Nesrin Cavadzade'nin Fitliğinden Nazlı Sabancı'nın Manzarasına 15 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Nesrin Cavadzade
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Hande Erçel
Hafsanur Sancaktutan
İrem Derici
Berfu Yenenler
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Pelin Akil
Dilan Çiçek Deniz
Nilperi Şahinkaya
Yasemin Şefkatli
Nazlı Sabancı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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