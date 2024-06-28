Bilgisayarı Olmadan Hareket Edemeyenlere Özel: Hafif ve Şık Huawei MateBook X Pro'nun Özellikleri

Şık ve hafif tasarımı onu rakiplerinden öne çıkarıyor. MateBook X Pro'nun siyah, beyaz ve mavi olmak üzere 3 rengi var. Sadece 980 gram ağırlığında olan bu bilgisayarın kalınlığı ise 13.5 mm. Hafif olduğu kadar estetik bir tasarıma da sahip.

Daha ilk görüşte şıklığına hayran kaldığımız cihazın benzersiz Skyline tasarımı bulunuyor. Cildi rahatlatan metalik bir gövdesi mevcut ve bu gövdeye dokunduğunuzda sıcak ve rahat hissettiriyor.