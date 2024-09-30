EYT ile Dengeler Değişti: Çalışan Kişi Sayısından Çok Emekli Olan 6 İl Belli Oldu

EYT sonrası emeklilik sisteminin önemli göstergelerinden aktif/pasif oranı Türkiye’de 1.63 seviyesinde.

Bu oran bazı Avrupa ülkelerine göre iyi olsa da emekli maaşları açısından Türkiye emsallerine göre oldukça düşük durumda.

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