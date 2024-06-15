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Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisinin Gözdeleri

etiket Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisinin Gözdeleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 13:56

Kişisel bakımınızı sağlamak için birçok ürün var. Hem güzelleşip hem bakım yapacağınız cihazların en iyileriniz sizler için derledik. Güzellik ve kişisel bakım kategorisindeki ürünlere gelin birlikte bakalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 15.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Braun Silk Expert Pro 5 PL5147 Yeni Nesil IPL

Braun Silk Expert Pro 5 PL5147 Yeni Nesil IPL

Çantasıyla gelen Braun Silk Expert IPL'nin 400.000 atımı var. Standart ve hassas başlığı olan IPL cihazı ile tüyleriniz azalıyor. Yanında tıraş bıçağı olan cihaz ile 6 aya kadar pürüzsüz bir cilde kavuşuyorsunuz. Evden çıkmadan tüy sorununuzu çözmek istiyorsanız bu cihazı kaçırmayın deriz!

18.994 TL olan cihazı satın almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Ev rahatlığında profesyonel merkezdeki gibi lazer epilasyon yapabileceğiniz Philips Lumea hem yüz hem vücut için uygun. İstenmeyen tüy sorununu etkili şekilde çözen cihaz ile 8 haftaya kadar pürüzsüz bir cilt deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Cilt tonunuza uygun şekilde ayarlama yapan cihaz ile hiç evden çıkmadan tüy sorununuza çözüm bulabileceksiniz.

Akıllı aparatları sayesinde her bölgeye uyumlu cihazı hemen sepete atmak için tıklayın.

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Braun Series 9 Pro Premium Erkek Tıraş Makinesi

Braun Series 9 Pro Premium Erkek Tıraş Makinesi

Erkeklere özel tasarlanan tıraş makinesi ile sakallarınız hep istediğiniz gibi olacak. 60 dakika pil ömrü olan makine ile sakalınızı kesebilirsiniz ya da düzeltebilirsiniz. Hem kuru hem ıslak olarak kullanabileceğiniz tıraş makinesi %100 su geçirmez.

Tıraş makinesinin fiyatı 14.499 TL.

Hediye olarak da alabileceğiniz tıraş makinesini almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Foreo Ufo™ Akıllı Maske Terapi Cihazı

Foreo Ufo™ Akıllı Maske Terapi Cihazı

Hiper-Infüzyon teknolojisini kullanarak cildinizi yenileyen cihaz, 3 led ışığını birleştirerek led ışık terapisinin gücünü size ev ortamında sağlıyor. %100 su geçirmez tasarımı olan cihazın temizlenmesi çok kolay. Cildinize bir iyilik yapmak istiyorsanız bu cihazı hemen alın deriz!

Şu an %27 indirime giren Foreo'nun fiyatı 5.873 TL.

Kullandığım andan itibaren cildim canlandı ve renk tonu eşitlendi. Hızlı teslimat ve özenli paketleme için teşekkürler.

Tüm cilt tipleri için uygun cihazı almak için tıklayabilirsiniz.

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FOREO LUNA 3 Yüz Temizleme ve Sıkılaştırıcı Masaj Cihazı

FOREO LUNA 3 Yüz Temizleme ve Sıkılaştırıcı Masaj Cihazı

LUNA 3 cildinize temizlik ve ışıltı katıyor. 16 farklı güç seviyesi bulunan LUNA 3'ün sonik yoğunluğunu artırabiliyor ya da azaltabiliyorsunuz. %100 su geçirmez cihazı tek şarjla 650 kere kullanılabiliyorsunuz. Cildi derinlemesine temizleyen LUNA 3 aynı zamanda sıkılaştırıcı masaj da yapıyor.

Muhteşeemmmm diyorum, başka bir şey demiyorum :) :)

Kırışıklık görünümünü azaltan LUNA 3'ü hemen denemek için tıklayın.

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Rowenta x Karl Lagerfeld CV591L Powerline Saç Kurutma Makinesi

Rowenta x Karl Lagerfeld CV591L Powerline Saç Kurutma Makinesi

Yüksek performanslı kurutma yapan Powerline, 2300 Watt gücünde. Saçınızı kuruturken milyonlarca iyon veren saç kurutma makinesi ile evde kuaför gibi saçınızı yapabileceksiniz. Saç için ideal sıcaklığı sağladığı için saçlara hacim veriyor. 6 hız ayarı olan makinenin 1,8 metre kablosu var.

Kullanımı çok kolay saç kurutma makinesi için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Braun Silk-épil 9 Flex 9020 SensoSmart Epilatör

Braun Silk-épil 9 Flex 9020 SensoSmart Epilatör

Tüylerinizi alırken hiç zorlanmayacağınız Braun Silk-epil epilatör her eve lazım. Kablosuz olduğu için kolayca kullanılabilen epilatörü ıslak veya kuru kullanmak mümkün. Esnek başlığı sayesinde tüyleri almak çok daha rahat. Akıllı ışık teknolojisi sayesinde tüylerinizi alırken daha iyi görebiliyorsunuz.

Duşta tüylerinizi alabileceğiniz epilatör için tıklayabilirsiniz.

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Braun Facespa Pro 912 Yüz Epilatörü

Braun Facespa Pro 912 Yüz Epilatörü

Pürüzsüz ciltler için alınması gereken yüz epilatörü tüyleri kökten alıyor. Hem temizleme hem cilt bakımı yapan epilatörün MikroVibration bakım başlığı, masaj da yapıyor. Temiz bir cilde sahip olmak istiyorsanız ihtiyacınız olan yüz epilatörünün yüz temizleme fırçası ile makyajı temizleyebiliyorsunuz. Gözenek içlerindeki kirleri de temizleyen bu fırça çok işinize yarayacak. 

Acı seviyesi orta diyeyim. Alıştım çok büyük rahatlık. Tavsiye ederim.

Bu ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Braun Series 5 Erkek Tıraş Makinesi

Braun Series 5 Erkek Tıraş Makinesi

Tıraş yaparken rahatlık arayan erkeklerin alması gereken Braun Series 5 ile derinlemesine tıraş artık çok kolay. 3 esnek bıçağı yüz hatlarınıza kolayca uyum sağlayıp tıraşınızı daha rahat olmanızı sağlıyor. Yoğun sakallarda bile etkili Braun Series 5, sakal yoğunluğunu algılıyor ve performansını ona göre ayarlıyor. Islak ve kuru kullanılabildiği için ıslanıp ıslanmadığını dert etmenize gerek yok!

Tıraş başlığını çıkarmadan kolayca temizlenebilen tıraş makinesine ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Philips HX6839/28 Sonicare Protective Clean 4500 Sonic Şarjlı Diş Fırçası

Philips HX6839/28 Sonicare Protective Clean 4500 Sonic Şarjlı Diş Fırçası

Manuel diş fırçasına göre dişlerinizi çok daha iyi fırçalayan Philips diş fırçasının gelişmiş sonic teknolojisi var. Bu teknoloji dişlerin arasına su darbeleri uygulayarak plağı kırıp uzaklaştırıyor. Çok sert fırçaladığınızı algılayarak sizi uyarıyor. Philips diş fırçası ile dişleriniz artık çok daha temiz.

İlgilenen herkese tavsiye ederim. Boşuna rakip ürünlerin fırçasını almayın. Fonksiyonlarını pek kullanmıyorum, tek fonksiyon bence yeterli. Philips bu işi çözmüş.

Dişlerinizi tertemiz yapan fırçayı satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Braun MGK7470 Bakım Seti

Braun MGK7470 Bakım Seti

Sakallarınızı hep istediğiniz gibi kesen tıraş makinesi ile sadece sakallarınızı değil, tüm vücudunuzdaki tüyleri almanız mümkün. Zahmetsiz şekilde tüm vücudunuza bakım yapan makinenin ultra keskin metal bıçağı bulunuyor. AutoSense teknolojisi uzunluğu algılayarak ona uygun şekillendirme yapıyor. 100 dakika kablosuz çalışma süresi olan cihaz %100 su geçirmez.

Baştan ayağa bakım yapan makineyi almak için tıklayın.

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Philips Epilasyon Seti

Philips Epilasyon Seti

İnce ve kalın tüyleri alabilen epilatörün 2 hız kademesi var. Ergonomik şekli sayesinde ele rahatça oturuyor. Epilatör başlığı çıkarılabiliyor ve su ile yıkanabiliyor. Yani temizliği oldukça kolay. Bikini düzeltici, 3 mm tarak, 1 temizleme fırçası ve saklamaya çantası bulunuyor. Tüm vücuda epilasyon yapabileceğiniz cihaz, tüy sorununa iyi bir çözüm!

4 aksesuarı bulunan epilasyon setini almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Babyliss Deep Waver Su Dalgası Maşası

Babyliss Deep Waver Su Dalgası Maşası

Saçlarınıza kuafördeki gibi maşa yapmak istiyorsanız almanız gereken ürünle istediğiniz zaman saçlarınıza şekil verebiliyorsunuz. Kalıcı ve yoğun dalgaları zahmetsiz şekilde yapabileceğiniz maşanın ısı iletmeyen silikon soğuk ucu ile kullanmak çok daha güvenli. Turmalin seramik plakalar sayesinde her saç tipinde ipeksi ve parlak görünüm sağlıyor. 3 sıcaklık ayarı bulunan cihaz 30 saniye içinde kullanıma hazır hale geliyor.

Çok beğendim, kalıcı.

Kolay ve pürüzsüz bukleler sağlayan maşayı almak için tıklayın.

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Remington ONE Saç Kurutma Makinesi

Remington ONE Saç Kurutma Makinesi

2.000 Wattlık saç kurutma makinesi oldukça güçlü. 4 şekillendirme başlığı ile bebek saçlarını sabitleyebiliyor, hassas kurutma yapabiliyorsunuz. Normal şekilde kurutmaya göre %25 daha hızlı. Thermacare sensörü aşırı ısıya karşı korumak için ayarlama yapıyor. Kurutma başına 80 milyona kadar iyon yayan makine ile pürüzsüz ve buklesiz bir sonuç sağlıyor.

Rahatça kullanılabilen saç kurutma makinesine ulaşmak için tıklayın.

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Philips 7000 Serisi Saç Düzleştirici

Philips 7000 Serisi Saç Düzleştirici

Bukle yapma özelliği de olan saç düzleştiricinin plakalarına argan yağı enjekte edilmiş. Isıya dayanıklı kılıfıyla gelen düzleştiriciyi kullandıktan sonra kılıfına koyarak koruyabilirsiniz. %50 daha hızlı düzleştiren performansı özellikle aceleniz varken çok işinize yarayacak. Geniş sıcaklık ayarı ile istediğiniz ayarda saçınızı düzleştirmeniz mümkün.

2.779 TL olan saç düzleştiriciyi satın almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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