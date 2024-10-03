İran-İsrail Arasındaki Olası Savaş İçin Türk Ordusu'ndan Açıklama: "Tedbirleri Alıyoruz"
İran-İsrail Arasındaki Olası Savaş İçin Türk Ordusu'ndan Açıklama: "Tedbirleri Alıyoruz"
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail-İran gerilimi sonrası bölgedeki savaş riskine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada gereken tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir' ifadeleri kullanıldı.
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İsrail, Lübnan ve Gazze'ye aralıksız saldırılarını sürdürürken önceki gün akşam saatlerinde İran'dan İsrail'e 200 balistik füze fırlatılmıştı. İran'ın saldırıları sonrası iki ülke arasında savaş başlayacağına yönelik endişeler arttı.
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Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye'nin yanı başında yükselen tansiyona ilişkin açıklamalar yaptı.
İsrail'in saldırılarının tüm bölgeye yayılmasından endişe duyduklarını ve bu endişede haklı çıktıklarını belirten Aktürk, Türk ordusunun her türlü tedbiri aldığını ifade etti. Aktürk şu açıklamalarda bulundu: 👇
"Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi ile değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz."
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir."
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, "Netanyahu, Anadolu'yu da içine alan bir hayal kuruyor" ifadelerini kullanmıştı.
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