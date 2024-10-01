TÜİK Verisi Öncesi İTO'dan Rakam Geldi: İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu
TÜİK Verisi Öncesi İTO'dan Rakam Geldi: İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlarda eylül ayında yüzde 3,9 artış var. Toptan fiyatlar ise yüzde 4,67 artış gösterdi.
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Perakende fiyatlarda yıllık bazda artış yüzde 59,18 olurken toptan fiyatlardaki oran yüzde 47,89 olarak kaydedildi.
İstabul enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ekim Perşembe günü açıklayacağı enflasyon rakamları öncesi kritik göstergelerden biri.
TÜİK geçen ay, yıllık enflasyonu yüzde 51,97 olarak açıklamıştı. Ekonomistlerin beklentisi ise eylülde yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği yönünde.
Öte yandan yüksek seyreden enflasyona rağmen iktidar temmuz ayında asgari ücrete zam yapmamış ve 17 bin 2 lira seviyesinde bırakmıştı.
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Türk-İş'in açıkladığı son verilere göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 19 bin 830 lira. Türkiye'de bir asgari ücretlinin açlık sınırına ulaşması için bile gerekli rakam 2 bin 828 TL.
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