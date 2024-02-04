Gazze'de Yaşananlar İnsanlığı Sorgulamanıza Neden Olacak

Geçtiğimiz hafta, çok sayıda Filistinli erkeğin İsrail ordusu tarafından bir kontrol noktasında gözaltına alındığı ve birçoğunun iç çamaşırlarına kadar soyulduğu BM tarafından gözlemlendi.

30 Ocak'ta Gazze kentindeki El Kuveyt kavşağında insani yardım almak için toplanan Filistinli sivillere ateş açıldı. Bu olay, yiyecek toplamak için toplanan Filistinli sivillerin ateşe maruz kaldığı bildirilen dördüncü olay.

29 Ocak'ta Gazze'de bir konut binasına düzenlenen saldırıda en az 20 Filistinli hayatını kaybetti.

29 Ocak'ta Han Yunus'ta araçta bulunan dört çocuk ve altı Filistinli seyir halindeyken vurularak öldürüldü. Altı yaşındaki kız çocuğu ölmedi fakat saldırılar nedeniyle acil sağlık ekipleri üç saat boyunca kıza ulaşamadı.