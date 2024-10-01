Serhat Akın'a Saldırı Düzenleyen Şüphelilerden İtiraf: "Beyaz Bir Cipteki Kişiden Parayı Aldım"
Serhat Akın'a Saldırı Düzenleyen Şüphelilerden İtiraf: "Beyaz Bir Cipteki Kişiden Parayı Aldım"
İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenleyen süphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.
Olayda silahı kullanan Ozan Dalmaz, azmettirici Hasan Şahin'in kendisini tehdit ettiğini ve Serhat Akın'ı tanımadığını söyledi.
Motosikleti kullanan Osman Mukan ise olay sonrası beyaz bir cipteki tanımadığı kişinin yanına giderek para aldıklarını itiraf etti.
Kaynak: Sabah
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Eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Yapılan silahlı saldırıda Serhat Akın'ın ayaklarına toplam 3 kurşun isabet etmişti. Ameliyata alınan Akın'ın sağlık durumu iyi.
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Olayla ilgili çalışma başlatan polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayda silah kullanan Ozan Dalmaz, "Müşteki Serhat Akın'ı vurmamı isteyen kişi Hasan isimli şahıstır. Aralarında ne gibi bir alıp vermemezlik var bilmiyorum. Ancak benim Serhat Akın'dan bir alıp vermemezliğim olmadığı gibi kendisini de tanımıyordum bile" ifadelerini kullandı.
Tetikçi Ozan Dalmaz ifadesinde şöyle devam etti: 👇
Olayda motor kullanan Osman Mukan ise ifadesinde şunları anlattı: 👇
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Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenleyen ismin Gürcistan'da firari olarak bulunan Hasan Şahin olduğu iddia edilmişti. Şahin'in 'cinayetten', 'yaralamaya' kadar çok sayıda suç kaydı olduğu belirtiliyor.
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