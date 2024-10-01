Türkiye'nin En Kağıt Üstü Verisi Açıklandı: 64 Bin Lira Kazanamayan Yoksul, 20 Bin Lira Kazanamayan Aç!

Türk-İş, eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Genellikle kağıt üstünde kalan verilere göre, yoksulluk sınırı 64 bin liranın üzerine çıktı. Açlık sınırı ise 19 bin 830 lira yani asgari ücretten 2 bin 828 lira daha fazla.