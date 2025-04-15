Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül Gözaltına Alındı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklu bulunduğu dosya kapsamında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Gül'ün gözaltına alınmasının ardından Beykoz Belediyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce arama, el koyma, dijital materyallerin incelenmesine kararı verildi. Hem belediyede hem de Fidan Gül'ün evinde aramalar devam ediyor.
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İhaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı.
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İhaleye fesat karıştırma soruşturmasında sabah saatlerinde Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı verildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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