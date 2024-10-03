İran-İsrail Arasındaki Olası Savaş İçin Türk Ordusu'ndan Açıklama: "Tedbirleri Alıyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail-İran gerilimi sonrası bölgedeki savaş riskine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada gereken tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir' ifadeleri kullanıldı.