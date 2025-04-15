Kızılcık Şerbeti'ne Gelecek Doktorlar Oyuncusundan Evrim Alasya Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
15 Mart Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Perran Kutman, Hayat Bilgisi hakkında konuştuğu Fenomen programında Gökçe Bahadır'la ilgili itirafta bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Esra Erol'da programında Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olay işleniyor.
3. Alya'nın oğlunun sünnetinde giydiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı.
4. Mutfak Bahane programında beklenmedik bir an yaşandı.
5. Esra Erol'da programında üzücü bir gelişme yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mine Kılıç, kendisine gelen tepkilere sert çıktı.
7. Kızılcık Şerbeti'nde ortalık şenlenecek gibi görünüyor.
8. Esra Erol'da programındaki kayınvalide ve damadın görüntüleri sosyal medyaya sızdı.
9. Evrim Alasya son günlerde gündemden düşmüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın