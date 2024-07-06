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Karcher'dan Bosch'a En Çok Tercih Edilen Zemin Temizleme Makineleri

etiket Karcher'dan Bosch'a En Çok Tercih Edilen Zemin Temizleme Makineleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 19:47

Zemin temizlerken kullanabileceğiniz birçok temizleyici var. Bu ürünleri kullanarak temizliği çok daha kolay ve hızlı yapabilirsiniz. Zemin temizlerken çok işinize yarayacak ürünler neler, birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 06.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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KÄRCHER FC 7 Zemin Temizleme Makinesi

KÄRCHER FC 7 Zemin Temizleme Makinesi

Kablosuz olduğu için rahatça kullanılabilen Karcher FC 7, tüm sert temizler için uygun. Hem silme hem süpürme özelliği olan makine 45 dakikalık sürede çalışabiliyor. Bu da 135 m² alanı temizlemek için ideal. 400 ml'lik temiz su deposu olan makinenin 200 ml'lik kirli su deposu var. Taş, fayans, parke, laminant, vinil gibi zeminlerde uygun.

Ürün sayesinde dubleks evi çok hızlı ve güzel şekilde temizleyebilirsiniz. Vileda ve moplarla boşa geçen zamanlar. Tavsiye ederim. Ürün hakkını sonuna kadar veriyor.

Hafif olduğu için kolayca taşınan ürün için tıklayabilirsiniz.

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BLACK+DECKER El Temizleyici Buharlı Paspas

BLACK+DECKER El Temizleyici Buharlı Paspas

1300 Watt gücü olan makinenin 180 derece döner başlığı var. Yerleri zahmetsizce temizlemenizi sağlayacak makinenin 5 aksesuarı var. Buharlı temizleyicinin ısınma süresi 25 saniye. Kablosu 4,8 metre olan paspası rahatça kullanabiliyorsunuz. Bakteri ve mikropların %99,9'unu yok eden paspas ile zeminleriniz tertemiz olacak.

Bu kullanışlı ürün 2.822 TL.

Ürünü kafamda soru işaretleri ile aldım. Düşündüğümden daha iyi çıktı. Kullanımı gayet kolay ve pratik. Kullanışlı bir ürün, ihtiyacı olan herkese tavsiye ederim. Muadillerine göre iyi bir fiyatta olduğunu düşünüyorum.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Karcher SC 1 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

Karcher SC 1 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

75 m² alanı temizleyen makine, bakterilerin ve virüslerin %99,9'unu temizliyor. 3 dakikada kullanıma hazır olan temizlik makinesi ile yüzeyleri çok daha güzel temizlemek mümkün. Kablosuz ve şarjlı şekilde kullanılabilen makine ile hızlı ve kolayca zeminleri mis gibi yapacaksınız. Birçok farklı alanda kullanılabilen makine her eve lazım!

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Bissell CrossWave 3'ü 1 Arada Süpürme ve Silme Makinesi

Bissell CrossWave 3'ü 1 Arada Süpürme ve Silme Makinesi

Yüksek vakumlu süpürme ve silme makinesi hem sert zeminler hem halı için uygun. Zeminlerinizi anında silip süpüren makine kolayca sert zeminden halı temizliğine geçebiliyor. Temiz ve kirli su hazneleri ayrı olduğu için birbirine karışmıyor ve hep temiz olanla zeminleri siliyorsunuz.

Manevra kabiliyeti yüksek makine için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Einhell TE-SW 18/610 Li - Solo Akülü Zemin Temizleme

Einhell TE-SW 18/610 Li - Solo Akülü Zemin Temizleme

Kablosuz makinelerden biri olan ürün akülü. Yani aküsünü alarak kullanmanız mümkün. 20 litre kir haznesi olan zemin temizleme makinesi ile dış mekan zeminlerinizi tertemiz yapabiliyorsunuz. 1800 m²'ye varan geniş alanlar için ideal bir ürün.

Bu ürün için tıklayın.

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Einhell PICOBELLA Zemin Temizleyici

Einhell PICOBELLA Zemin Temizleyici

Zeminleri temizlerken size çok yardımcı olacak temizleyiciyi bahçe hortumuna bağlayarak çalıştırmak mümkün. Döner fırçası sayesinde hızlı temizlik yapabileceğiniz zemin temizleyiciyi hortumla kullanarak her yeri mis gibi yapabilirsiniz. Yan fırçası, kenarlıklar için ideal. Ekstra geniş fırçası ise hızlı sonuç almanızı sağlıyor. 

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Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Bissell SpinWave Cordless Sert Zemin Silme Makinesi

Bissell SpinWave Cordless Sert Zemin Silme Makinesi

Sert zeminler için ideal makine kablosuz olduğu için kullanması çok kolay. İçinde yumuşak temizleme pedi, ovalama pedi ve zemin temizleme deterjanı bulunuyor. Zemin temizlerken artık başka hiçbir alete ihtiyacınız kalmayacak. 

Bu ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Piran Tech CB-107C Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi

Piran Tech CB-107C Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi

Yeni trend yerleri buharla temizlemek. Çok fonksiyonlu buharlı temizleyici de sizin için yerleri tertemiz yapıyor. Kireç çözücü özelliği suyu kireçsiz hale getiriyor ve makinenizin ömrünü uzatıyor. Kimyasala ihtiyaç duymadan her yeri mis gibi yapacak makine evde işleri çok kolaylaştıracak. 

Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine aldım. Kargolama çok iyiydi. Fırın içi, ocak temizliği harika. Evimde çok fazla cam olduğu için ilk tercihimdi, buhardan sonra camları kurulamak gerekiyor iz bırakıyor. Tay tüyü koltuklarımdaki lekeleri giderdi, koltuklarım parladı resmen. Tuvalet banyo fayanslarında merak ediyorum hünerlerini. Henüz denemedim o kısımlarda.  İyiki almışım ☺️

Her türlü sert yüzeye uygun ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Karcher SC 3 Easyfix Buharlı Temizlik Makinesi

Karcher SC 3 Easyfix Buharlı Temizlik Makinesi

Sürekli doldurulabilen su deposu sayesinde temizliğiniz hiç kesilmiyor. 30 saniyede ısınan makine suyun içindeki kireci de temizliyor. Her eve uygun buharlı makine sert zeminlerde kullanılabiliyor. Her yeri hijyenik bir şekilde temizleyen temizlik makinesi ile ev temizliği çok daha rahat oluyor. 

Şu an %7 indirimde olan makinenin fiyatı 9.438 TL

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Bosch GlassVAC Cam ve Yüzey Temizleyici

Bosch GlassVAC Cam ve Yüzey Temizleyici

Cam ve yüzey temizliğinde çok etkili Bosh temizleyiciyi farklı alanlarda uygulamak mümkün. Farklı alanlara özel başlığı olan temizleyicinin başlıklarını değiştirmek de çok rahat. Kirleri çıkarmak için mikrofiber bezi var. 180 dakika şarj olan temizleyiciyi 25 dakika kullanmak mümkün. 100 ml kirli su kapasitesi olan temizleyici ile evde temizlenmedik yer kalmayacak.

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA
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Karcher Yeni Sc 4 Easyfix Plus Buharlı Temizlik Makinesi

Karcher Yeni Sc 4 Easyfix Plus Buharlı Temizlik Makinesi

Evin her yerini temizleyen makine için kimyasal kullanmanıza gerek yok. Yanında gelen aparatı sayesinde halıları bile temizlemek mümkün. Bakterilerin %99,9'unu ortadan kaldıran makine ile ocaklardan fayanslara her yer temizlenebiliyor. 

Ekstra halı temizleme aparatıyla gelen temizlik makinesi %7 indirimde. İndirimli fiyatı ise 14.879 TL.

Evinizi derinlemesine temizlemek istiyorsanız tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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