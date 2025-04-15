Fidan Gül Kimdir, Nereli? Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül Neden Gözaltına Alındı?

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül ilk olarak tarih alanında öğretmenlik yapmaya başladı. Bu süreçte yüksek lisans eğitimlerine de devam etti. Daha sonra Eğitim Yöneticiliği görevine getirildi. 2014 yılına kadar üçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy’de çeşitli okullarda çalıtşı.

2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev aldı. 2017 yılında ise Spor İşleri Müdürlüğü’ne atandı. 2023 yılında ise Kreş Müdürü olarak görev almaya başladı.

Fidan Gül, 2024 yılında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tarafından yardımcı olarak göreve getirildi.