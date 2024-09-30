Antalya'da Plajda Facia: 8 Yaşındaki Çocuk Kum Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Antalya'da Plajda Facia: 8 Yaşındaki Çocuk Kum Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yürek yakan olay bugün Antalya'nın Kumluca ilçesindeki plajda meydana geldi. 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ile Ahmet Serdar Ünver, Obalar mevkisinde yer alan plajda dalgaların oluşturduğu kum tepeciğinin yakınında oynamaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocuklar, bir süre sonra kayan kum tepeciğinin altında kaldı. Olayı gören çevredeki insanlar hemen yardım koştu ve çocukları kurtardı. Çocuklar daha sonra ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi Ezgi Yavuz'un, nefes borusuna kum kaçması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Serdar'ın ise tedavisi sürüyor.
Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın