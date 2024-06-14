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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yazın İhtiyaç Duyulan Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yazın İhtiyaç Duyulan Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 11:16

Yaz ayları sonunda geldi. Yaza girince birçok ürüne ihtiyaç duyuluyor. Peki bu ürünler neler merak ediyor musunuz? Gelin yazın mutlaka alınması gereken ürünler neler birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Samsung AR35 White AR12TXHQBWK A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Samsung AR35 White AR12TXHQBWK A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Klimalar olmadan yaz çok zor geçiyor. Duvar tipi klimalardan olan Samsung klima, 40 dB ses seviyesiyle oldukça sessiz çalışıyor. A++ enerji sınıfından olan klimanın elektrik kullanımı da düşük.120001 BTU ısıtma ve soğutma kapasitesi olan klima yaz için ideal.

İki adet aldık. Satıcı hemen kargoya verdi. Hasarsız bir şekilde teslim aldık. Yazın yoğunluk olabilir diye biz şimdi aldık. Servis hemen ertesi güne randevu verdi. Sorunsuz bir alışveriş oldu. Servis test etmek için çalıştırdı. Gayet sessiz çalışıyor. Satıcıya ve Hepsiburadaya teşekkürler.

Bu ürüne ulaşmak için hemen tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Xiaomi Smart Standing 1 C Vantilatör

Xiaomi Smart Standing 1 C Vantilatör

Eğer evde klima yoksa o zaman vantilatör şart. Kumanda ile yönetilebildiği için hiç yerinizden kalkmadan vantilatörünüzü ayarlayabiliyorsunuz. 2 salınım yönü bulunuyor. Kafesi ise plastik. Sessiz çalıştığı için o çalışırken istediğiniz şeyi izleyebiliyorsunuz.

Bu vantilatörün fiyatı 4.127 TL.

Ayaklı vantilatörü satın almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Penti Basic Elizabeth Siyah Mayo

Penti Basic Elizabeth Siyah Mayo

Yaz denildiğinde ilk akla deniz geliyor elbette. Yazın denize ya da havuza rahat rahat girmek için iyi bir mayo şart. Penti'nin siyah mayosu hem şık hem de rahat. Suda 10 kat daha fazla dayanıklı Lycra kumaştan yapılan mayo klor suyuna karışı da dayanıklı.

Oldukça güzel bir mayo, rahat kullanılıyor. Vücudu tam sarıyor. Normalde 34 beden giyiyorum, 36 tam oldu bana. Basic model olmasına rağmen gayet şık duruyor, kesinlikle alınır. Oldukça kaliteli bir mayo.

İster havuzda ister denizde giyebileceğiniz mayoyu incelemek için tıklayın.

HEPSİBURADA

Suwen Ivory Maskülen Şort Takımı

Suwen Ivory Maskülen Şort Takımı

%100 viskondan üretilen takım çok şık. Dışarıda bile giymek isteyeceğiniz takım aynı zamanda çok rahat. Şort ve üzerine kısa kollu gömlek tarzlı pijama ile uyurken çok rahat edeceğiniz kesin!

Şu an bu ürün %7 indirimde. İndirimli fiyatı ise 1.399 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

La Roche Posay Anthelios Uvmune 400 Spf 50+ Invisible Fluid 50 ml

La Roche Posay Anthelios Uvmune 400 Spf 50+ Invisible Fluid 50 ml

Yazın olmazsa olmazı güneş kremi elbette. Güneşin kavurduğu yazın güneş kremi sürmeden dışarı çıkmamak gerekiyor. Yazın kullanmak için alabileceğiniz La Roche Posay güneş kremi yüksek korumaya sahip. Hassas ciltlerin kullanıma uygun krem parfüm içermiyor.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA
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Ucla Lacivert Bucket Cap Nakışlı Unisex Şapka

Ucla Lacivert Bucket Cap Nakışlı Unisex Şapka

Yazın şapkasız da olmuyor. Unisex bu şapka şık tasarımı ile tarz sahibi olanların yazın takabileceği şapkalardan. Güneşten kafanızı korurken aynı zamanda şık görünmek istiyorsanız bu ürünü düşünebilirsiniz. %100 pamuk kumaşıyla terletmeyen şapka basic bir model.

Bu şapkayı incelemek için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

VGOODALL Şişirilebilir İçecek Tutucu

VGOODALL Şişirilebilir İçecek Tutucu

Yazla beraber açılan havuz sezonunu daha keyifli hale getirmek istiyorsanız bardak tutucular bunun için ideal ürünler. 10 tane gelen bardak tutucuları istediğiniz zaman şişirip kullanabiliyorsunuz. Eğlenceli bu bardak tutuculara herkes bayılacak!

Farklı şekillerde gelen tutucuların fiyatı 186 TL.

Kullanması ve taşıması kolay olan ürünleri hemen sepete atmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

Termos olmadan yazı geçirmek çok zor. Sürekli soğuk su ihtiyacını karşılayan Stanley Termos 0.88 litre. Pipetli yapısıyla içimi çok kolay termos, içeceklerinizi 12 saate kadar soğuk tutabiliyor. Buzlu içecekleri ise 2 güne kadar koruyabiliyor. 

Sızdırmaz yapısıyla her yere koyabileceğiniz termos bardağı hemen almak için tıklayın.

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Crocs Crocband Navy Terlik

Crocs Crocband Navy Terlik

Crocs'ların rahatlığını artık bilmeyen yok. Yazın rahat etmek için Crocs modelleri çok kullanılıyor. Hem rahat hem kullanışlı terliklerin kalın orta taban şeridi var. Temizlemesi oldukça kolay terlikler içinde ayaklarınızın nefes alabilmesi için havalandırma boşlukları var.

Yaz boyu ayağınızdan çıkarmayacağınız terliği hemen almak için tıklayın.

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Vans Spicoli 4 Shades Erkek Güneş Gözlüğü

Vans Spicoli 4 Shades Erkek Güneş Gözlüğü

Güneş gözlüksüz bir yaz tabii ki düşünülemez. Güzel bir duruşu olan güneş gözlüğü kombinlerinize tarz katacak. Havalı bir görünüşünüz olsun istiyorsanız bu gözlüğü kaçırmayın deriz!

Vans erkek gözlüğünün fiyatı 606 TL.

Kaliteli ve duruşu çok iyi.

Hemen incelemek için buraya tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Ümit Explorer Bisiklet

Ümit Explorer Bisiklet

Yaz demek bisikletle gezme sezonunun açılması demek. İster keyfi için ister bir yerlere ulaşmak için bisiklet kullanmak mümkün. 26 jant bisiklet 21 vites. Turuncu rengiyle çok iddialı bisikletle yaz boyu her yeri gezebilirsiniz. 

Rengine hayran kalacağınız bisikleti almak için tıklayın.

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TITA-DONG Kelepçeli Su Geçirmez Sandalye Şemsiyesi

TITA-DONG Kelepçeli Su Geçirmez Sandalye Şemsiyesi

Kamp sandalyeniz varsa ihtiyacınız olan bu sandalye şemsiyesi. Güneşten kendinizi ya da çocuklarınızı korumak için ideal şemsiye rüzgar ve yağmura karşı dirençli. Şemsiyenin sapı, kolçak veya sandalyeye kolayca sabitlenebiliyor. 360 derece ayarlanabilir şemsiye UVA ve UVB ışınlarının %99'unu engelliyor. 

Sandalye dışında da birçok yere sabitlenebilen şemsiyeyi satın almak için tıklayın.

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DeFacto Ceket Yaka Relax Fit Kısa Kollu Keten Gömlek

DeFacto Ceket Yaka Relax Fit Kısa Kollu Keten Gömlek

Yazın giymek için keten gömlekler ideal. Kısa kollu bu keten gömlekle yaz daha kolay geçecek. Özellikle aşırı sıcaklarda sizi ferah tutarak terletmeyecek gömleklerden olan pembe gömlek şu an %21 indirimde. İndirimli fiyatı 256 TL olan gömlek kaçırılmayacak bir fırsat.

Pembe renkli keten gömleği almak için tıklayabilirsiniz.

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Basic Tişört

Basic Tişört

Tişörtler yazın kurtarıcı. %100 pamuk tişört kısa kollu ve bisiklet yaka. Tişörtün üzerinde cep detayı var. Yaz sıcaklarında kolayca giyip çıkabileceğiniz tişörtü kolayca her şeyle kombinlemek mümkün.

160 TL olan tişörtün başka renkleri de var.

İndirimli iken aldım, kendi bedeninizi alın.

Makineye atıp yıkayabileceğiniz tişörtü almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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