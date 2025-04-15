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Fidan Gül Kimdir, Nereli? Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül Neden Gözaltına Alındı?

Fidan Gül Kimdir, Nereli? Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 09:33

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Beykoz Belediyesi'nde ve Fidan Gül'ün evinde aramalar yapıldı. Aynı dosya kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de tutuklanmıştı. 

Peki Fidan Gül kimdir, nereli?

İşte Fidan Gül'ün biyografisi...

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Fidan Gül Kimdir?

Fidan Gül Kimdir?

Fidan Gül, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısıdır. 15 Nisan tarihinde gözaltına alınmasının ardından gündeme gelen bir isim olmuştur. Fidan Gül, 1979’da Elazığ’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamladıktan sonra 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandı. 

Üniversite mezuniyetinin ardından yüksek lisans yaptı ve aynı zamanda Küçükçekmece İsmet Aktar Anadolu Teknik Lisesi’nde Tarih Öğretmeni olarak görev aldı. Daha sonra çeşitli özel okullarda ve dershanelerde Eğitim Yöneticisi olarak çalıştı. 

Fidan Gül Kaç Yaşında?

Fidan Gül, 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

Fidan Gül Nereli?

Fidan Gül, Elazığlıdır ve Elazığ'da dünyaya gelmiştir.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün Kariyeri

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün Kariyeri

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül ilk olarak tarih alanında öğretmenlik yapmaya başladı. Bu süreçte yüksek lisans eğitimlerine de devam etti. Daha sonra Eğitim Yöneticiliği görevine getirildi. 2014 yılına kadar üçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy’de çeşitli okullarda çalıtşı. 

2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev aldı. 2017 yılında ise Spor İşleri Müdürlüğü’ne atandı. 2023 yılında ise Kreş Müdürü olarak görev almaya başladı.

Fidan Gül, 2024 yılında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tarafından yardımcı olarak göreve getirildi.

Fidan Gül Neden Gözaltına Alındı?

Fidan Gül Neden Gözaltına Alındı?

Fidan Gül, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklu bulunduğu dosya kapsamında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alındı. Gül'ün evinde ve Beykoz Belediyesi'nde aramalar yapıldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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