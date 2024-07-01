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Yengeç Burcuna Alınabilecek Hediye Önerileri

etiket Yengeç Burcuna Alınabilecek Hediye Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 16:57

21 Haziran-22 Temmuz arası doğanlar Yengeç burcu oluyor. Yengeç burçlarını duygusallıkları ve hassaslıkları ile biliriz. Evlerine düşkünlükleriyle de bilinen yengeç burcu sevdiklerinize ne alabiliceğinizi merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Yengeç burçlarına en uygun hediyelerden biri ev dekorasyonu ile ilgili hediyeler.

Evlerini çok seven Yengeç burçlarına evlerini güzelleştirebilecekleri vazo, çerçeve ya da duvar halısı gibi dekorasyon ürünleri alabilirsiniz. Evinin güzel olmasını isteyen Yengeçler buna bayılacaktır.

B8 Studio İskandinav Tarzı Ahşap Vazo

B8 Studio İskandinav Tarzı Ahşap Vazo

2'li gelen vazolar çok şık. Masif çam ağacından üretilen vazo el işçiliği ile üretilmiş. İçine canlı ya da yapay bitki koyabileceğiniz vazolar evinizin en şık dekor ürünlerinden olacak. Bu vazoların eni 9 cm, boyu ise 12 cm.

Şu an %3 indirimde olan vazoyu hediye almak için tam zamanı!

Kalitesine bayıldım, alırken küçük ebatlarda olduğunu unutmayın lütfen iyice anlamanız için detaylı resim ekledim.

Şık vazolar için tıklayabilirsiniz.

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THE ART BOX Duvar Halısı

THE ART BOX Duvar Halısı

Evinize estetik bir dokunuş olacak halıyı salonda, oturma alanında ya da yatak odasında kullanabilirsiniz. Güneş ve ay desenli halı çok güzel duruyor. Odanızın renklerine göre tercih edebileceğiniz halı aynı zamanda güzel bir hediye. %100 pamuk kumaştan üretilen duvar halısı oldukça dayanıklı.

Evinizin havasını değiştirecek halı için tıklayın.

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Yengeç burçları için en iyi hediyelerden biri de albümler.

Ailesine düşkünlükleriyle bilinen Yengeçler için albümler en iyi hediyelerden. Bilinen klasik albümlerden alabileceğiniz gibi farklı, içine yazılar yazabileceğiniz albümleri de tercih edebilirsiniz. Biraz daha manevi bir hediye hazırlamak isterseniz içine birlikte fotoğraflarınızı koyup ona küçük notlar yazabilirsiniz.

Siyah Yapraklı Anı Defteri

Siyah Yapraklı Anı Defteri

Yanında beyaz kalemi ile gelen anı defterinin içine 36 yaprak fotoğraf sığıyor. Kapağında fotoğraf çerçevesi olan anı defteri Yengeç burçları için ideal hediyelerden biri. Bu albümü ister kendisi doldurması için boş bir şekilde ya da birlikte fotoğraflarınızı koyarak dolu bir şekilde verebilirsiniz. 

Dayanıklı malzemeden üretilen anı defterine ulaşmak için tıklayın.

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Fotoğraf Albümü

Fotoğraf Albümü

Ailelerine düşkünlükleriyle bilinen Yengeçlerin en seveceği hediyelerden biri de bir aile albümü. İçine ailesi ve sevdikleriyle fotoğraflarını koyabileceği albüme 288 fotoğraf sığıyor. 

Bu albümü satın almak için tıklayın.

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Yengeç burçlarına en uygun hediyelerden biri de kendi başlarına bir şeyler yapacakları setler.

Yaratıcılık yönlerini ortaya çıkaracak DIY projeler, Yengeç burçlarının çok hoşuna gidebilir. Böyle el işi projeleri, seramik setleri ya da yapbozları hediye olarak alırsanız büyük ihtimalle çok beğeneceklerdir.

Anatolian 3000 Parçalık Puzzle

Anatolian 3000 Parçalık Puzzle

3000 parçalık puzzle alabileceğiniz en iyi hediyelerden biri. Yazın yapacak bir şey bulamayan Yengeç bir tanıdığınız varsa ona puzzle alabilirsiniz. Yapılı hali 120 x 85 cm olan puzzle'ı asmak ya da kaldırıp tekrar tekrar yapmak mümkün.

Bir hafta yapımı sürdü. Gerçekten muhteşem görünüyor. Çerçevesiz olarak odama astım.

Bu puzzle'ı hediye olarak almak için tıklayın.

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Pastel Renkler Punch Başlangıç Seti

Pastel Renkler Punch Başlangıç Seti

Punch başlangıç seti, Yengeç burçluların seveceği bir ürün. İçinde punch yaparken ihtiyacınız olan her şey bulunuyor. 25 cm çapında kasnak, ipler, desen şablonu olan punch seti ile istediğiniz şekilleri yapabilirsiniz. 

Punch setini çok beğendim ve aynı gün geldi teşekkürler.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Mutfakta vakit geçirmeyi seven Yengeçler için hediye arıyorsanız mutfakta işlerini kolaylaştıran bir şeyler alabilirsiniz.

Mutfak eşyaları ya da mutfakta işlerini kolaylaştıracak elektronikler en iyi hediyelerden olabilir. Bunların dışında yeni tarifler denemeleri için tarif kitabı da iyi bir seçenek olabilir.

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Refika’dan Hızlı Tarifler

Refika’dan Hızlı Tarifler

Refika'yı bilmeyen yoktur. Onun lezzetli yemeklerini evde yapmak istiyorsanız bu tarif kitabını alabilirsiniz. Sevdiğiniz bir Yengeç burcuna hediye olarak alabileceğiniz Refika’dan Hızlı Tarifler kitabını aldığınız kişi çok mutlu olacak!

280 sayfalık bu tarif kitabını almak için tıklayın.

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Karaca Mastermaid Chef Pro Çift Kollu Stand Mikser

Karaca Mastermaid Chef Pro Çift Kollu Stand Mikser

1750 Watt'lık bu stand mikser her eve lazım. Yemek yapmayı seven birine vereceğiniz en iyi hediyelerden biri olan Karaca Mastermaid Chef Pro hamur kancası, balon çırpıcı ve düz çırpıcıyla birlikte geliyor. Bu stand mikserle her şeyi yapmak mümkün. Haznesi bulaşık makinesinde yıkanabildiği için temizliği de çok kolay.

Makinemizi hem hamur yoğurma işlemi hem de çiğ köfte yapımında test ettik. Oldukça başarılı bulduk, inşallah daim olur.

Saklama kapağı olan stand mikseri hediye olarak almak için tıklayabilirsiniz.

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Yengeç burcundan olanların en sevdiği şey rahatlık.

Evde olmayı çok seven Yengeçler için en güzel hediyelerden bazıları battaniyeler, yumuşak pijamalar ya da konforlu bornozlar. Evde en rahat hallerinde takılmayı seven bu burç sahipleri için bu hediyeler ideal.

Suwen Lareen Şort Takımı

Suwen Lareen Şort Takımı

Yazın rahat ertmek için yumuşak şort takımları çok güzel oluyor. Şık olduğu kadar rahat takımı Yengeç burcu sevdiğinize hemen alın deriz! Renklerine hayran kalacağınız şort takımı yaz için ideal.

Bu takım şu an %33 indirimle 599,99 TL.

Yazlık kumaşı efil efil kaliteli, renkleri göründüğü gibi canlı tam beden alabilirsiniz.

Bu şort takımı hediye almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

DeFacto Fall in Love Bridal Pijama Takımı

DeFacto Fall in Love Bridal Pijama Takımı

Çizgili ve kısa kollu pijama takımı şortlu bir takım. Rahatlığıyla hayran bırakan takımı eve gelir gelmez giymek isteyeceksiniz. %96 viskoz kumaştan üretilen pijama takımı ile evde hep şık olacaksınız.

Bu ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Kendini şımartmayı seven Yengeçlere özel bir hediye arıyorsanız kokulu ürünleri düşünebilirsiniz.

Yengeç burcu olanlar kokulu her şeye bayılıyor. Rahatlamalarını sağlayacak kokulu mumlar, tütsüler ya da arometerapi yağları hediye olarak alarak Yengeçleri çok mutlu edeceğinize emin olabilirsiniz.

Tabart Store Beton Tütsülük

Tabart Store Beton Tütsülük

Tütsü almadan önce tütsülük almanız gerek. Üzerine tütsü koyarak yakıp mis gibi etrafı kokutacak tütsülük ve yanına alacağınız sevdiğiniz kokularda tütsülerle Yengeç burcu sevdiğinizi mutlu edeceğiniz kesin. 

Hem tütsülük hem tütsüye ulaşmak için tıklayın.

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Aromaterapi Kokulu Mum

Aromaterapi Kokulu Mum

Gül kokulu mum Yengeç burcu sevdikleriniz için ideal bir hediyelerden. Bu aroma kokulu mumlar tamamen el yapımı. Açtığınız andan itibaren kokusu her yere yayılan mum rahatlatıcı etkiye sahip. 

Evinizin hep mis gibi kokmasını sağlamak istiyorsanız tıklayın.

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