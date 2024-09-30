EYT ile Dengeler Değişti: Çalışan Kişi Sayısından Çok Emekli Olan 6 İl Belli Oldu
EYT ile Dengeler Değişti: Çalışan Kişi Sayısından Çok Emekli Olan 6 İl Belli Oldu
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AK Parti hükümeti geçen yılın mart ayında baskılara dayanamayarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi Meclis'ten geçirmişti.
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EYT düzenlemesi ile birlikte 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlarda yaş şartı kaldırıldı ve Türkiye 2 milyon emekli daha kazandı.
EYT düzenlemesinin etkisiyle Türkiye'de zaten sorunlu bir şekilde ilerleyen emeklilik sisteminde dengeler daha da bozulmuş gözüküyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre 2024 Haziran ayı itibariyle Türkiye’de 6 ilde aylık-gelir alan kişi sayısı, çalışan kişi sayısından fazla.
Bu iller Balıkesir, Çorum, Giresun, Sinop, Zonguldak, Bartın olarak kayıtlara geçti.
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