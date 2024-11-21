ICC Kararını Verdi: Netanyahu ve Gallant Hakkında Tutuklama Emri!
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ICC Kararını Verdi: Netanyahu ve Gallant Hakkında Tutuklama Emri!
Gazze’de katliamlarına devam eden İsrail, tüm dünya vatandaşlarından gelen tepkilere rağmen acımasız politikalarına devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), bugün İsrail hükümet yöneticileri hakkında flaş bir karar aldı. Mahkeme, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant’ın tutuklanmasına karar verdi.
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Gazze’de 50 binden fazla insanı öldüren ve milyonlarca insanı açlığa mahkum eden İsrail ile ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden ilginç bir karar çıktı.
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Mahkeme, İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.
Sebep ise ikilinin savaş suçu işlemesi. Yapılan açıklamada, Netanyahu ve Gallant suçları arasında, cı̇nayet, zulüm ve dı̇ğer ı̇nsanlık dışı eylemlerı̇n yer aldığı duyuruldu.
Aynı mahkeme, Hamas lı̇derlerinden El-masrı̇ hakkında da tutuklama kararı çıkardı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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