Antalya'da Plajda Facia: 8 Yaşındaki Çocuk Kum Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki plajda tam anlamıyla bir facia yaşandı. 8 yaşındaki Ezgi Yavuz dalgaların oluşturduğu kum tepeciklerinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan bir başka çocuğun ise hastanede tedavisi sürüyor.