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Serhat Akın'a Saldırı Düzenleyen Şüphelilerden İtiraf: "Beyaz Bir Cipteki Kişiden Parayı Aldım"

Serhat Akın'a Saldırı Düzenleyen Şüphelilerden İtiraf: "Beyaz Bir Cipteki Kişiden Parayı Aldım"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.10.2024 - 15:02

İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenleyen süphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

Olayda silahı kullanan Ozan Dalmaz, azmettirici Hasan Şahin'in kendisini tehdit ettiğini ve Serhat Akın'ı tanımadığını söyledi.

Motosikleti kullanan Osman Mukan ise olay sonrası beyaz bir cipteki tanımadığı kişinin yanına giderek para aldıklarını itiraf etti. 

Kaynak: Sabah

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Eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Yapılan silahlı saldırıda Serhat Akın'ın ayaklarına toplam 3 kurşun isabet etmişti. Ameliyata alınan Akın'ın sağlık durumu iyi.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Yapılan silahlı saldırıda Serhat Akın'ın ayaklarına toplam 3 kurşun isabet etmişti. Ameliyata alınan Akın'ın sağlık durumu iyi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Serhat Akın'a saldırı olayında tutuklanan isimler ise; tetikçi Ozan Dalmaz, kaçtığı motosikleti kullanan Osman Mulkan, yataklık yapan Yunus G. ile olayla bağlantılı Muhammet A. ve İriş T. idi.

Olayda silah kullanan Ozan Dalmaz, "Müşteki Serhat Akın'ı vurmamı isteyen kişi Hasan isimli şahıstır. Aralarında ne gibi bir alıp vermemezlik var bilmiyorum. Ancak benim Serhat Akın'dan bir alıp vermemezliğim olmadığı gibi kendisini de tanımıyordum bile" ifadelerini kullandı.

Olayda silah kullanan Ozan Dalmaz, "Müşteki Serhat Akın'ı vurmamı isteyen kişi Hasan isimli şahıstır. Aralarında ne gibi bir alıp vermemezlik var bilmiyorum. Ancak benim Serhat Akın'dan bir alıp vermemezliğim olmadığı gibi kendisini de tanımıyordum bile" ifadelerini kullandı.

Tetikçi Ozan Dalmaz ifadesinde şöyle devam etti: 👇

Tetikçi Ozan Dalmaz ifadesinde şöyle devam etti: 👇

'Benim bu iş karşılığında herhangi bir menfaatim yoktur. Hasan beni ve ailemi tehdit ettiği için bu işe girdim. Sonraki para olayından benim sonradan haberim oldu.

 Osman bana dışarı çıkıp geleceğini söyledi ve dışarı çıktı. Kimden ne kadar para aldı bilmiyorum, ancak para aldığından eminim. 

Hasan, bana ve Osman'a harçlık diye göndermiş. Ben Osman'dan 150.000 TL aldım.'

Olayda motor kullanan Osman Mukan ise ifadesinde şunları anlattı: 👇

Olayda motor kullanan Osman Mukan ise ifadesinde şunları anlattı: 👇

'Ben Ozan'ın. Serhat Akın'a pusu kuracağını ve onu vuracağını kesinlikle bilmiyordum.

Ben Hasan'ı tanıyorum, ancak bir bağlantım yoktur, kendisinde de herhangi bir tehdit almadım. Ozan'ın da yanında bulunduğum süreç zarfında Hasan' dan herhangi bir tehdit aldığına da şahit olmadım.

Ozan bana bir şahsın para getireceğini, bu parayı alıp kendisine getirmesini benden rica etti. 

Ben de giderek beyaz bir cipten tanımadığım şahıstan çanta içinde parayı aldım parayı saymayarak aldım. Sonra ben bu paradan 100.000 TL komisyon aldım. Ozan bana bu parayı verdi. 

Gerisini kendisi aldı. Ben kesinlikle Ozan'ın böyle bir olaya karışacağından haberim yoktu, sizlere yemin ederim benim bu olayla bir alakam yoktur.'

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Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenleyen ismin Gürcistan'da firari olarak bulunan Hasan Şahin olduğu iddia edilmişti. Şahin'in 'cinayetten', 'yaralamaya' kadar çok sayıda suç kaydı olduğu belirtiliyor.

Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenleyen ismin Gürcistan'da firari olarak bulunan Hasan Şahin olduğu iddia edilmişti. Şahin'in 'cinayetten', 'yaralamaya' kadar çok sayıda suç kaydı olduğu belirtiliyor.
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