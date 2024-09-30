Bazı Okul Müdürleri Devlet Okullarını Ticarethaneye Çevirdi: Dışardan Ekip Getirip Kulüp Açıyorlar!

'İngilizce için 16 bin TL, robotik kodlama için 11 bin TL, diğer dört ders için ise altışar bin TL ödenmesi gerekiyor.

Toplam bedel, 51 bin TL.

Ücret eylül ve ekim aylarında iki taksit halinde ödenecek.

Bu şekilde 200’ü aşkın ilkokulun varlığından söz ediliyor. Binlerce TL okul müdürlerinin açtığı banka hesaplarına akıyor. Bu para nereye gidiyor, belirsiz.'

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