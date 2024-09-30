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Bazı Okul Müdürleri Devlet Okullarını Ticarethaneye Çevirdi: Dışardan Ekip Getirip Kulüp Açıyorlar!

Bazı Okul Müdürleri Devlet Okullarını Ticarethaneye Çevirdi: Dışardan Ekip Getirip Kulüp Açıyorlar!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.09.2024 - 08:59

Gazeteci İsmail Saymaz, devlet okulları içinde bazı müdürlerin kulüpler kurarak işi ticarete çevirdiğini ve dışardan öğretmenlerle anlaştığını öne sürdü. Saymaz'ın aktardığına göre, bazı okullarda altı derslik kulüpler için 51 bin TL'ye varan ücretler belirlenmiş. 

Kaynak: Halk TV-İsmail Saymaz

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Milli Eğitim Bakanlığı, son dersten sonra her gün ek iki saatlik eğitim hizmeti imkanı tanıyor. Bu hizmet ‘Çocuk Kulübü’ adıyla veriliyor. Kulüpler, Milli Eğitim Bakanlığı izni ile açılabiliyor. Öğretmenler dışındaki eğiticilerin kaymakamlıklarca onaylanması da şarta bağlanmış.

Milli Eğitim Bakanlığı, son dersten sonra her gün ek iki saatlik eğitim hizmeti imkanı tanıyor. Bu hizmet ‘Çocuk Kulübü’ adıyla veriliyor. Kulüpler, Milli Eğitim Bakanlığı izni ile açılabiliyor. Öğretmenler dışındaki eğiticilerin kaymakamlıklarca onaylanması da şarta bağlanmış.

Kulüplerde günde iki saatten az, altı saaten çok ders verilmesi yasak. Saat ücreti “ders saati ücretinin altıda birinden az, dörtte birinden fazla” olamıyor.

Kulüplerde günde iki saatten az, altı saaten çok ders verilmesi yasak. Saat ücreti “ders saati ücretinin altıda birinden az, dörtte birinden fazla” olamıyor.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre ise bazı devlet okulları içinde kulüp adı altında özel okullar kuruldu. İddiaya göre; bazı ilkokul müdürleri dışarıdan bir ekiple anlaşıyor. Bu ekip okulu saat 14.45’ten sonra devralarak, özel eğitim veriyor.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre ise bazı devlet okulları içinde kulüp adı altında özel okullar kuruldu. İddiaya göre; bazı ilkokul müdürleri dışarıdan bir ekiple anlaşıyor. Bu ekip okulu saat 14.45’ten sonra devralarak, özel eğitim veriyor.

Yani, devletin öğretmeni gidiyor, yerine kaymakamlık ve milli eğitimin onay vermediği bir grup geliyor.

Maltepe’deki bir ilkokuldaki fiyatları da paylaşan İsmail Saymaz şunları aktardı: 👇

Maltepe’deki bir ilkokuldaki fiyatları da paylaşan İsmail Saymaz şunları aktardı: 👇

'İngilizce için 16 bin TL, robotik kodlama için 11 bin TL, diğer dört ders için ise altışar bin TL ödenmesi gerekiyor.

Toplam bedel, 51 bin TL.

Ücret eylül ve ekim aylarında iki taksit halinde ödenecek.

Bu şekilde 200’ü aşkın ilkokulun varlığından söz ediliyor. Binlerce TL okul müdürlerinin açtığı banka hesaplarına akıyor. Bu para nereye gidiyor, belirsiz.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyurun yorumlara 👇

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