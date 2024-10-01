Bahçeli, Sinan Ateş'in Annesine Çıkıştı, Halk TV'ye Mesaj Yolladı: "Ayağınızı Denk Alın"
Bahçeli, Sinan Ateş'in Annesine Çıkıştı, Halk TV'ye Mesaj Yolladı: "Ayağınızı Denk Alın"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün kendisini eleştiren Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'e çıkıştı. Bahçeli ayrıca Halk TV ve CHP'ye de 'Ayağınızı denk alın' mesajı yolladı.
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Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş, dün Halk TV yayınında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sert ifadeler kullanmıştı.
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Saniye Ateş şunları söylemişti: "Devlet Bahçeli'ye hakkımı helal etmiyorum. Ona saygı da duymuyorum. Benim oğlumun katilleri dışarıda. Benim oğlumun katilleri MHP'de. MHP'yi karalamak istemiyorum. İçindekileri diyorum."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında yaptığı açıklamalarda ise Sinan Ateş cinayeti davası ile ilgili sert mesajlar verdi.
Bahçeli önce isim vermeden Sinan Ateş'in annesini hedef aldı, ardından CHP ve Halk TV'ye tehditkar bir dil kullandı: 👇
"Yaşına başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak siyasi kışkırtmanın figuranı bir hanımefendiye asla yakışmayacaktır."
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"Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların kanatlarını yolarız. Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız."
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