Serhat Akın'a Saldırı Düzenleyen Şüphelilerden İtiraf: "Beyaz Bir Cipteki Kişiden Parayı Aldım"

'Benim bu iş karşılığında herhangi bir menfaatim yoktur. Hasan beni ve ailemi tehdit ettiği için bu işe girdim. Sonraki para olayından benim sonradan haberim oldu.

Osman bana dışarı çıkıp geleceğini söyledi ve dışarı çıktı. Kimden ne kadar para aldı bilmiyorum, ancak para aldığından eminim.

Hasan, bana ve Osman'a harçlık diye göndermiş. Ben Osman'dan 150.000 TL aldım.'