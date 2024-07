Yengeç Burcuna Alınabilecek Hediye Önerileri

1750 Watt'lık bu stand mikser her eve lazım. Yemek yapmayı seven birine vereceğiniz en iyi hediyelerden biri olan Karaca Mastermaid Chef Pro hamur kancası, balon çırpıcı ve düz çırpıcıyla birlikte geliyor. Bu stand mikserle her şeyi yapmak mümkün. Haznesi bulaşık makinesinde yıkanabildiği için temizliği de çok kolay.

Makinemizi hem hamur yoğurma işlemi hem de çiğ köfte yapımında test ettik. Oldukça başarılı bulduk, inşallah daim olur.

Saklama kapağı olan stand mikseri hediye olarak almak için tıklayabilirsiniz.