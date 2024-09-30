Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Narin Güran Soruşturmasında Süreç Tıkanıyor: Kimlik Kartına Kadar Düşünmüşler!

Narin Güran Soruşturmasında Süreç Tıkanıyor: Kimlik Kartına Kadar Düşünmüşler!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.09.2024 - 11:17

Diyarbakır'da gittiği Kur'an kursu çıkışı sonrası kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında süreç tıkanıyor. Narin'in cesedinden alınan 91 farklı numuneden herhangi bir sonuç alınamadı. Narin'in içinde bulunduğu çuvaldan kimlik kartına kadar çıkması ise cinayetin ne kadar profesyonelce işlendiğinin kanıtı oldu. 

Kaynak: Sözcü- Özgür Cebe

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın başına gelenler Türkiye'nin yüreğini sızlatmıştı. Minik Narin'in cesedi, tam 19 gün sonra köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın başına gelenler Türkiye'nin yüreğini sızlatmıştı. Minik Narin'in cesedi, tam 19 gün sonra köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu.

Cinayetle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 12. Ancak hala ifadeler çelişkili ve cinayet bir türlü çözülemiyor.

Cinayetle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 12. Ancak hala ifadeler çelişkili ve cinayet bir türlü çözülemiyor.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin aktardığına göre, cesetten alınan 91 farklı numuneden herhangi bir sonuç çıkmadı. Klasik otopsi raporunda, farklı kişilere ait DNA veya doku örneğine rastlanmadığı belirtiliyor.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin aktardığına göre, cesetten alınan 91 farklı numuneden herhangi bir sonuç çıkmadı. Klasik otopsi raporunda, farklı kişilere ait DNA veya doku örneğine rastlanmadığı belirtiliyor.

İncelenen deliller arasında şort, çanta ve saç sürüntü örneği ile vücudan çeşitli yerlerinden alınan diğer örnekler ve hatta cesedi örtmekte kullanılan taşlar da var.

İncelenen deliller arasında şort, çanta ve saç sürüntü örneği ile vücudan çeşitli yerlerinden alınan diğer örnekler ve hatta cesedi örtmekte kullanılan taşlar da var.

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, çuvalın içinde Narin’in kimlik kartının da bulunması. Geride delil bırakmamak adına kimliğin de çuvaldan çıkması ise cinayetin ne kadar profesyonelce tasarlandığının bir kez daha ispatı oldu.

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, çuvalın içinde Narin’in kimlik kartının da bulunması. Geride delil bırakmamak adına kimliğin de çuvaldan çıkması ise cinayetin ne kadar profesyonelce tasarlandığının bir kez daha ispatı oldu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
3
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın