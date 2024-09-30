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Antalya'da Plajda Facia: 8 Yaşındaki Çocuk Kum Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Antalya'da Plajda Facia: 8 Yaşındaki Çocuk Kum Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.09.2024 - 14:09

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki plajda tam anlamıyla bir facia yaşandı. 8 yaşındaki Ezgi Yavuz dalgaların oluşturduğu kum tepeciklerinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan bir başka çocuğun ise hastanede tedavisi sürüyor. 

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Yürek yakan olay bugün Antalya'nın Kumluca ilçesindeki plajda meydana geldi. 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ile Ahmet Serdar Ünver, Obalar mevkisinde yer alan plajda dalgaların oluşturduğu kum tepeciğinin yakınında oynamaya başladı.

Yürek yakan olay bugün Antalya'nın Kumluca ilçesindeki plajda meydana geldi. 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ile Ahmet Serdar Ünver, Obalar mevkisinde yer alan plajda dalgaların oluşturduğu kum tepeciğinin yakınında oynamaya başladı.

Çocuklar, bir süre sonra kayan kum tepeciğinin altında kaldı. Olayı gören çevredeki insanlar hemen yardım koştu ve çocukları kurtardı. Çocuklar daha sonra ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuklar, bir süre sonra kayan kum tepeciğinin altında kaldı. Olayı gören çevredeki insanlar hemen yardım koştu ve çocukları kurtardı. Çocuklar daha sonra ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi Ezgi Yavuz'un, nefes borusuna kum kaçması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Serdar'ın ise tedavisi sürüyor.

İlköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi Ezgi Yavuz'un, nefes borusuna kum kaçması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Serdar'ın ise tedavisi sürüyor.

Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu.

Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu.
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