. Biz bu içerikte sizin için Yeni Philips Aqua Trio 3'ü 1 Arada Şarjlı ve Kablosuz süpürgeyi inceledik!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Yeni Philips Aqua Trio süpürgenin, farklı temizlik ihtiyaçlarına göre 3 temizlik modu var.

Yeni Philips Aqua Trio süpürgenin, farklı temizlik ihtiyaçlarına göre 3 temizlik modu var.

Bu 3 temizleme modu ile her türlü kirin üstesinden gelebiliyorsunuz. Bu modlar şunlar:

  • Düzenli ıslak temizlik için ıslak mod

  • İnatçı lekeler için yoğun ıslak mod

  • Zeminde kalan nemi gidermek için su emme modu

AquaSpin teknolojisi ile tek seferde zemini süpürüp silebiliyor. Bu başlık her harekette kiri topluyor. Bu sayede fazla çaba harcamadan evinizi silmiş ve süpürmüş oluyorsunuz.

Evdeki her şeyi silip süpüren Yeni Philips Aqua Trio, etkili ve güçlü şekilde tozları süpürüyor.

Evdeki her şeyi silip süpüren Yeni Philips Aqua Trio, etkili ve güçlü şekilde tozları süpürüyor.

Kuru süpürme özelliği için başlığı değiştirmeniz yeterli. Her harekette %98'e kadar toz ve kirleri yakalayabiliyor. Başlığındaki LED ışıklar sayesinde her yeri aydınlatıyor ve süpürmenizi kolaylaştırıyor. Mobilya altı gibi ekstra ışığa ihtiyaç duyduğunuzda bu özellik çok iyi oluyor.

Dikey elektrikli süpürgenizi bir anda el tipi süpürgeye dönüştürmek çok iyi olmaz mıydı? Yeni Philips Aqua Trio ile bu mümkün.

Dikey elektrikli süpürgenizi bir anda el tipi süpürgeye dönüştürmek çok iyi olmaz mıydı? Yeni Philips Aqua Trio ile bu mümkün.

Her şekilde süpürebilmeniz için el tipi süpürgeye dönüşüyor. Bu sayede döşemeler, raflar veya arabanız için ideal süpürge oluyor. Dikey süpürge halinde kullanırken ise manevra kabiliyeti sayesinde derin noktalara erişim sağlıyor. Yani her iki türünde de en iyi şekilde temizlik yapabiliyorsunuz.

Güç ayarlarını değiştirmenizi sağlayacak dijital LCD ekranı bulunuyor.

Güç ayarlarını değiştirmenizi sağlayacak dijital LCD ekranı bulunuyor.

Dijital LCD ekranı sayesinde her şeyi görebiliyorsunuz. Kullanım sırasında veya sonrasında LCD akıllı ekranı size yardımcı oluyor. İhtiyacınız olan tüm bilgilere erişebileceğiniz bu ekranda pil gücü, temizleme modu, bakım desteği ve daha birçok bilgi var.

Kendi kendini temizlediği için kullanması çok kolay!

Kendi kendini temizlediği için kullanması çok kolay!

Cihaz ve Power Brush fırçalar kendini otomatik olarak temizliyor. Bu da sizin daha az yorulmanızı sağlıyor. Bunun için tek yapmanız gereken temizlik bittikten sonra makinenizi istasyona yerleştirmeniz ve otomatik temizleme işlemini başlatmanız.

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Kendi kendini temizleyen iki adet ultra yumuşak ve güçlü mikrofiber Power Brush fırçası var.

Kendi kendini temizleyen iki adet ultra yumuşak ve güçlü mikrofiber Power Brush fırçası var.

Çok hızlı şekilde dönen fırçalar sayesinde kirler zeminden toplanıyor ve doğrudan cihazın içine gönderiliyor. Bu sayede de fırçalar sürekli temiz kalıyor. Kirli mopları bir sonraki temizlik için temizlemenize de gerek kalmıyor. Etkili temizlik için bu fırçaları 6 ayda bir değiştirmek gerek.

Yeni Philips Aqua Trio 45 dakikaya kadar çalışabiliyor.

Yeni Philips Aqua Trio 45 dakikaya kadar çalışabiliyor.

Güçlü lityum iyon pili ile süpürge ve mop ayarıyla tek seferde 25 dakika kullanmak mümkün. Yalnızca elektrik süpürge ayarıyla ise 45 dakika kullanabiliyorsunuz. Ekstra pil ile 90 dakika kullanılabiliyor.

Kirli su ve temiz suyu asla birbirine karıştırmayan Yeni Philips Aqua Trio süpürge ile her yer tertemiz oluyor.

Kirli su ve temiz suyu asla birbirine karıştırmayan Yeni Philips Aqua Trio süpürge ile her yer tertemiz oluyor.

Özel temiz su haznesinde zemine temiz su veren süpürgenin ultra hızlı dönen iki fırçası ile tekrar emiliyor. Bu da yerlerin sadece temiz su ile temizlenmesini sağlıyor. Toplanan ıslak ve kuru kirler ise kirli su haznesinde depolanıyor. Temizliği bitirdiğinizde kirli suya hiç dokunmadan kirli su haznesini boşaltabiliyorsunuz.

Bu dikey süpürgenin teknik özellikleri ise şunlar:

Bu dikey süpürgenin teknik özellikleri ise şunlar:

  • Hibrit Güç Motoru (HPM) 

  • Lityum-iyon pil

  • Elektrikli süpürge ve mop ile normal modda çalışma süresi 25 dakika

  • Yalnızca elektrikli süpürge ile normal modda çalışma süresi 45 dakika

  • Yalnızca elektrikli süpürge ile turbo modunda çalışma süresi 25 dakika

  • Şarj süresi 4 saat

  • 25,2 V pil gerilimi

  • 450 ml temiz su haznesi kapasitesi

  • 400 ml kirli su haznesi kapasitesi

  • Kirli su haznesinin dolu olduğunu gösteren göstergesi var.

  • Başlıklar: AquaSpin başlığı, LED başlık

Özelliklerini anlattık, linklerini de verelim hemen...

Özelliklerini anlattık, linklerini de verelim hemen...

Yeni Philips Aqua Trio 3'ü 1 Arada Şarjlı ve Kablosuz Dik Süpürgeyi Hepsiburada üzerinden satın almak için tıklayın.

Bu süpürgeyi Amazon'dan almak için tıklayın.

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Bu ürüne gelen yorumları da şuraya bırakalım:

Bu ürüne gelen yorumları da şuraya bırakalım:

  • Ürün bir gün geçmeden neredeyse elimdeydi, kargo aşırı hızlı geldi.Onun haricinde ürün çok hoşumuza gitti. Çoğu kişi yerde su izi bırakıyor falan demiş ancak kullanım kılavuzunu incelerseniz önce sulu paspas ardından su çekme moduyla üzerinden geçerseniz su izi kalmıyor. Cihazı kaldırırken de su akıtmasını istemiyorsanız aynı şekilde de çekme modunda bırakmanız gerekiyor. Kendi kendini temizleme özelliği mükemmel çalışıyor, stantta neredeyse su bırakmıyor. Bıraksa da altındaki tepsi çıkıp boşaltılabiliyor. Şarj çok dayanmıyor gibi uzun kullanımda göreceğiz. Dyson ile bunun arasında kalmıştık bunu tercih ettik. Philips’in sitesine ürünü kaydederseniz 5 yıl garantiniz oluyor ayrıca…

  • Ürün çok iyi, Philips satıcıdan direkt aldım, bir günde yollamışlar sağ olsunlar, hiç düşünmeden alın. Sırt ağrısı olanlar için çok iyi gelir, tasarımı çok iyi, tavsiye ederim. Artık süpür sonra sil dönem bitti. 😂

  • Malum markayla arasında kaldım ve silme tarafı ağır basınca bunu aldım. Şarjı çok az gidiyor ama 3-4 odaya yetmeyecek kadar da değil abartılmış.... Biri kedi kumunu dahi çekmedi yazmış bana gelen başka süpürge sanırım çünkü 5 kediminde dağıttığı tüm kumları tek hamlede çekti zaten alma sebebimde onların kum ve tüyleriydi :) Sulu kısım ise parkede asla su bırakmıyor ama mutfak gibi yerlerde derzler eğer incelmişse o boşluk olan kısımlarda bir miktar birikiyor. Ama sorun edilecek kadar değil, çektirmeseniz bile 5 dakikada kuruyacak kadar bir ıslaklık. Benim gibi arada kalanlar için yazdım bu yorumu, fiyatını bence hak ediyor.

  • Ürün çok güzel. Bilgi olması açısından bazı noktaları belirtmeliyim. Koltuk temizleme başlığını takarken çekiş 14 V olarak gerçekleşiyor. Kargo olarak berbattı, kutunun bütün jelatinleri yırtıktı. Ürün kutusu açılmış. Üründe sıkıntı olmadığı icin iade etmedim.

  • Dyson almaya niyetliydim tanıtımları da yapıldı bana fakat bunu görür görmez almam gerekir diye düşündüm. İyi ki de öyle yapmışım çok memnunum. Titiz biriyimdir, temizlikten sonra denedim makineyi çıkan suyun rengine inanamadım. Mikrofiber 2 fırça ıslak zemin ve laminant parkeleri çok güzel temizledi halım yok onun için yorum yapamayacağım. Eksi yönü nedir derseniz evim 91 metrekare tam şarjla temizliğe başlamıştım bitirdiğimde şarjım sıfırlandı. Yani bence 90 metrekareden daha büyük evler için 4 saat şarj beklemek lazım. Yedek şarj almak istedim ama henüz üretime çıkmamış. Yedek mikrofiber fırça ve filtre var ama gerçekten pahalı. Bir de deterjan için başka çözüm bulmam lazım zira Philips'in gönderdiği 250 mililitrelik deterjan bana 3 gün falan gider.

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