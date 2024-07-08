A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Wero Akıllı Kedi Tuvaleti / Kum Kabı Alınır mı?

Ürünü özet olarak beğendim. 2 kedim var, ikisinin kilosunu ve verilerini ayrı ayrı görebiliyorum. İlk aldığımda çektiğim kamera görüntüsünü ekliyorum. İçerisinden hem koku tahliye hortumu hem de air purifier denen koku giderici çıkıyor. Hortum ile tahliye etme imkanınız yoksa filtreyi takıyorsunuz. Ürün çok şık, çok beğendim. Yeri müsait olmayanlar için büyük gelebilir boyutları. Ayrıca 3 paket çöp poşeti ve 1 adet kumlar için paspas da çıkıyor. İçinden İngilizce kılavuz çıktı ancak bir karekod koymuşlar, onu okutunca kendi websitelerindeki Türkçe kılavuza götürüyor, onu indirebilirsiniz telefona.

3 kedim var, biri 10 kilo en çok bu ağırlıktaki kedilere uygun olması hoşuma gittiği için almıştım ve her gün kum temizlemekten bıkmıştım. İyi ki almışım büyük kolaylık. Kullanım, kedi algılama sensörü, kamerası çok iyi. Tanımladığım kedileri takip edebiliyorum kaç dk kullanmış vs. Asla koku olmuyor evde. Havalandırması da çok güzel içerdeki kokuyu alıyor. Hemen de alıştılar. Verilen paraya değiyor.

3 kedim var. Havalar ısındı, koku olayını şimdilik çözdüm. Ama hala kum dağılıyor çıktıklarında ama koku olayı bitince sanırım diğerini gözüm pek görmüyor. Kum çok az kullanıldı bu iyi bir durum. Bir kesim çok iri olduğu için büyük olması benim için iyi bir özellikti. Şu an sorunum yok, tavsiye ederim. Sanırım paspas hediye idi teşekkürler.