BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yazın İhtiyaç Duyulan Ürünler

Klimalar olmadan yaz çok zor geçiyor. Duvar tipi klimalardan olan Samsung klima, 40 dB ses seviyesiyle oldukça sessiz çalışıyor. A++ enerji sınıfından olan klimanın elektrik kullanımı da düşük.120001 BTU ısıtma ve soğutma kapasitesi olan klima yaz için ideal.

İki adet aldık. Satıcı hemen kargoya verdi. Hasarsız bir şekilde teslim aldık. Yazın yoğunluk olabilir diye biz şimdi aldık. Servis hemen ertesi güne randevu verdi. Sorunsuz bir alışveriş oldu. Servis test etmek için çalıştırdı. Gayet sessiz çalışıyor. Satıcıya ve Hepsiburadaya teşekkürler.

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