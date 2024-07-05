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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Çocuklu Ailelere Özel Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Çocuklu Ailelere Özel Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 17:03

Çocuklu aileler için gerekli birçok ürün var. Bu ürünleri aldığınızda hem siz hem çocuklarınız çok rahat edecek. Ürünlere birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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IKEA Çocuk Taburesi

IKEA Çocuk Taburesi

Çocuklu her evin ihtiyacı olan bu tabure ile çocuğunuz ulaşamayacağı yerlere ulaşabiliyor. Özellikle banyoda ellerini yıkarken ya da dişlerini fırçalarken bu tabure çok işe yarıyor. Güvenli bu tabure çocuğunuzun tek başına bir şeyler yapmasına yardımcı oluyor. 

Bu tabureyi sepete atmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Ulaaza LCD Tablet

Ulaaza LCD Tablet

12 inç bu tablet, çizim için ideal bir ürün. Çocuğunuz çizim yapmayı seviyorsa ona bu tableti alabilirsiniz. Çocuğunuzu eğlendirecek bu çizim tableti ile yazı çalışması da yapmak mümkün. Çocuğunuzun silip silip tekrar kullanabileceği tablet sıkılan çocuklar için güzel bir hediye.

Çocuğunuz için güvenli malzemeden üretilen tableti almak için tıklayın.

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Oral-B Çocuk Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B Çocuk Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Çocuğunuza bir iyilik yapmak istiyorsanız ona şarjlı bir diş fırçası alabilirsiniz. Dişlerini derinlemesine temizleyeceği diş fırçası 3 yaş üstü çocuklar için uygun. Çocuklara özel boyu ve çocukların sevdiği karakterlerlerle kişiselleştirilebilen diş fırçası ile çocuğunuz hep dişlerini fırçalamak isteyecek.

Bu fırçayı almak için tıklayın.

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Agubugu Baby AGU-016 Pimapen Kapı ve Pencere Çocuk Kilidi

Agubugu Baby AGU-016 Pimapen Kapı ve Pencere Çocuk Kilidi

Çocuklu evlerde kapı ve pencereler oldukça tehlikeli. Bu yüzden kilit şart. Çocuklarınızı yüksekten korumak için bu kapı ve pencere kilidi ideal. Çocukların düşmesini engelleyen kilit 500 kiloya kadar dayanıklı.

Bu ürünü almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Çocuk Kamerası

Çocuk Kamerası

Mini bu kamera fotoğraf çekmek isteyen çocuklar için ideal bir hediye. Video, fotoğraf çekilebilen kameranın 32 GB kapasitesi var. USB'i ile şarj edebileceğiniz kamera ile çocuğunuz gördüğü her şeyi çekebilecek.

Çok güzel bence kızım çok beğendi. Sadece dokunmatik ekran olsa çok daha güzel olabilirdi. 

İçinde oyun olan kamera için tıklayın.

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Brunoko Çocuk Seyahat Yastığı

Brunoko Çocuk Seyahat Yastığı

Çocukla arabada seyahat ederken kemer takmak gerekiyor. Ama kemerler çocukları rahatsız edebiliyor. Bunun için almanız gereken ürün bu seyahat yastığı. Seyahat yastığı çocukların başının düşmesini engelliyor ve çocuğunuzun daha iyi uyumasını sağlıyor.

Makinede yıkanabilen seyahat yastığına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Bebek Mama Kabı

Bebek Mama Kabı

Çocuğunuza yemek için bir kap alacaksanız bu kap ideal. 4 ayrı kabı ile çocuğunuzun yemeklerini koyabileceğiniz mama kabı BPA içermiyor, yani bu kabı kullanarak çocuğunuza güvenle yemek verebilirsiniz.1 ayıcık tabak, 4 kase ve çatal, kaşıktan oluşan set renkleriyle de ilgi çekici.

Bu seti beğendiyseniz tıklayın.

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Oto Koltuğu Çocuk Aktivite Masası

Oto Koltuğu Çocuk Aktivite Masası

Çocuğunuz arabada çok sıkılıyorsa o zaman bu aktivite masası size lazım. Uzun ya da kısa araba yolculuğunda çocuğunuzun eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak aktivite masası ile siz de çocuğunuz da rahat edeceksiniz. Çocuğunuz bu masayı kullanarak resim çizebilir, boyama yapabilir ya da kitap okuyabilir. 

Bu masayı satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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INCIA %100 Doğal Koruyucu Vücut Losyonu Sprey

INCIA %100 Doğal Koruyucu Vücut Losyonu Sprey

Çocuğunuzu dışarıdaki tehlikelerden koruyan sprey vegan bir içeriğe sahip. İçeriğindekilerle çevresel olumsuzluklara karşı tam ve güvenilir bir koruma sağlıyor. %100 doğal olduğu için çocuğunuza zarar vermiyor. Yoğun nemlendirme etkisi ile çocuğunuzun cildinin yumuşacık olmasını sağlıyor.

Ürün boyutu biraz küçük ama çantada taşımak için ideal evde kullanmak için bir büyük boyutunu alacağım. SKT güncel, güvenle alınabilir.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Viscotex Visco Ortopedik Çocuk Yastığı

Viscotex Visco Ortopedik Çocuk Yastığı

1-9 yaş arası çocuklar için uygun yastıkla çocuğunuz çok rahat edecek. Orta sertlik derecesindeki yastığın azaltılmış kalınlığı, başın ve sırtın ideal duruşunu destekliyor. Hafızalı yastık, çocuğunuzun başının en uygun pozisyonda olmasını sağlıyor. Nefes alabilir kumaşı ile cilt dostu bir yastık. Bu yastık %100 pamuk.

Çok güzel, 2 yaşında kızıma aldım.

Çocuğunuzun rahat etmesini sağlamak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA
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Tineke 2 Adet Oto Yan Cam Perdesi

Tineke 2 Adet Oto Yan Cam Perdesi

Çocukla arabada seyahat ediyorsanız camlardan gelen güneş rahatsız edici olabilir. Bunu engellemenin yolu, yan cam perdeleri. 2 tane gelen perdeler sizi yazın çok rahat ettirecek. Çocuğunuzu güneşten korumak için ideal perdeler sayesinde sadece güneşi değil, böceklerin de içeri girmesini engellemek mümkün.

Arabada çocuklarla seyahat eden herkesin alması gereken perdeler için tıklayın.

HEPSİBURADA

Dimute Shop Çok Fonksiyonlu USB Anne ve Bebek Çantası

Dimute Shop Çok Fonksiyonlu USB Anne ve Bebek Çantası

Çocuklu ebeveynlerin mutlaka alması gerekenlerin başında çantalar geliyor. İçine çocuğunuzun ihtiyacına göre eşyalar koyacağınız çanta ile gittiğiniz her yerde rahat edebiliyorsunuz. Oldukça geniş çanta ile ihtiyacınız olan her şeyi yanınızda taşıyabileceksiniz.

Şu an %4 indirimde olan çantanın fiyatı 951 TL. 

İçini doldurdum bebeğimi bekliyorum. Cidden çok güzel tek çocuk için ideal olduğunu düşünüyorum. Fiyatı artmış ama piyasadakilerle kıyaslanırsa bu taş gibi bir çanta. 10 günde elimdeydi, iyi ki bunu almışım. Çantayı içindeki aparatı sayesinde 2 parçaya ayırabiliyor yani kendi içinde küçültebiliyorsunuz. Çok ergonomik sırtta küçük duruyor ayrıca sapları omuzları acıtmıyor.

Dayanıklı kumaştan üretilen çantaya ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Layes Saç Açıcı Fırça Tarak

Layes Saç Açıcı Fırça Tarak

Çocukların saçlarını tararken acıtmayan bir tarak gerek. Saçı rahat açan bir tarakla saçları taramak çok daha kolay. Çocuğunuzun saçını acıtmadığı için rahatlıkla taratmanıza izin verecek. Saçları kırmadan nazikçe tarayan ve tararken masaj yapan tarak karışmış saçları tek seferde açabiliyor. 

%3 indirimle 184 liraya düşen tarağı kaçırmamak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Gizzodo Musluk Uzatıcı

Gizzodo Musluk Uzatıcı

Çocuklar için bu musluk uzatıcı şart. Fil figürü ile çocukların çok hoşuna gidecek musluk uzatıcı sayesinde çocuğunuz ellerini rahatlıkla yıkayabilecek. Plastik malzemeden üretilen uzatıcı oldukça dayanıklı. Çocukların ellerini yıkamasını sağlayan fil uzatıcı ile artık el yüz yıkamak çok daha eğlenceli!

Kolayca takılıp çıkarılabilen musluk uzatıcıyı satın almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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