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Türkiye'nin En Kağıt Üstü Verisi Açıklandı: 64 Bin Lira Kazanamayan Yoksul, 20 Bin Lira Kazanamayan Aç!

Türkiye'nin En Kağıt Üstü Verisi Açıklandı: 64 Bin Lira Kazanamayan Yoksul, 20 Bin Lira Kazanamayan Aç!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.10.2024 - 11:42

Türk-İş, eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Genellikle kağıt üstünde kalan verilere göre, yoksulluk sınırı 64 bin liranın üzerine çıktı. Açlık sınırı ise 19 bin 830 lira yani asgari ücretten 2 bin 828 lira daha fazla. 

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Türk-İş, Türkiye'de çoğu işverenin görmezden geldiği açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının eylül ayı sonuçlarını paylaştı.

Türk-İş, Türkiye'de çoğu işverenin görmezden geldiği açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının eylül ayı sonuçlarını paylaştı.

Araştırmaya göre eylül ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 19 bin 830 lira. Yeri gelmişken yazalım Türkiye'de asgari ücret 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

Araştırmaya göre eylül ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 19 bin 830 lira. Yeri gelmişken yazalım Türkiye'de asgari ücret 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

Türkiye'de bir asgari ücretlinin açlık sınırına ulaşması için bile gerekli rakam 2 bin 828 lira.

Türkiye'de bir asgari ücretlinin açlık sınırına ulaşması için bile gerekli rakam 2 bin 828 lira.

Türk-İş rakamlarına göre 'yoksulluk sınırı' ise eylül ayında 62 bin 772 liradan 64 bin 595 liraya çıktı.

Türk-İş rakamlarına göre 'yoksulluk sınırı' ise eylül ayında 62 bin 772 liradan 64 bin 595 liraya çıktı.

Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 25 bin 706 lira. Kalem kalem daha detaylı görünüm için veriler 👇

Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 25 bin 706 lira. Kalem kalem daha detaylı görünüm için veriler 👇

Peki sizin bu konudaki fikirleriniz neler? Hadi yorumlarda tartışalım 👇

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