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TÜİK Verisi Öncesi İTO'dan Rakam Geldi: İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu

TÜİK Verisi Öncesi İTO'dan Rakam Geldi: İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.10.2024 - 13:02

İstanbul'da 'yalnızca ücretli çalışanların ilgisini çeken' enflasyon rakamları açıklandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da eylül ayında enflasyonda aylık yüzde 3,9 artış var. Yıllık enflasyon ise yüzde 59,18 olarak açıklandı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlarda eylül ayında yüzde 3,9 artış var. Toptan fiyatlar ise yüzde 4,67 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlarda eylül ayında yüzde 3,9 artış var. Toptan fiyatlar ise yüzde 4,67 artış gösterdi.

Perakende fiyatlarda yıllık bazda artış yüzde 59,18 olurken toptan fiyatlardaki oran yüzde 47,89 olarak kaydedildi.

Perakende fiyatlarda yıllık bazda artış yüzde 59,18 olurken toptan fiyatlardaki oran yüzde 47,89 olarak kaydedildi.

İstabul enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ekim Perşembe günü açıklayacağı enflasyon rakamları öncesi kritik göstergelerden biri.

İstabul enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ekim Perşembe günü açıklayacağı enflasyon rakamları öncesi kritik göstergelerden biri.

TÜİK geçen ay, yıllık enflasyonu yüzde 51,97 olarak açıklamıştı. Ekonomistlerin beklentisi ise eylülde yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği yönünde.

TÜİK geçen ay, yıllık enflasyonu yüzde 51,97 olarak açıklamıştı. Ekonomistlerin beklentisi ise eylülde yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği yönünde.

Öte yandan yüksek seyreden enflasyona rağmen iktidar temmuz ayında asgari ücrete zam yapmamış ve 17 bin 2 lira seviyesinde bırakmıştı.

Öte yandan yüksek seyreden enflasyona rağmen iktidar temmuz ayında asgari ücrete zam yapmamış ve 17 bin 2 lira seviyesinde bırakmıştı.
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Türk-İş'in açıkladığı son verilere göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 19 bin 830 lira. Türkiye'de bir asgari ücretlinin açlık sınırına ulaşması için bile gerekli rakam 2 bin 828 TL.

Türk-İş'in açıkladığı son verilere göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 19 bin 830 lira. Türkiye'de bir asgari ücretlinin açlık sınırına ulaşması için bile gerekli rakam 2 bin 828 TL.

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