Yengeç Burcuna Alınabilecek Hediye Önerileri
Yengeç Burcuna Alınabilecek Hediye Önerileri
21 Haziran-22 Temmuz arası doğanlar Yengeç burcu oluyor. Yengeç burçlarını duygusallıkları ve hassaslıkları ile biliriz. Evlerine düşkünlükleriyle de bilinen yengeç burcu sevdiklerinize ne alabiliceğinizi merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!
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'Bu içerik 01.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Yengeç burçlarına en uygun hediyelerden biri ev dekorasyonu ile ilgili hediyeler.
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B8 Studio İskandinav Tarzı Ahşap Vazo
THE ART BOX Duvar Halısı
Yengeç burçları için en iyi hediyelerden biri de albümler.
Siyah Yapraklı Anı Defteri
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Fotoğraf Albümü
Yengeç burçlarına en uygun hediyelerden biri de kendi başlarına bir şeyler yapacakları setler.
Anatolian 3000 Parçalık Puzzle
Pastel Renkler Punch Başlangıç Seti
Mutfakta vakit geçirmeyi seven Yengeçler için hediye arıyorsanız mutfakta işlerini kolaylaştıran bir şeyler alabilirsiniz.
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Refika’dan Hızlı Tarifler
Karaca Mastermaid Chef Pro Çift Kollu Stand Mikser
Yengeç burcundan olanların en sevdiği şey rahatlık.
Suwen Lareen Şort Takımı
DeFacto Fall in Love Bridal Pijama Takımı
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Kendini şımartmayı seven Yengeçlere özel bir hediye arıyorsanız kokulu ürünleri düşünebilirsiniz.
Tabart Store Beton Tütsülük
Aromaterapi Kokulu Mum
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