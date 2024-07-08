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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Wero Akıllı Kedi Tuvaleti / Kum Kabı Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Wero Akıllı Kedi Tuvaleti / Kum Kabı Alınır mı?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 12:55

Akıllı kedi tuvaletleri kedili evlerde hayat kurtarıcı. Kedilerinizin tuvaletini sizin yerinize biri temizlesin istiyorsanız alabileceğiniz Wero Akıllı Kedi Tuvaletini sizin için inceledik!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Akıllı kedi tuvaletleri, kedisi olanlar için kurtarıcı bir ürün.

Akıllı kedi tuvaletleri, kedisi olanlar için kurtarıcı bir ürün.

Kedilerinizin bakımlarını yapan kedi tuvaletleri ile hem siz hem kediniz çok rahat edecek. Wero akıllı kedi tuvaletinin dönebilen silindir haznesi var. Bu sayede atıkları kolayca toplayabiliyor. Kediniz rahatça tuvaletini yaptıktan sonra sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor.

Wero akıllı kedi tuvaleti kaç tane kediniz olursa olsun hepsini tanıyor!

Wero akıllı kedi tuvaleti kaç tane kediniz olursa olsun hepsini tanıyor!

Kedilerinizi tanıyan Wero, kedinizi kilosunu ölçüyor ve alışkanlıklarını uygulamaya kaydediyor. Bu sayede kediniz ne zaman tuvaletini yapmış öğreniyorsunuz. Kedinizi tartarak tanıyor ve bu sayede siz de hangi kediniz tuvaletini yapıyor anlayabiliyorsunuz.

Çok kullanışlı çöp değiştirme modu bulunuyor.

Çok kullanışlı çöp değiştirme modu bulunuyor.

Dokunmatik paneli ve uygulaması sayesinde çöpü değiştirmek çok kolay. Eğer çöp değiştikten sonra suyla iyice yıkamak isterseniz hazneyi kolayca çıkarıp temizleyebiliyorsunuz.

Kedi dostu Wero akıllı tuvalet, her boyutta ve ağırlıkta kediye uygun.

Kedi dostu Wero akıllı tuvalet, her boyutta ve ağırlıkta kediye uygun.

Şişman kedilerin kolayca girip çıkabileceği genişlikte bir girişi var. Bu akıllı kedi tuvaletinin girişi 24.5 cm. Kısa ayaklı kediler için 15 cm alçak girişi var. Bu sayede her kedi kolayca girebiliyor ve çıkabiliyor.

Sessiz çalıştığı için kedileri hiç rahatsız etmiyor.

Sessiz çalıştığı için kedileri hiç rahatsız etmiyor.

Cihazın kum eklenmeden çalışma sesi 40 db'den az. Sessiz çalışması sayesinde kediler rahatsız olmadan tuvaletini yapabiliyor. Wero kedi tuvaletini kontrol etmek için uygulamasını kullanabilirsiniz. Wero Tech uygulaması cihazın çalışmasını kontrol ediyor ve kedilerinizin tuvalet bilgilerini kaydediyor.

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Ürünün linkini buraya bırakalım...

Ürünün linkini buraya bırakalım...

Bu kedi tuvaletini hemen almak için tıklayın.

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Bu ürüne gelen yorumlar ise şöyle:

Bu ürüne gelen yorumlar ise şöyle:

  • Ürünü özet olarak beğendim. 2 kedim var, ikisinin kilosunu ve verilerini ayrı ayrı görebiliyorum. İlk aldığımda çektiğim kamera görüntüsünü ekliyorum. İçerisinden hem koku tahliye hortumu hem de air purifier denen koku giderici çıkıyor. Hortum ile tahliye etme imkanınız yoksa filtreyi takıyorsunuz. Ürün çok şık, çok beğendim. Yeri müsait olmayanlar için büyük gelebilir boyutları. Ayrıca 3 paket çöp poşeti ve 1 adet kumlar için paspas da çıkıyor. İçinden İngilizce kılavuz çıktı ancak bir karekod koymuşlar, onu okutunca kendi websitelerindeki Türkçe kılavuza götürüyor, onu indirebilirsiniz telefona.

  • 3 kedim var, biri 10 kilo en çok bu ağırlıktaki kedilere uygun olması hoşuma gittiği için almıştım ve  her gün kum temizlemekten bıkmıştım. İyi ki almışım büyük kolaylık. Kullanım, kedi algılama sensörü, kamerası çok iyi. Tanımladığım kedileri takip edebiliyorum kaç dk kullanmış vs. Asla koku olmuyor evde. Havalandırması da çok güzel içerdeki kokuyu alıyor. Hemen de alıştılar. Verilen paraya değiyor.

  • 3 kedim var. Havalar ısındı, koku olayını şimdilik çözdüm. Ama hala kum dağılıyor çıktıklarında ama koku olayı bitince sanırım diğerini gözüm pek görmüyor. Kum çok az kullanıldı bu iyi bir durum. Bir kesim çok iri olduğu için büyük olması benim için iyi bir özellikti. Şu an sorunum yok, tavsiye ederim. Sanırım paspas hediye idi teşekkürler.

  • Ürünü bir haftadır kullanıyorum. Rahatlığı muhteşem. Eşim de ben de sürekli çalıştığımız için temizlik bizim için sürekli zor oluyordu. İşimizi bayağı kolaylaştırdı sağolsun🙏🏼 Herkes kullanım kılavuzundan karekod çıktı, onu okuttuk demiş ama bizde çıkmadı ve bir hayli zorlandık bu konuda. Keşke biraz daha Türkçe'ye yönelinse… Kedilerin kilolarını doğru ölçüyor, isimlerini doğru biliyor. Girip çıktıklarında bildirim geliyor, bence alınması gereken bi ürün. Tek sorunu giriş yerini biraz yüksekte olması, hasta ya da yaşlı çocuklarımız biraz zorlanabilir.

Size önerebileceğimiz bir başka kedi tuvaleti ise RossClean Akıllı Kedi Tuvaleti

Size önerebileceğimiz bir başka kedi tuvaleti ise RossClean Akıllı Kedi Tuvaleti

Evde hayatınızı kolaylaştıracak kedi tuvaletlerinden biri de Rossclean. Uygulama üzerinden kontrol edebileceğiniz kedi tuvaleti sizin yerinize kedilerinizin tuvaletini temizliyor. Sessiz çalıştığı için de kedileri rahatsız etmiyor.

Rossclean akıllı kedi tuvaleti ve su kabı için buraya tıklayabilirsiniz.

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Bir diğer önerimiz ise Petkit Pura Max Akıllı Kedi Tuvaleti

Bir diğer önerimiz ise Petkit Pura Max Akıllı Kedi Tuvaleti

Her kediye uygun kedi tuvaleti sayesinde tuvalet temizleme derdi son buluyor. Kedilerinizin tuvaletini otomatik temizleyen Petkit kedi tuvaletinin akıllı koku giderici spreyi var. Uygulamadan kedilerinizi kontrol etmeniz mümkün. Ekstra büyük haznesi sayesine birden fazla kedi kullanabiliyor. 

Petkit Pura Max kedi tuvaletini merak ediyorsanız tıklayabilirsiniz.

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