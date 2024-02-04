Gazze'de Yaşananlar İnsanlığı Sorgulamanıza Neden Olacak
Gazze'de Yaşananlar İnsanlığı Sorgulamanıza Neden Olacak
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2zrTu5OA...
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İsrail ve Gazze arasındaki savaş devam ederken @so.informed isimli Instagram hesabı Gazze'de olanları paylaştı.
"Gazze Güncellemesi: Bilmeniz Gerekenler" başlığı ile yapılan paylaşımda yazılanlar sosyal medyada çok ilgi gördü.
7 Ekim'de başlayan saldırılarda, bugüne kadar 30 bin 500'den fazla sivil İsrail güçleri tarafından öldürüldü.
65 bin 900'den fazla kişi ağır yaralandı. 7 Ekim'den bu yana 100 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü veya kaybolduğu bildiriliyor. Bu sayıya, enkaz altında öldüğü tahmin edilenler de dahil.
Gazze'de yaşayan sivil halkın yaşadığı zorluklar okuyanlara dehşet veriyor.
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Gazze'de 75 bin konut yıkıldı, 290 bin konut hasar gördü. 36 hastanenin sadece 14'ü kısmen faaliyet gösteriyor, güneydeki 7 hastane ise kapasitesinin 3 katıyla çalışıyor. Okulların yüzde 90'ı hasarlı ve hiçbir öğrenci eğitime erişemiyor.
Filistin halkı, İsrail'İn açlığı bir savaş silahı olarak kullanmasından dolayı ot ve kirli su içmek zorunda kalıyor.
İsrail'in elinde bulunan 30 Filistinli, Gazze'nin kuzeyinde Beyt Lahia'daki bir okulda kelepçeli ve gözleri bağlı şekilde öldürülmüş halde bulundu.
Gazzeli kadınlar, plastik çadırlarda ve kamu binalarında doğum yapıyor; sezaryenle doğuranlar ise birkaç saat sonra barınaklarına dönüyor.
Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi, sürekli bombalamalar, insani yardım kısıtlamaları ve sağlık tesislerine yapılan saldırılar nedeniyle Gazze'deki kadın doğum bakımının giderek kötüleşmesi üzerine derin bir alarm durumunda olduğunu duyurdu.
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İsrail, Gazze'de insan hakları ihlallerine ve savaş suçları işlemeye devam ediyor.
EuroMed İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre, İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail soykırımını önlemek için tüm önlemleri alması gerektiği kararına rağmen Gazze'deki sivil ölüm oranını korudu.
Hesap paylaşımın sonunda, Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın ve bu savaşı unutturmayın tavsiyesinde bulunuyor.
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