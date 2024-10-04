Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İsrail, İngiltere Dışişleri Bakanını Böyle Dinlemiş: Cihazı Netanyahu Yerleştirdi İddiası

İsrail, İngiltere Dışişleri Bakanını Böyle Dinlemiş: Cihazı Netanyahu Yerleştirdi İddiası

İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.10.2024 - 10:29

Gazze’de yaptığı soykırım sonrasında Orta Doğu’da bölgesel bir savaş çıkarmak için uğraşan İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Netanyahu’nun özel tuvaletini kullandıktan sonra yapılan aramada tuvalette dinleme cihazı bulduklarını ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İsrail Başbakanı Netanyahu, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Orta Doğu’daki saldırganlığından vazgeçmiyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Orta Doğu’daki saldırganlığından vazgeçmiyor.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, piyasaya çıkacak anı kitabında yer alan Netanyahu iddiasıyla ilgili İngiliz The Telegraph gazetesine konuştu.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, piyasaya çıkacak anı kitabında yer alan Netanyahu iddiasıyla ilgili İngiliz The Telegraph gazetesine konuştu.

Johnson, Netanyahu'nun "gizli ek binada" bulunan tuvaleti kullanmak için izin istemesinin ardından güvenlik ekibinin arama yaptığını ve dinleme cihazı bulduklarını belirtti.

Johnson, Netanyahu'nun "gizli ek binada" bulunan tuvaleti kullanmak için izin istemesinin ardından güvenlik ekibinin arama yaptığını ve dinleme cihazı bulduklarını belirtti.

Gazetenin haberine göre, Johnson, 10 Ekim'de yayımlanacak "Unleashed" adlı anı kitabında, "Bibi (Netanyahu) bir süreliğine oraya gitti. Bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana daha sonra böcek taraması yaptıklarında tuvalette dinleme cihazı buldukları söylendi." ifadesini kullandı.

Gazetenin haberine göre, Johnson, 10 Ekim'de yayımlanacak "Unleashed" adlı anı kitabında, "Bibi (Netanyahu) bir süreliğine oraya gitti. Bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana daha sonra böcek taraması yaptıklarında tuvalette dinleme cihazı buldukları söylendi." ifadesini kullandı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın