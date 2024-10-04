İsrail, İngiltere Dışişleri Bakanını Böyle Dinlemiş: Cihazı Netanyahu Yerleştirdi İddiası
İsrail, İngiltere Dışişleri Bakanını Böyle Dinlemiş: Cihazı Netanyahu Yerleştirdi İddiası
Gazze’de yaptığı soykırım sonrasında Orta Doğu’da bölgesel bir savaş çıkarmak için uğraşan İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Netanyahu’nun özel tuvaletini kullandıktan sonra yapılan aramada tuvalette dinleme cihazı bulduklarını ifade etti.
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İsrail Başbakanı Netanyahu, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Orta Doğu’daki saldırganlığından vazgeçmiyor.
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Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, piyasaya çıkacak anı kitabında yer alan Netanyahu iddiasıyla ilgili İngiliz The Telegraph gazetesine konuştu.
Johnson, Netanyahu'nun "gizli ek binada" bulunan tuvaleti kullanmak için izin istemesinin ardından güvenlik ekibinin arama yaptığını ve dinleme cihazı bulduklarını belirtti.
Gazetenin haberine göre, Johnson, 10 Ekim'de yayımlanacak "Unleashed" adlı anı kitabında, "Bibi (Netanyahu) bir süreliğine oraya gitti. Bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana daha sonra böcek taraması yaptıklarında tuvalette dinleme cihazı buldukları söylendi." ifadesini kullandı.
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