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Kızılcık Şerbeti'ne Gelecek Doktorlar Oyuncusundan Evrim Alasya Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'ne Gelecek Doktorlar Oyuncusundan Evrim Alasya Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.04.2025 - 01:06

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

15 Mart Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Perran Kutman, Hayat Bilgisi hakkında konuştuğu Fenomen programında Gökçe Bahadır'la ilgili itirafta bulundu.

1. Perran Kutman, Hayat Bilgisi hakkında konuştuğu Fenomen programında Gökçe Bahadır'la ilgili itirafta bulundu.

'İşine bu kadar sadık olan Gökçe Bahadır vardı. Gökçe, kapının önünde beni beklerdi. Başka sahne çekiyorum, çekip geleceğim, kıyafetimi değiştireceğim vs. Kapının önünde bekliyordu.' diyen Kutman, duygulandıracak sözler söyledi.

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2. Esra Erol'da programında Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olay işleniyor.

2. Esra Erol'da programında Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olay işleniyor.

RTÜK'ün inceleme başlattığı programda, engelli nişanlısının annesini hamile bırakıp onunla kaçan Cuma, ağızları açık bıraktı. Cuma ve anne Güldane gözaltına alındı.

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3. Alya'nın oğlunun sünnetinde giydiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı.

3. Alya'nın oğlunun sünnetinde giydiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı.

Uzak Şehir'in 21. bölümüne Alya'nın elbisesi damga vurdu. Elbisenin gerçek fiyatı kısa sürede ortaya çıktı.

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4. Mutfak Bahane programında beklenmedik bir an yaşandı.

4. Mutfak Bahane programında beklenmedik bir an yaşandı.

Bugün yayınlanan programda yarışmacılar börek yaptı. Nursel Ergin'in böreğinden paket lastiği çıktı.

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5. Esra Erol'da programında üzücü bir gelişme yaşandı.

5. Esra Erol'da programında üzücü bir gelişme yaşandı.

2024'ün Ekim ayından bu yana kayıp olan Fatih programda aranıyordu. Bir erkek cesedinin bulunmasıyla stüdyoda oldukça üzücü anlar yaşandı.

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6. Mine Kılıç, kendisine gelen tepkilere sert çıktı.

6. Mine Kılıç, kendisine gelen tepkilere sert çıktı.

Uzak Şehir'de Mine karakterine hayat veren ünlü oyuncu hiç de hoş olmayan yorumlar aldığını dile getirdi. Yeğenine varana kadar hakaret ve küfür edildiğini söyleyen Kılıç tepki gösterdi.

Detaylar:

7. Kızılcık Şerbeti'nde ortalık şenlenecek gibi görünüyor.

7. Kızılcık Şerbeti'nde ortalık şenlenecek gibi görünüyor.

Diziye ünlü bir oyuncu konuk olacak. Doktorlar dizisinden tanıdığımız Devrim Nas, dizide bir tiyatrocuyu canlandıracak.

Detaylar:

8. Esra Erol'da programındaki kayınvalide ve damadın görüntüleri sosyal medyaya sızdı.

8. Esra Erol'da programındaki kayınvalide ve damadın görüntüleri sosyal medyaya sızdı.

Birlikte kaçtıkları ve imam nikahı kıydıkları öğrenilen kayınvalide ve damat herkesi şoka soktu. İkilinin fotoğrafları sosyal medyada yayıldı.

Detaylar:

9. Evrim Alasya son günlerde gündemden düşmüyor.

9. Evrim Alasya son günlerde gündemden düşmüyor.

Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasından sonra yaptığı açıklamayla gündem olan Evrim Alasya'nın eski bir açıklaması yeniden konuşuldu. Alasya'nın tavırları bir kez daha eleştirildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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