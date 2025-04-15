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Katy Perry'nin Uzay Seyahatinden Jenner'ın Kısa Saçına 15 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Katy Perry'nin Uzay Seyahatinden Jenner'ın Kısa Saçına 15 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.04.2025 - 01:00

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Katy Perry

Katy Perry

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Miley Cyrus

Miley Cyrus

Gigi Hadid

Gigi Hadid

Emma Roberts

Emma Roberts
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Ed Sheeran

Ed Sheeran

Drake

Drake

Joe Jonas

Joe Jonas

Madison Beer

Madison Beer

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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