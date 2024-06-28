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Bilgisayarı Olmadan Hareket Edemeyenlere Özel: Hafif ve Şık Huawei MateBook X Pro'nun Özellikleri

etiket Bilgisayarı Olmadan Hareket Edemeyenlere Özel: Hafif ve Şık Huawei MateBook X Pro'nun Özellikleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 12:51

Huawei MateBook X Pro, iyi bir bilgisayar nasıl olmalı sorusunun cevabı gibi bir cihaz. Estetik ve hafif tasarımı onu yanınızda her yere götürmenize imkan tanıyor. Hem şık hem kullanışlı bir bilgisayarım olsun diyorsanız MateBook X Pro size göre olabilir. Gelin bu bilgisayarın özelliklerine birlikte bakalım.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Huawei MateBook X Pro, bilgisayar almak isteyip ne alacağına bir türlü karar veremeyenler için ideal bir cihaz.

Huawei MateBook X Pro, bilgisayar almak isteyip ne alacağına bir türlü karar veremeyenler için ideal bir cihaz.

Şık ve hafif tasarımı onu rakiplerinden öne çıkarıyor. MateBook X Pro'nun siyah, beyaz ve mavi olmak üzere 3 rengi var. Sadece 980 gram ağırlığında olan bu bilgisayarın kalınlığı ise 13.5 mm. Hafif olduğu kadar estetik bir tasarıma da sahip.

Daha ilk görüşte şıklığına hayran kaldığımız cihazın benzersiz Skyline tasarımı bulunuyor. Cildi rahatlatan metalik bir gövdesi mevcut ve bu gövdeye dokunduğunuzda sıcak ve rahat hissettiriyor.

Huawei MateBook X Pro'nun esnek OLED ekranının boyutu 14,2 inç.

Huawei MateBook X Pro'nun esnek OLED ekranının boyutu 14,2 inç.

Bilgisayarın ekranı, Huawei'nin Adobe RGB'yi destekleyen ilk ekranı olduğu için oldukça önemli. Bu ekranın öne çıkan en önemli özelliğinden biri dokunmatik olması diğer özellikleri ise şöyle;

  • Fotoğrafçılık düzeyinde renk gamı ve Adobe RGB desteği.

  • P3 ve sRGB renk gamı standartları

  • AE<1 renk doğruluğu

  • Evrensel Renk Tutarlılığı

  • 1,07 milyar renk 

  • 3.1K çözünürlük (3120 x 2080)

  • 264 PPI

  • 3:2 Fullview 

  • %93 ekran gövde oranı

Yansımayı %70 oranında azaltan AR yansıma önleyici filmi olduğu için her ortamda kullanmak mümkün. Ayrıca 120 Hz yenileme hızıyla 1 ms'de ultra hızlı yanıt ve bulaşma olmadan pürüzsüz görüntüler sağlıyor.

Profesyonel bir ofis deneyimi yaşatmak için tasarlanan Huawei MateBook X Pro, işlerinizde size çok yardımcı olacak.

Profesyonel bir ofis deneyimi yaşatmak için tasarlanan Huawei MateBook X Pro, işlerinizde size çok yardımcı olacak.

70 Wh pili var, bu da 11 saat yerel video oynatmanız için yeterli. AI destekli 1080p ultra HD geniş açılı kamerası da oldukça iyi.

Kamera kadar sesinin de iyi olduğunu söyleyebiliriz. 4 ekran üstü mikrofon ve 6 hoparlörü bulunuyor. 

Bunların dışında parmak izli güç düğmesine sahip.

Huawei'nin birden fazla cihazı varsa o zaman MateBook X Pro tam size göre olabilir. Çünkü cihazlar arası akıllı bağlantı sayesinde cihazlarınızı bağlayabiliyorsunuz.

Huawei'nin birden fazla cihazı varsa o zaman MateBook X Pro tam size göre olabilir. Çünkü cihazlar arası akıllı bağlantı sayesinde cihazlarınızı bağlayabiliyorsunuz.

Huawei MateBook X Pro'dan telefon ve tabletlere sorunsuz dosya aktarımı için SuperHub özelliğini kullanmak mümkün! Ayrıca bilgisayarınızdan telefon ve tablet dosyalarınıza erişebiliyorsunuz, bunun için tek yapmanız gereken AI Search kullanmak.

AI konusunda çok önde olan Huawei MateBook X Pro'da birçok yapay zeka uygulaması var.

AI konusunda çok önde olan Huawei MateBook X Pro'da birçok yapay zeka uygulaması var.

Bu uygulamalar şunlar:

  • AI Kamera

  • AI Ses

  • AI Arama

AI Kamerada Güzellik, FollowCam, Sanal Arka Plan ve Göz Teması özellikleri bulunuyor. Bu özelliklerle en iyi görünüşünüzü yansıtabiliyorsunuz. AI Sesin ise Kişisel Ses Geliştirme, Sound TrueVoice ve Sound TrueHD özellikleri var. AI Arama, dosyalarınızı daha hızlı ve doğru aramanızı sağlıyor.

Huawei MateBook X Pro, yüksek performanslı Intel® Core" Ultra işlemciye sahip.

Huawei MateBook X Pro, yüksek performanslı Intel® Core" Ultra işlemciye sahip.

Matebook X Pro'nun 32 GB belleği var. Ayrıca 2 TB depolama alanı da var. 

Bunlar dışında akıllı sıcaklık kontrolü yapan gelişmiş Huawei Shark Fin ısı dağıtma sistemi bulunuyor. Fanlar ve ısı dağıtma sistemi sayesinde bilgisayarınız en doğru şekilde soğutuluyor ve siz işinizi yapmaya devam edebiliyorsunuz.

Şarj konusunda da sizi yarı yolda bırakmıyor. 90 W SuperCharge Turbo ve 70 Wh batarya sayesinde 10 dakikalık şarjla 1 saat kullanmak mümkün!

Şarj konusunda da sizi yarı yolda bırakmıyor. 90 W SuperCharge Turbo ve 70 Wh batarya sayesinde 10 dakikalık şarjla 1 saat kullanmak mümkün!

Free Touch özelliğiyle gelen Matebook X Pro ile bir şeyler yapmak çok daha kolay. Daha yüksek duyarlılığa ve daha konforlu dokunuşlara sahip Free Touch'ı ile bu bilgisayar işlerinizi kolaylaştırıyor.

"Bu bilgisayarı neden satın almalıyım" diye soruyorsanız işte size öne çıkan nedenler;

"Bu bilgisayarı neden satın almalıyım" diye soruyorsanız işte size öne çıkan nedenler;

  • Öncelikle çok hafif bir bilgisayar, her yere yanınızda taşımanız mümkün.

  • Esnek OLED ekranı var.

  • Intel®Core™Ultra 9 İşlemci ile işlerinizi çok daha hızlı halledebiliyorsunuz.

  • 12 saat pil ömrü var.

  • Free Touch teknolojisiyle kullanımı çok kolay.

  • 3D Metaline Anten ile daha uzak mesafede bile daha kararlı bağlantı

Bütün bu özellikleri barındıran Huawei MateBook X Pro'nun fiyatına gelecek olursak;

Bütün bu özellikleri barındıran Huawei MateBook X Pro'nun fiyatına gelecek olursak;

Huawei MateBook X Pro'nun satış fiyatı 79.999 TL. Peşin fiyatına 3 taksitle ya da peşin alma imkanı var.

Yanında ise 6.499 TL değerinde FreeBuds Pro 3 hediyesiyle geliyor. Ayrıca 1 yıl Uzatılmış Garanti hediyesi de var.

Huawei'nin bu bilgisayarını inceleyip satın almak için tıklayın.