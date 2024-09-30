Bazı Okul Müdürleri Devlet Okullarını Ticarethaneye Çevirdi: Dışardan Ekip Getirip Kulüp Açıyorlar!
Bazı Okul Müdürleri Devlet Okullarını Ticarethaneye Çevirdi: Dışardan Ekip Getirip Kulüp Açıyorlar!
Gazeteci İsmail Saymaz, devlet okulları içinde bazı müdürlerin kulüpler kurarak işi ticarete çevirdiğini ve dışardan öğretmenlerle anlaştığını öne sürdü. Saymaz'ın aktardığına göre, bazı okullarda altı derslik kulüpler için 51 bin TL'ye varan ücretler belirlenmiş.
Kaynak: Halk TV-İsmail Saymaz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Eğitim Bakanlığı, son dersten sonra her gün ek iki saatlik eğitim hizmeti imkanı tanıyor. Bu hizmet ‘Çocuk Kulübü’ adıyla veriliyor. Kulüpler, Milli Eğitim Bakanlığı izni ile açılabiliyor. Öğretmenler dışındaki eğiticilerin kaymakamlıklarca onaylanması da şarta bağlanmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kulüplerde günde iki saatten az, altı saaten çok ders verilmesi yasak. Saat ücreti “ders saati ücretinin altıda birinden az, dörtte birinden fazla” olamıyor.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre ise bazı devlet okulları içinde kulüp adı altında özel okullar kuruldu. İddiaya göre; bazı ilkokul müdürleri dışarıdan bir ekiple anlaşıyor. Bu ekip okulu saat 14.45’ten sonra devralarak, özel eğitim veriyor.
Maltepe’deki bir ilkokuldaki fiyatları da paylaşan İsmail Saymaz şunları aktardı: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın