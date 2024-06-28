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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Tüylü Dostlara Özel Oyuncaklar

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Tüylü Dostlara Özel Oyuncaklar

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 17:57

Tüylü dostlar bu oyuncaklarla çok daha akıllı. Evde beraber yaşadığınız bir patili dostunuz varsa bu oyuncaklar tam onlara göre. Gelin tüylü dostlarımızı daha akıllı hale getirecek oyuncaklara birlikte bakalım...

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WIYETY Kedi Oyuncağı

WIYETY Kedi Oyuncağı

Kedilerinizi meşgul edecek bu oyuncak kutusu yüksek kaliteli keçeden yapılmış. Kedilerinizin fiziksel ve zihinsel aktivitelerini destekleyen oyuncak kedilerinizin çok hoşuna gidecek. 43 x 43 x 34 cm boyutlarındaki oyuncak çok yer de kaplamıyor. Kedinizin dikkatini çekecek oyuncak kedilerin rahatlamasını sağlıyor.

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Akıllı Evcil Hayvanlarım Doğum Günü Pastası

Akıllı Evcil Hayvanlarım Doğum Günü Pastası

İnteraktif köpek oyuncaklardan biri olan bu oyuncak ağaçtan yapılmış. Hem zihinsel hem fiziksel olarak köpeğinizi destekleyecek oyuncağa koyduğunuz mamaları köpeğiniz koklayarak bulmaya çalışıyor. Evcil hayvana zarar vermeyen malzemelerle üretilmiş oyuncakla köpeğiniz çok eğlenecek.

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Larimuer Köpekler için Koklama Topu

Larimuer Köpekler için Koklama Topu

Yumuşak ve güvenli malzemelerden üretilen koklama topu, küçük ve orta ırk köpeklere uygun. İnteraktif oyuncaklardan olan top, kolayca yırtılmıyor. Bu topun içindeki deliğe ödül maması koyun ve köpeğiniz onu almaya çalışsın! Evde köpeğiniz için aktivite arıyorsanız bu topu alabilirsiniz.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

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Skrtuan Köpek Oyuncağı

Skrtuan Köpek Oyuncağı

Yüksek kaliteli ABS malzemeden üretilen köpek oyuncağında amaç mamaları gizlemek ve köpeğinizin kapalı yapbozu açarak mamayı yemesini sağlamak. Kolayca hareket edebilen kapılar köpeğinizin çok zorlanmadan mamaya ulaşmasını sağlıyor. 

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Evcil Hayvan Mama Topu

Evcil Hayvan Mama Topu

Kediler için ideal mama toplarından biri olan bu topun içine kedinizin sevdiği mamaları koyarak oynamasını sağlayabilirsiniz. Hayvanlar için zararlı olmayan ABS malzemeden üretilen topla kedileriniz uzun saatler oynayabiliyor. Devrilmeyen tasarımı ile evcil hayvanınızın zekasını geliştiriyor. Kediler kadar köpekler için de uygun mama topunu evcil hayvanı olan herkes almalı!

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Orret Home Vantuzlu Dönebilen Kedi ve Köpek Mama Oyuncağı

Orret Home Vantuzlu Dönebilen Kedi ve Köpek Mama Oyuncağı

İnteraktif oyuncaklardan olan ürün hem kediler hem köpekler için uygun. Kedinizin ve köpeğinizin zeka gelişimini destekleyen oyuncak zemine sabitleniyor ve rahatça oynamasını sağlıyor. Her türlü zeminde sağlam duran oyuncağı evcil hayvanınız döndürerek mamaları düşürebiliyor. 

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Molbory Koklama Halısı

Molbory Koklama Halısı

75x50 cm boyutlarındaki koklama halısı oldukça geniş. Köpeğinizin kaliteli zaman geçirmesini istiyorsanız bu koklama halısını alabilirsiniz. Dayanıklı halı toksik olmayan polardan yapılmış. Köpeğiniz halıya gizlediğiniz mamaları buldukça çok mutlu olacak.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Köpek Konuşma Düğmeleri

Köpek Konuşma Düğmeleri

Köpeğinizi eğitirken kullanabileceğiniz düğmeler 6 tane geliyor. Her düğmeye istediğiniz sesi kaydederek köpeğinize öğretebilirsiniz. 30 saniye kayıt imkanı olan düğmelerle evcil hayvanınız sizinle konuşacak. Köpeğinize her kelimeyi öğreterek ihtiyaçlarını size söylemesini sağlayabilirsiniz.

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

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ZLXFT Yavaş Yeme Oyuncağı

ZLXFT Yavaş Yeme Oyuncağı

Köpeğinizin yavaş beslenmesini desteklemek için alabileceğiniz oyuncağın içine mama saklıyorsunuz ve köpeğiniz bunu bulmaya çalışıyor. Terlik şeklindeki oyuncak köpeklerin en sevdiği oyuncak olmaya aday! Sindirim bozukluğunu önlemek için bu oyuncak ideal.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Busstier Gökkuşağı Katlanır Kedi ve Köpek Oyun Tüneli

Busstier Gökkuşağı Katlanır Kedi ve Köpek Oyun Tüneli

Özellikle kedilerin en sevdiği oyuncakların başında tüneller geliyor. T şeklindeki tünel hem kedi hem köpeklere uygun. Parlak renkleri ile evcil hayvanların ilgisini çeken oyuncak katlanabildiği için kolayca saklanıyor. Dayanıklı malzemesiyle uzun yıllar kullanabileceğiniz tünel hem iç mekanda hem dış mekanda kullanılabiliyor. 

Kedim buna hakikaten bayıldı, zaten kedi dediğin zaman ya kutunun içine girecek ya da içine girebileceği böyle bir şey bulursa kaçırmayacak. Dayanıklı olduğunu gördüm. Kediniz normalin üzerinde büyük değilse eğlenceli bir ürün ama tabii sadece bu yetmiyor, içinde onu ilgilendirecek başka oyuncakların da olması lazım.

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Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Wufsalad Ödül Maması Oyuncağı

Wufsalad Ödül Maması Oyuncağı

Hızlı yemek yiyen köpekler için ideal oyuncaklardan biri olan WufSalad, ayrıca evde sıkılan köpekler için de güzel bir oyuncak. Salata şeklindeki oyuncakla köpeğiniz çok eğlenecek. İçine mama saklayarak bulmasını sağlayacağınız oyuncak köpeğinizin gelişmesine de katkı sağlıyor.

Köpeğim severek oynuyor ve içindekilerin tamamını bulması zamanını aldığı için enerjisini atmasını sağlıyor. Tek olumsuz yanı ip kısmı çok dayanıksız olduğu için kısa sürede koptu.

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Havhav Piramit Köpek Mama Saklama Topu

Havhav Piramit Köpek Mama Saklama Topu

Köpekler için koklama oyuncakları çok faydalı. Köpeğinizi meşgul edecek oyuncağa en sevdiği mamaları saklayın ve bulmasına izin verin! Mamaları farklı ceplere koyarak oyunu zorlaştırabiliyorsunuz. Kumaştan üretilen top köpeğinize zarar vermiyor. 

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Hanyang Köpek Oyuncağı

Hanyang Köpek Oyuncağı

Yuvarlak mama topu, köpeğinizin ilgisini çekebilecek bir oyuncak. Özellikle topları seven köpeklerin bayılacağı oyuncağın içine mamaları yerleştirip köpeğinizin çıkarmasını sağlıyorsunuz. Köpeğinizi eğlendirecek oyuncak onun gelişimine de katkı sağlıyor. 

Ürün güzel, canla başla azimle topa odaklandı.

Bu ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Fsfeng Evcil Hayvan Oyuncağı

Fsfeng Evcil Hayvan Oyuncağı

Top oyuncağının benzeri olan bardak oyuncağın amacı içine doldurduğunuz mamaları köpeğinizin burnu ya da patileriyle düşürmeye çalışması. Sallanan bu oyuncağın karşısında köpeğiniz uzun vakitler geçirecek. 

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA
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