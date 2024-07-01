Yengeç Burcuna Alınabilecek Hediye Önerileri

2'li gelen vazolar çok şık. Masif çam ağacından üretilen vazo el işçiliği ile üretilmiş. İçine canlı ya da yapay bitki koyabileceğiniz vazolar evinizin en şık dekor ürünlerinden olacak. Bu vazoların eni 9 cm, boyu ise 12 cm.

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Kalitesine bayıldım, alırken küçük ebatlarda olduğunu unutmayın lütfen iyice anlamanız için detaylı resim ekledim.

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