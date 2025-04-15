Fidan Gül Kimdir, Nereli? Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül Neden Gözaltına Alındı?
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Beykoz Belediyesi'nde ve Fidan Gül'ün evinde aramalar yapıldı. Aynı dosya kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de tutuklanmıştı.
Peki Fidan Gül kimdir, nereli?
İşte Fidan Gül'ün biyografisi...
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Fidan Gül Kimdir?
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Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün Kariyeri
Fidan Gül Neden Gözaltına Alındı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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