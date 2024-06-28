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Gittiğiniz Her Yeri Ofise Çevirin: Yeni Huawei MatePad 11.5S'i İnceledik!

etiket Gittiğiniz Her Yeri Ofise Çevirin: Yeni Huawei MatePad 11.5S'i İnceledik!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 15:42

Huawei MatePad 11.5S, Huawei'nin geliştirilmiş yeni modeli. Daha güçlü ve daha gelişmiş süper versiyon ile artık istediğiniz her şeyi kolaylıkla tabletinizden yapabiliyorsunuz. Gittiğiniz her yeri ofise çevireceğiniz MatePad 11.5S'in özelliklerine yakından bakmak için sizi içeriğe alalım!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

Huawei MatePad 11.5S'in en yeni ve en iyi özelliği PaperMatte ekranı.

Huawei MatePad 11.5S'in en yeni ve en iyi özelliği PaperMatte ekranı.

Bu ekran nedir diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. PaperMatte mat ekran teknolojili bir tablet ilk defa piyasaya sürülüyor. Bu ekran güçlü ışıkta düşük parlama ve yüksek netlik sağlıyor. Işık parazitinin %99'unu ortadan kaldırıyor. Bu sayede güçlü ışıkta bile okuma yapabiliyorsunuz. Yansıtma oranını da %60 oranında azaltıyor ve net görüntüler sağlıyor.

Huawei'nin önceki tabletlerinde parlama önleyici ekran varken yeni nesil MatePad 11.5S'in hem parlama önleyici ekranı hem de ışık yansımasını önleyici ekranı var. iPad'in çeyrek fiyatına böyle bir teknolojiye sahip olmak çok güzel olmaz mıydı?

PaperMatte ekranı ve diğer tabletlere kıyasla kolay kullanılan kalemi ile Huawei Matepad 11.5S hayatınızı kolaylaştıracak!

PaperMatte ekranı ve diğer tabletlere kıyasla kolay kullanılan kalemi ile Huawei Matepad 11.5S hayatınızı kolaylaştıracak!

  • Kalemle yazı yazarken donma ve kasma yok. Ekranı çok hızlı çalışıyor. Bu da işlerinizi kolayca ve hızlı halletmenizi sağlıyor.

  • Bu tabletin PaperMatte ekranı olması onu eşsiz kılıyor. Mat kaplama ekranı olan PaperMatte ekran hem parlamanın önüne geçiyor hem de kağıt benzeri ekran deneyimi sunuyor.

  • Okuma modu sayesinde bir anda tabletten e-kitap okuyucuya dönüşüyor.

  • Tablet ekranını çok daha işlevsel kullanabiliyorsunuz. İkiye böldüğünüz ekranda bir şeyler dinlerken not alabilmek mümkün.

  • Beraberinde kalem ve klavye gelmesi, tablet deneyiminizi tamamlıyor.

  • Kalem basınç algılayabiliyor, ayrıca yatay olarak kullanıldığında bunu da algılıyor.

Üretkenlik için ideal ekrana sahip MatePad 11.5S'in %87 ekran-gövde oranı var.

Üretkenlik için ideal ekrana sahip MatePad 11.5S'in %87 ekran-gövde oranı var.

Ayrıca ekran boy oranı 3:2. Bu oran, tablet için ideal en-boy oranı. Geleneksel tabletlerin 16:10 ekranına göre %10 daha fazla içerik görüntüleyebiliyorsunuz. Bu oranlar sayesinde bir şeyler okurken sürekli uzaklaştırma-yakınlaştırma veya kaydırma yapmanıza gerek kalmıyor. Tabletin ekran oranı kitap veya dergi boyutuna daha yakın. Yani kitap okumak da çok daha kolay!

Huawei MatePad 11.5S, klavye ve hediye kalemiyle geliyor.

Huawei MatePad 11.5S, klavye ve hediye kalemiyle geliyor.

Bu sayede istediğiniz her yerde çalışabiliyorsunuz. Bu tablet sadece ofis çalışanları için değil, öğrenciler için de çok işe yarıyor. Kağıtsız öğrenme devrini başlatan MatePad 11.5S bilgisayar gibi ama çok rahat şekilde her yere taşınabiliyor. Bunların dışında sadece özgürce bir şeyler tasarlamak isteyen herkes için de ideal.

Yeni AppGallery özellikleriyle gelen Huawei MatePad 11.5S, işinizi kolaylaştırıyor.

Yeni AppGallery özellikleriyle gelen Huawei MatePad 11.5S, işinizi kolaylaştırıyor.

Artık HUAWEI EMUI 14 ile Google uygulamalarını doğrudan AppGallery'den indirebiliyorsunuz. Bunun için sanal cihaz kurulumu yapmanıza gerek yok. Yine WhatsApp da doğrudan Google Drive üzerinden yedeklenebiliyor. Şu an bu şekilde indirmeyi destekleyen 30 uygulama var. Bunlardan bazıları şunlar:

  • Google

  • YouTube

  • Gmail

  • Google Maps

  • Google Chrome

  • WhatsApp

  • Facebook

  • Instagram

Bu 30 uygulama dışındakileri AppGallery üzerinden Google Play araması yaparak doğrudan Google Play üzerinden indirmek mümkün.

Tasarımıyla da ön plana çıkan Huawei MatePad 11.5S Unibody entegre kalıplama tasarımına sahip bir cihaz.

Tasarımıyla da ön plana çıkan Huawei MatePad 11.5S Unibody entegre kalıplama tasarımına sahip bir cihaz.

Metalik tasarımı hem sağlam hissettiriyor hem de zarif duruyor. Estetik bir görünüşü olan tabletin uzay grisi, gümüş ve mor olmak üzere 3 farklı rengi var. Tarzınızı en iyi yansıtacak rengi bu renkler arasından seçmeniz mümkün. 

Minimalist tasarıma sahip olduğu için elinizde kolayca tutabiliyorsunuz. 6,2 mm'lik ultra ince gövdesi onu çok kullanışlı cihazlardan biri yapıyor. 510 gram ağırlığıyla taşırken hiç zorlanmıyorsunuz.

Her şeyin ötesinde devrim niteliğinde ekrana sahip Huawei MatePad 11.5S'i kullanırken çok rahat edeceğiniz kesin!

Her şeyin ötesinde devrim niteliğinde ekrana sahip Huawei MatePad 11.5S'i kullanırken çok rahat edeceğiniz kesin!

Ekran her ayrıntıyı ortaya çıkaracak kadar berrak. Bütünsel göz korumasına da sahip. Ayrıca bu tablet size gerçeğe yakın canlılık ve kağıt benzeri pürüzsüz bir yazma deneyimi sunuyor. 

Bazı diğer ekran özellikleri ise şunlar:

  • 2800 x 1840 çözünürlük

  • 500-nit parlaklık

  • 1500:1 kontrast oranı

  • 144 Hz yüksek yenileme hızı

  • P3 sinema düzeyinde renk gamı

Huawei M-Pencil oldukça hassas. Bu sayede yazdığınız her şeyi neredeyse anında ekranda görebiliyorsunuz.

Huawei M-Pencil oldukça hassas. Bu sayede yazdığınız her şeyi neredeyse anında ekranda görebiliyorsunuz.

Diğer bağlantı seçeneklerine göre daha hızlı veri iletimi sunan M-Pencil ile yazmak ya da çizim yapmak çok konforlu. Doğal kalem hissi yaşatan M-Pencil tabletinizin olmazsa olmaz bir parçası. 

Kalemi kadar klavyesi de çok kullanışlı. 3 ayrı modda klavyeyi kullanmanız mümkün. Yani klavyesini farklı şekilde kullanarak ister dizüstü bilgisayar formunda ister bölünmüş formda isterseniz de stüdyo formunda çalışabiliyorsunuz.

Huawei MatePad 11.5S'in tüm özelliklerini şuraya bırakalım. 👇

Huawei MatePad 11.5S'in tüm özelliklerini şuraya bırakalım. 👇

  • Yansımasız, kağıt benzeri ekran tasarımı

  • 11,5 inç ekran

  • 2800 x 1840 piksel ekran

  • 3:2 FullView ekran

  • 30-144 Hz uyarlanabilir yenileme hızı

  • %87 ekran-gövde oranı

  • 6,2 mm kalınlık

  • 510 gram ağırlık

  • 7700 mAh pil kapasitesi

  • NearLink destekli 3. Nesil M-Pencil kullanımı

  • PC App Engine ile bilgisayar benzeri kullanım

  • Akıllı Manyetik klavye ve kısayol tuşları

  • Akıllı takip kamerası

  • Ayrılabilir klavye ile ergonomik kullanım koşulları

  • Geliştirilmiş Huawei Notes uygulaması

  • GoPaint çizim uygulaması

  • Multi-Window, App Multiplier ve SuperHub kullanımı

Huawei MatePad 11.5S'in fiyatıyla ilgili bilgileri de verelim mi?

Huawei MatePad 11.5S'in fiyatıyla ilgili bilgileri de verelim mi?

Huawei MatePad 11.5S'in fiyatı 16.998 TL. Bunu 3 taksitle ödemek mümkün. 

MatePad 11.5S'i alırken birçok fırsat bulunuyor. Bu fırsatlar şunlar:

  • 600 TL değerindeki AMP115SPR kuponu ile indirimli fiyattan alabiliyorsunuz.

  • Yanında 6.998 TL değerindeki M-pencil 3 ve MatePad klavye hediyesiyle geliyor.

  • Ayrıca 1.999 TL değerinde 12 ay Ekran Hasarı Garantisi hediyesi ve Swift Sırt Çantası +99 TL fırsatı sunuluyor.

Huawei MatePad 11.5S'i inceleyerek hemen almak için tıklayabilirsiniz.