BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Tüylü Dostlara Özel Oyuncaklar

Kedilerinizi meşgul edecek bu oyuncak kutusu yüksek kaliteli keçeden yapılmış. Kedilerinizin fiziksel ve zihinsel aktivitelerini destekleyen oyuncak kedilerinizin çok hoşuna gidecek. 43 x 43 x 34 cm boyutlarındaki oyuncak çok yer de kaplamıyor. Kedinizin dikkatini çekecek oyuncak kedilerin rahatlamasını sağlıyor.

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