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Kedi ve Köpek Dostlarımızın Yolculuklarını Konforlu Hale Getirmede Kullanabileceğiniz Taşıma Çantaları

etiket Kedi ve Köpek Dostlarımızın Yolculuklarını Konforlu Hale Getirmede Kullanabileceğiniz Taşıma Çantaları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 10:28

Tüylü dostlarınızı yanınızda taşımak için taşıma çantasına ihtiyacınız var. Hem rahat hem şık görünen çantaları sizin için derledik. Gelin bu taşıma çantalarına birlikte bakalım... 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 02.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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BRAVE PAWS Kedi Köpek Taşıma Çantası

BRAVE PAWS Kedi Köpek Taşıma Çantası

Kare model bu taşıma çantası hem kedi hem köpeklere uygun. Dört tarafında tırnak darbelerine karşı plastik file olan çantayla tüylü dostunuzla yolculuklar kolaylaşıyor. 10 kg taşıma kapasitesine sahip ürünün üst kısmı da açılıp kapanabiliyor. Bavula takılabilen çanta ile yolculuklar daha rahat!

Ürün muhteşem. Kedim normalden biraz daha uzun ve 6 kiloya yakın. Çok rahat sığdı. Daha önce Tomris modelini almıştım bu firmadan kedim sığmamıştı. Fileler konusunda endişem vardı, firma hızlıca yanıtladı çok teşekkür ederim. Fileleri diğer fileli ürünlerden farklı, çok sağlam gözüküyor. Valiz üstüne tam oturuyor. Ürüne bayıldım. Parasını sonuna kadar hak ediyor.

Çift fermuarlı taşıma çantası için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Brave Paws Kedi ve Köpek Taşıma Çantası

Brave Paws Kedi ve Köpek Taşıma Çantası

4 tarafı plastik fileden oluşan çanta ile kedinizi ve köpeğinizi daha rahat taşıyabileceksiniz. Yırtılmaz fileli olduğu için oldukça dayanıklı. Mıknatıs özelliği sayesinde perde kısmı kolayca açılıp kapanıyor. Alt tabanı 4 mm MDF malzemeden yapılmış. Havayolu için de uygun olan çantanın kumaşı su geçirmiyor.

6 kg kedime seyahat için aldım, kalitesi güzel, taşıması da oldukça rahat. Sarkma da yapmadı. Teşekkürler.

İçinde tasma bağlama aparatı olan çanta için tıklayın.

HEPSİBURADA

Xpermate Miaunest Kedi Taşıma Çantası

Xpermate Miaunest Kedi Taşıma Çantası

Kedinizin ve köpeğinizin arabada yolculuk yaparken rahat etmesini istiyorsanız almanız gereken çanta bu. Tüylü dostunuz güvenli bir yolculuk yaparken rahat etsin istiyorsanız bu taşıma çantası sizin için ideal. Kediler için 6 kg'a, köpekler için 8 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip. 

Bu ürünün fiyatı 1.499 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Better Life Evcil Hayvanlar Için Pet Sırt Çantası

Better Life Evcil Hayvanlar Için Pet Sırt Çantası

Sırtınıza takarak kedinizi ya da köpeğinizi istediğiniz yere götürebileceğiniz sırt çantası kediler ve küçük köpekler için ideal. 3 tarafı PVC ağdan yapılan çantanın tasarımı hem sizi hem patili dostunuzu düşünüyor. Yükü azaltmaya yardımcı ve evcil hayvan hareket edince omuzdan düşmeye engelleyici göğüs tokaları var. 

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

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Brave Paws Tekerlekli Plastik Fileli Kedi ve Köpek Taşıma Çantası

Brave Paws Tekerlekli Plastik Fileli Kedi ve Köpek Taşıma Çantası

Çekçek mekanizmasıyla taşıması kolay çantayı bağımsız sırt çantası olarak kullanmak da mümkün. Çantanın bavul geçme gözü sayesinde bavulunuza takıp rahatça taşıyabiliyorsunuz. Yıkanabilir malzemeye sahip taşıma çantanın plastik fileleri patili dostunuzun tırnak ve diş darbelerine dayanıklı.

Bu ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Hwei Taşınabilir Kedi ve Köpek Seyahat Çantası

Hwei Taşınabilir Kedi ve Köpek Seyahat Çantası

Köpeğinizi ve kedinizi taşırken rahat olmak istiyorsanız bu taşıma çantası sizin için ideal olabilir. Evcil hayvanınız dışarıyı görmek için kafasını çıkarabiliyor. Tüylü dostlarınızla sürekli iletişim içinde olacağınız çanta 28x25x44 cm boyutlarında. 

5.5 kg ağırlındaki kedim içine sığdı, biraz yuvarlak bicimde yattı ama mecburen bunu aldık. Çünkü THY ölçülerine bu uyuyor. Eğer uçuş icin alacaksanız tavsiye ediyorum. Gayet kaliteli duruyor. Altı biraz yumuşak, belki sert bir karton daha koyarsak daha dik olabilir diye düşünüyorum.

Bu ürün için tıklayın.

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Arnee Büyük Boy Kedi Taşıma Çantası

Arnee Büyük Boy Kedi Taşıma Çantası

Büyük boy bu çanta rahat olduğu kadar şık. Boyundan veya elden taşınabilen çanta tüylü dostlarınız için gerekli havalandırmaya sahip. Uçaklarda kullanıma uygun taşıma çantası bavul üstüne koyulabiliyor. Çantanın ölçüleri 43x33x30 cm. 

Ürün kaliteli. İçi baya geniş, alt zemini de sağlam gözüküyor. Valize geçirilebiliyor olması ayrıca kolaylık sağlıyor. Yanında iki tane hediye göndermişler, onun için de teşekkür ederim. Ve aşırı hızlı elime ulaştı, yanlış hatırlamıyorsam 2 gün sonra teslim almıştım.

Bu ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Artisway Büyük Kapasiteli Kedi Çanta

Artisway Büyük Kapasiteli Kedi Çanta

Büyük kapasitesiyle tüylü dostunuzun içinde rahat etmesini sağlayan çanta uçakta kullanmaya uygun. Konforuna hem sizin hem tüylü dostunuzun bayılacağı çanta oldukça dayanıklı.

Şu an bu çanta %1 indirime girmiş. Çantanın fiyatı 1.556 TL.

Uçak yolculugunda kullanmak icin aldık. Kaliteli bir ürün. Tek problemi biraz plastik kokusu olması, umarım havalandırınca geçer. Kargo da sorunsuz geldi, hatta teslim tarihinden önce teslim edildi.

Bu ürün için tıklayın.

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Cloud Kedi Çantası

Cloud Kedi Çantası

Kedinizi taşırken rahat etmesini istiyorsanız bu çantayı düşünebilirsiniz. Beraber gezerken ikinizin de rahat etmesi için bu çanta ideal. Nefes alabilen fileli yapısı tüylü dostunuzu rahat ettiriyor. Şık tasarımı ve kaliteli duruşuyla bu çanta kaçmaz.

Bu ürün için tıklayın.

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Love Home Evcil Hayvan Çantası

Love Home Evcil Hayvan Çantası

Dışarıda kedinizle birlikte gezmek istiyorsanız bu çantayı düşünebilirsiniz. 7,5 kg taşıma kapasitesi olan çantası çok da güzel duruyor. 45x26x28 cm'lik boyutlara sahip çanta şu an %6 indirimde. Bu çantanın fiyatı ise 704 TL.

Çook beğendim.Hem kullanışlı hem kaliteli hem rahat.Teslimatta söylenenden çok daha erken oldu :) Benim oğlum Pomeranian 5 aylık 2,300 kg, çanta ölçüleri şu an için gayet iyi ama boyu uzadığında içinde uzanamayacak gibi.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Tipet Deluxe Kedi Köpek Taşıma Çantası

Tipet Deluxe Kedi Köpek Taşıma Çantası

En bilinen taşıma çantalardan olan bu çanta kedi ve köpekler için uygun. Köpekler için sadece küçük ırklara uygun çantanın kapısı kolay şekilde açılıp kapanabiliyor. Hava sirkülasyonu sağlayan ızgaralı tasarımı onu tüylü dostlarınız için ideal bir çanta yapıyor.

Kedimiz çok büyük değil, bu nedenle taşırken sıkıntı yaratmıyor. Açma kapama yerleri biraz kalitesiz gibi onun haricinde gayet güzel şu ana kadar.

Saklaması kolay olan çanta için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Brave Paws Yıkanabilir Kedi ve Köpek Çantası

Brave Paws Yıkanabilir Kedi ve Köpek Çantası

Yırtılmaz plastik filesi sayesinde oldukça dayanıklı çanta hem kedilere hem köpeklere uygun. Yıkanabilir malzemeye sahip çanta oldukça dayanıklı. Hava delikleri sayesinde içeride hava değişimi sağlanıyor. Makinede yıkanabilen çanta ile tüylü dostunuzla çok daha rahat seyahat edeceksiniz.

Çanta sağlam duruyor, görseldeki gibi geldi. Boyutu da yeterli, hediyeler için teşekkürler.

Uzun ömürlü bir çanta arıyorsanız tıklayın.

HEPSİBURADA

Moderna Odyssey Çift Girişli Taşıma Çantası

Moderna Odyssey Çift Girişli Taşıma Çantası

Çift girişi sayesinde konforlu bir kullanıma sahip çantanın taşıması oldukça kolay. Su ve sabunla rahatça temizlenen çanta çok dayanıklı. Çok noktalı kilit sistemi olduğu için çok da güvenli. Small boyundaki çanta 7 kilo taşıyor.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

HEPSİBURADA

Brave Paws Suni Deri Özel Tasarım Lux Evcil Hayvan Taşıma Çantası

Brave Paws Suni Deri Özel Tasarım Lux Evcil Hayvan Taşıma Çantası

%100 el yapımı çanta hem şık hem kullanışlı. Kedi ve köpeklerin taşımasına uygun çantanın yan kısımlarında sökülmez plastik file kullanılmış. İç kısmı sert malzemeden yapılan çanta bu sayede oldukça dayanıklı. İçinde tasma bağlama aparatı da var. 

Gerçekten uzun zamandır aradığım rahatlıkta bir ürün oldu. Oğlum içindeyken alt kısmı eğrilme büğrülme yapmıyor.  Satıcı firmaya paketleme özeninden dolayı ayrıca teşekkür ederim. İyi çalısmalar, sevgiler.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Ferplast Tresor Kedi Köpek Taşıma Çantası

Ferplast Tresor Kedi Köpek Taşıma Çantası

Küçük köpekleri taşımak için ideal çantalardan biri olan Ferplast Tresor çanta, çevre dostu malzemelerden yapılmış. Tüylü dostunuzun konforlu bir yolculuk yapmasını sağlayacak taşıma çantasını elde ya da omuzda taşıyabilirsiniz. Emniyet kemeri de olan çanta ile köpeğiniz hep güvende olacak. 

Temizlemesi kolay çanta için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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