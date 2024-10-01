TÜİK Verisi Öncesi İTO'dan Rakam Geldi: İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu

İstanbul'da 'yalnızca ücretli çalışanların ilgisini çeken' enflasyon rakamları açıklandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da eylül ayında enflasyonda aylık yüzde 3,9 artış var. Yıllık enflasyon ise yüzde 59,18 olarak açıklandı.