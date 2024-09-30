Narin Güran Soruşturmasında Süreç Tıkanıyor: Kimlik Kartına Kadar Düşünmüşler!
Narin Güran Soruşturmasında Süreç Tıkanıyor: Kimlik Kartına Kadar Düşünmüşler!
Diyarbakır'da gittiği Kur'an kursu çıkışı sonrası kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında süreç tıkanıyor. Narin'in cesedinden alınan 91 farklı numuneden herhangi bir sonuç alınamadı. Narin'in içinde bulunduğu çuvaldan kimlik kartına kadar çıkması ise cinayetin ne kadar profesyonelce işlendiğinin kanıtı oldu.
Kaynak: Sözcü- Özgür Cebe
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın başına gelenler Türkiye'nin yüreğini sızlatmıştı. Minik Narin'in cesedi, tam 19 gün sonra köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu.
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Cinayetle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 12. Ancak hala ifadeler çelişkili ve cinayet bir türlü çözülemiyor.
Sözcü'den Özgür Cebe'nin aktardığına göre, cesetten alınan 91 farklı numuneden herhangi bir sonuç çıkmadı. Klasik otopsi raporunda, farklı kişilere ait DNA veya doku örneğine rastlanmadığı belirtiliyor.
İncelenen deliller arasında şort, çanta ve saç sürüntü örneği ile vücudan çeşitli yerlerinden alınan diğer örnekler ve hatta cesedi örtmekte kullanılan taşlar da var.
Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, çuvalın içinde Narin’in kimlik kartının da bulunması. Geride delil bırakmamak adına kimliğin de çuvaldan çıkması ise cinayetin ne kadar profesyonelce tasarlandığının bir kez daha ispatı oldu.
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