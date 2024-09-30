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EYT ile Dengeler Değişti: Çalışan Kişi Sayısından Çok Emekli Olan 6 İl Belli Oldu

EYT ile Dengeler Değişti: Çalışan Kişi Sayısından Çok Emekli Olan 6 İl Belli Oldu

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.09.2024 - 12:39

EYT düzenlemesi sonrası Türkiye'de emekli sayılarında yeni bir tablo ortaya çıktı. Türkiye'nin altı ilinde artık emekli sayısı çalışan sayısından daha fazla. Bu iller ise  Balıkesir, Çorum, Giresun, Sinop, Zonguldak, Bartın

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AK Parti hükümeti geçen yılın mart ayında baskılara dayanamayarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi Meclis'ten geçirmişti.

AK Parti hükümeti geçen yılın mart ayında baskılara dayanamayarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi Meclis'ten geçirmişti.

EYT düzenlemesi ile birlikte 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlarda yaş şartı kaldırıldı ve Türkiye 2 milyon emekli daha kazandı.

EYT düzenlemesi ile birlikte 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlarda yaş şartı kaldırıldı ve Türkiye 2 milyon emekli daha kazandı.

EYT düzenlemesinin etkisiyle Türkiye'de zaten sorunlu bir şekilde ilerleyen emeklilik sisteminde dengeler daha da bozulmuş gözüküyor.

EYT düzenlemesinin etkisiyle Türkiye'de zaten sorunlu bir şekilde ilerleyen emeklilik sisteminde dengeler daha da bozulmuş gözüküyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre 2024 Haziran ayı itibariyle Türkiye’de 6 ilde aylık-gelir alan kişi sayısı, çalışan kişi sayısından fazla.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre 2024 Haziran ayı itibariyle Türkiye’de 6 ilde aylık-gelir alan kişi sayısı, çalışan kişi sayısından fazla.

(Rakamlar anne-kız gibi tek bir dosyadan hak sahibi olarak aylık-gelir alanları kapsıyor)

Bu iller Balıkesir, Çorum, Giresun, Sinop, Zonguldak, Bartın olarak kayıtlara geçti.

Bu iller Balıkesir, Çorum, Giresun, Sinop, Zonguldak, Bartın olarak kayıtlara geçti.

EYT sonrası emeklilik sisteminin önemli göstergelerinden aktif/pasif oranı Türkiye’de 1.63 seviyesinde.

 Bu oran bazı Avrupa ülkelerine göre iyi olsa da emekli maaşları açısından Türkiye emsallerine göre oldukça düşük durumda. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?  Hadi buyurun yorumlara 👇

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