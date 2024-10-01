Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması: "Filistin ve Lübnan’dan Sonra Göz Dikeceği Yer Türkiye"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması: "Filistin ve Lübnan’dan Sonra Göz Dikeceği Yer Türkiye"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail yönetiminin Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yerin Türkiye toprakları olacağını söyledi. Erdoğan, 'Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. İsrail saldırganlığı Türkiye’yi de içine almaktadır' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni yasama yılının ilk TBMM Genel Kurulu Toplantısı'nda İsrail'e yönelik sert tepkilerde bulundu.
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"Netanyahu, Anadolu'yu da içine alan bir hayal kuruyor" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: 👇
"Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır."
"Bütün hesap bunu üzerinedir. İsrail saldırganlığı Türkiye’yi de içine almaktadır. Vatanımız, milletimiz, bağımsızlığımız için bu devlet terörüne elimizdeki her imkanla karşı duracağız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye İsrail'in karşısında durmaya devam edecektir."
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