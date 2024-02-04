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Gazze'de Yaşananlar İnsanlığı Sorgulamanıza Neden Olacak

Gazze'de Yaşananlar İnsanlığı Sorgulamanıza Neden Olacak

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 14:06 Son Güncelleme: 04.02.2024 - 14:10

7 Ekim'de başlayan ve hala devam eden İsrail ve Gazze arasındaki saldırılarda bu hafta olanlar 👇

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2zrTu5OA...
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İsrail ve Gazze arasındaki savaş devam ederken @so.informed isimli Instagram hesabı Gazze'de olanları paylaştı.

İsrail ve Gazze arasındaki savaş devam ederken @so.informed isimli Instagram hesabı Gazze'de olanları paylaştı.

"Gazze Güncellemesi: Bilmeniz Gerekenler" başlığı ile yapılan paylaşımda yazılanlar sosyal medyada çok ilgi gördü.

"Gazze Güncellemesi: Bilmeniz Gerekenler" başlığı ile yapılan paylaşımda yazılanlar sosyal medyada çok ilgi gördü.

7 Ekim'de başlayan saldırılarda, bugüne kadar 30 bin 500'den fazla sivil İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

7 Ekim'de başlayan saldırılarda, bugüne kadar 30 bin 500'den fazla sivil İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

Bu sayıya 13 binden fazla çocuk, 122 gazeteci ve medya çalışanı, en az 339 sağlık personeli ve 154 BM personeli dahildir.

65 bin 900'den fazla kişi ağır yaralandı. 7 Ekim'den bu yana 100 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü veya kaybolduğu bildiriliyor. Bu sayıya, enkaz altında öldüğü tahmin edilenler de dahil.

65 bin 900'den fazla kişi ağır yaralandı. 7 Ekim'den bu yana 100 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü veya kaybolduğu bildiriliyor. Bu sayıya, enkaz altında öldüğü tahmin edilenler de dahil.

Gazze'de yaşayan sivil halkın yaşadığı zorluklar okuyanlara dehşet veriyor.

Gazze'de yaşayan sivil halkın yaşadığı zorluklar okuyanlara dehşet veriyor.

  • Ortalama her 10 dakikada bir çocuk ölüyor.

  • Hamileler arasındaki düşük oranı yüzde 300'e kadar yükseliyor.

  • İsrail'in savaş silahı olarak kullandığı 'açlıktan ölme' nedeniyle halk kıtlıkla karşı karşıya.

  • Ortalama olarak günde 10'dan fazla çocuğun bir uzvu kesilmesi gerekiyor. Çoğu anestezi yapılmadan gerçekleştiriliyor.

  • İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki evlerin yüzde 70'ine yakını oturulamaz hale geldi.

  • Gazze'deki yerinden edilmiş 1.7 milyon kişi arasında hastalıklar hızla yayılıyor.

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Gazze'de 75 bin konut yıkıldı, 290 bin konut hasar gördü. 36 hastanenin sadece 14'ü kısmen faaliyet gösteriyor, güneydeki 7 hastane ise kapasitesinin 3 katıyla çalışıyor. Okulların yüzde 90'ı hasarlı ve hiçbir öğrenci eğitime erişemiyor.

Gazze'de 75 bin konut yıkıldı, 290 bin konut hasar gördü. 36 hastanenin sadece 14'ü kısmen faaliyet gösteriyor, güneydeki 7 hastane ise kapasitesinin 3 katıyla çalışıyor. Okulların yüzde 90'ı hasarlı ve hiçbir öğrenci eğitime erişemiyor.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan İsrail'in hava saldırıları ile Gazze'de yok edilen yerlerin listesi:

  • 386 eğitim tesisi

  • 11 fırın

  • 199'den fazla Gazze miras alanı

  • 379 ibadethane

  • 136 ambulans

  • 20 yıkama tesisi

Filistin halkı, İsrail'İn açlığı bir savaş silahı olarak kullanmasından dolayı ot ve kirli su içmek zorunda kalıyor.

Filistin halkı, İsrail'İn açlığı bir savaş silahı olarak kullanmasından dolayı ot ve kirli su içmek zorunda kalıyor.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasına (IPC) göre: Gazze nüfusunun tamamına yakın bir kısmı kıtlık riskiyle karşı karşıya; 378 bin kişi aşırı gıda eksikliği, açlık ve başa çıkma kapasitesinin tükenmesi anlamına gelen 5. aşamadadır. Yaklaşık 939 bin kişi ise acil durum seviyesi olan aşama 4'te bulunuyor.

İsrail'in elinde bulunan 30 Filistinli, Gazze'nin kuzeyinde Beyt Lahia'daki bir okulda kelepçeli ve gözleri bağlı şekilde öldürülmüş halde bulundu.

İsrail'in elinde bulunan 30 Filistinli, Gazze'nin kuzeyinde Beyt Lahia'daki bir okulda kelepçeli ve gözleri bağlı şekilde öldürülmüş halde bulundu.

Sivil toplum kuruluşu Filistinli Esirler Derneği, 'İşgal güçlerinin bu kişilere karşı sahada infaz gerçekleştirdiği açıktır.' dedi. Grup ayrıca İsrailli yetkililerin Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından tutulan Filistinlilerin akıbeti hakkında bilgi vermeyi reddettiğini de bildirdi. İnfaz şüphesiyle ilgili haberler, aylardır insan hakları örgütünün yanı sıra BM'nin İsrail ve Gazze'de keyfi olarak gözaltına aldığı kişilere işkence yapmakla suçlamasının ardından geldi. Ayrıca EuroMed İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail güçlerinin Han Yunus'tan sivillere karşı 'toplu katliam, yıkım ve taciz' uyguladığını bildiriyor.

Gazzeli kadınlar, plastik çadırlarda ve kamu binalarında doğum yapıyor; sezaryenle doğuranlar ise birkaç saat sonra barınaklarına dönüyor.

Gazzeli kadınlar, plastik çadırlarda ve kamu binalarında doğum yapıyor; sezaryenle doğuranlar ise birkaç saat sonra barınaklarına dönüyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi, sürekli bombalamalar, insani yardım kısıtlamaları ve sağlık tesislerine yapılan saldırılar nedeniyle Gazze'deki kadın doğum bakımının giderek kötüleşmesi üzerine derin bir alarm durumunda olduğunu duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi, sürekli bombalamalar, insani yardım kısıtlamaları ve sağlık tesislerine yapılan saldırılar nedeniyle Gazze'deki kadın doğum bakımının giderek kötüleşmesi üzerine derin bir alarm durumunda olduğunu duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın 29 Ocak'ta yayınladığı rapora göre, 'Gazze'de ortaya çıkan insanı kriz, anne adaylarını aylarca tıbbi muayenelere mahrum bıraktı, çünkü doğum yapan kadınlar sağlık sorunları nedeniyle hastanelere ulaşamıyorlar.'

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İsrail, Gazze'de insan hakları ihlallerine ve savaş suçları işlemeye devam ediyor.

İsrail, Gazze'de insan hakları ihlallerine ve savaş suçları işlemeye devam ediyor.

  • Geçtiğimiz hafta, çok sayıda Filistinli erkeğin İsrail ordusu tarafından bir kontrol noktasında gözaltına alındığı ve birçoğunun iç çamaşırlarına kadar soyulduğu BM tarafından gözlemlendi.

  • 30 Ocak'ta Gazze kentindeki El Kuveyt kavşağında insani yardım almak için toplanan Filistinli sivillere ateş açıldı. Bu olay, yiyecek toplamak için toplanan Filistinli sivillerin ateşe maruz kaldığı bildirilen dördüncü olay.

  • 29 Ocak'ta Gazze'de bir konut binasına düzenlenen saldırıda en az 20 Filistinli hayatını kaybetti.

  • 29 Ocak'ta Han Yunus'ta araçta bulunan dört çocuk ve altı Filistinli seyir halindeyken vurularak öldürüldü. Altı yaşındaki kız çocuğu ölmedi fakat saldırılar nedeniyle acil sağlık ekipleri üç saat boyunca kıza ulaşamadı.

  • 25 Ocak'ta İsrail ordusunun verdiği tahliye emri üzerine Han Yunus'un batısındaki Al Amal mahallesindeki evlerine geçen biri çocuk iki Filistinli kardeş öldürüldü. Çocuk beyaz bayrak taşırken üç kez vuruldu, kardeşi ise onu kurtarmaya çalışırken vuruldu.

EuroMed İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre, İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail soykırımını önlemek için tüm önlemleri alması gerektiği kararına rağmen Gazze'deki sivil ölüm oranını korudu.

EuroMed İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre, İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail soykırımını önlemek için tüm önlemleri alması gerektiği kararına rağmen Gazze'deki sivil ölüm oranını korudu.

İnsan hakları grubu, İsrail'İn Gazze halkını aç bırakma ve onları zorla evlerinden çıkarma çabalarının arttığını da ekledi.

Hesap paylaşımın sonunda, Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın ve bu savaşı unutturmayın tavsiyesinde bulunuyor.

Hesap paylaşımın sonunda, Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın ve bu savaşı unutturmayın tavsiyesinde bulunuyor.
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