Katy Perry'nin Uzay Seyahatinden Jenner'ın Kısa Saçına 15 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Katy Perry
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Kendall Jenner
Miley Cyrus
Gigi Hadid
Emma Roberts
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Ed Sheeran
Drake
Joe Jonas
Madison Beer
Jennifer Lopez
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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