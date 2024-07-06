Karcher'dan Bosch'a En Çok Tercih Edilen Zemin Temizleme Makineleri

Kablosuz olduğu için rahatça kullanılabilen Karcher FC 7, tüm sert temizler için uygun. Hem silme hem süpürme özelliği olan makine 45 dakikalık sürede çalışabiliyor. Bu da 135 m² alanı temizlemek için ideal. 400 ml'lik temiz su deposu olan makinenin 200 ml'lik kirli su deposu var. Taş, fayans, parke, laminant, vinil gibi zeminlerde uygun.

Ürün sayesinde dubleks evi çok hızlı ve güzel şekilde temizleyebilirsiniz. Vileda ve moplarla boşa geçen zamanlar. Tavsiye ederim. Ürün hakkını sonuna kadar veriyor.

Hafif olduğu için kolayca taşınan ürün için tıklayabilirsiniz.

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