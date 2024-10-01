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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması: "Filistin ve Lübnan’dan Sonra Göz Dikeceği Yer Türkiye"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması: "Filistin ve Lübnan’dan Sonra Göz Dikeceği Yer Türkiye"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.10.2024 - 16:05 Son Güncelleme: 01.10.2024 - 16:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİsrail yönetiminin Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yerin Türkiye toprakları olacağını söyledi. Erdoğan, 'Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. İsrail saldırganlığı Türkiye’yi de içine almaktadır' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni yasama yılının ilk TBMM Genel Kurulu Toplantısı'nda İsrail'e yönelik sert tepkilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni yasama yılının ilk TBMM Genel Kurulu Toplantısı'nda İsrail'e yönelik sert tepkilerde bulundu.

"Netanyahu, Anadolu'yu da içine alan bir hayal kuruyor" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: 👇

"Netanyahu, Anadolu'yu da içine alan bir hayal kuruyor" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: 👇

'Ne yaparsa yapsın İsrail er ya da geç durdurulacak. Kendini dev aynasında gören Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da aynı şekilde durdurulacak.'

"Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır."

"Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır."

"Bütün hesap bunu üzerinedir. İsrail saldırganlığı Türkiye’yi de içine almaktadır. Vatanımız, milletimiz, bağımsızlığımız için bu devlet terörüne elimizdeki her imkanla karşı duracağız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye İsrail'in karşısında durmaya devam edecektir."

"Bütün hesap bunu üzerinedir. İsrail saldırganlığı Türkiye’yi de içine almaktadır. Vatanımız, milletimiz, bağımsızlığımız için bu devlet terörüne elimizdeki her imkanla karşı duracağız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye İsrail'in karşısında durmaya devam edecektir."

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