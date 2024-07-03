A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Yeni Philips Aqua Trio 3'ü 1 Arada Şarjlı ve Kablosuz Dik Süpürge Alınır mı?
A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Yeni Philips Aqua Trio 3'ü 1 Arada Şarjlı ve Kablosuz Dik Süpürge Alınır mı?
Dikey süpürgeler, her evde olması gereken ürünler. Temizliği çok kolaylaştıran dikey süpürgelerin birçok çeşidi var. Biz bu içerikte sizin için Yeni Philips Aqua Trio 3'ü 1 Arada Şarjlı ve Kablosuz süpürgeyi inceledik!
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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
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Yeni Philips Aqua Trio süpürgenin, farklı temizlik ihtiyaçlarına göre 3 temizlik modu var.
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Evdeki her şeyi silip süpüren Yeni Philips Aqua Trio, etkili ve güçlü şekilde tozları süpürüyor.
Dikey elektrikli süpürgenizi bir anda el tipi süpürgeye dönüştürmek çok iyi olmaz mıydı? Yeni Philips Aqua Trio ile bu mümkün.
Güç ayarlarını değiştirmenizi sağlayacak dijital LCD ekranı bulunuyor.
Kendi kendini temizlediği için kullanması çok kolay!
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Kendi kendini temizleyen iki adet ultra yumuşak ve güçlü mikrofiber Power Brush fırçası var.
Yeni Philips Aqua Trio 45 dakikaya kadar çalışabiliyor.
Kirli su ve temiz suyu asla birbirine karıştırmayan Yeni Philips Aqua Trio süpürge ile her yer tertemiz oluyor.
Bu dikey süpürgenin teknik özellikleri ise şunlar:
Özelliklerini anlattık, linklerini de verelim hemen...
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