Narin Güran Soruşturmasında Süreç Tıkanıyor: Kimlik Kartına Kadar Düşünmüşler!

Diyarbakır'da gittiği Kur'an kursu çıkışı sonrası kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında süreç tıkanıyor. Narin'in cesedinden alınan 91 farklı numuneden herhangi bir sonuç alınamadı. Narin'in içinde bulunduğu çuvaldan kimlik kartına kadar çıkması ise cinayetin ne kadar profesyonelce işlendiğinin kanıtı oldu.

Kaynak: Sözcü- Özgür Cebe