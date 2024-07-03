A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Yeni Philips Aqua Trio 3'ü 1 Arada Şarjlı ve Kablosuz Dik Süpürge Alınır mı?

Ürün bir gün geçmeden neredeyse elimdeydi, kargo aşırı hızlı geldi.Onun haricinde ürün çok hoşumuza gitti. Çoğu kişi yerde su izi bırakıyor falan demiş ancak kullanım kılavuzunu incelerseniz önce sulu paspas ardından su çekme moduyla üzerinden geçerseniz su izi kalmıyor. Cihazı kaldırırken de su akıtmasını istemiyorsanız aynı şekilde de çekme modunda bırakmanız gerekiyor. Kendi kendini temizleme özelliği mükemmel çalışıyor, stantta neredeyse su bırakmıyor. Bıraksa da altındaki tepsi çıkıp boşaltılabiliyor. Şarj çok dayanmıyor gibi uzun kullanımda göreceğiz. Dyson ile bunun arasında kalmıştık bunu tercih ettik. Philips’in sitesine ürünü kaydederseniz 5 yıl garantiniz oluyor ayrıca…

Malum markayla arasında kaldım ve silme tarafı ağır basınca bunu aldım. Şarjı çok az gidiyor ama 3-4 odaya yetmeyecek kadar da değil abartılmış.... Biri kedi kumunu dahi çekmedi yazmış bana gelen başka süpürge sanırım çünkü 5 kediminde dağıttığı tüm kumları tek hamlede çekti zaten alma sebebimde onların kum ve tüyleriydi :) Sulu kısım ise parkede asla su bırakmıyor ama mutfak gibi yerlerde derzler eğer incelmişse o boşluk olan kısımlarda bir miktar birikiyor. Ama sorun edilecek kadar değil, çektirmeseniz bile 5 dakikada kuruyacak kadar bir ıslaklık. Benim gibi arada kalanlar için yazdım bu yorumu, fiyatını bence hak ediyor.