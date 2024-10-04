İsrail, İngiltere Dışişleri Bakanını Böyle Dinlemiş: Cihazı Netanyahu Yerleştirdi İddiası

Gazze’de yaptığı soykırım sonrasında Orta Doğu’da bölgesel bir savaş çıkarmak için uğraşan İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Netanyahu’nun özel tuvaletini kullandıktan sonra yapılan aramada tuvalette dinleme cihazı bulduklarını ifade etti.