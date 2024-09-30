Oğlunun Adı Soruşturmada Geçmişti: AK Parti Milletvekili Ahmet Zenbilci İstifa Etti

'Ahmet Bey'in istifa etmesi son derece yerinde. Ancak istifanın şekli, istifaya götürecek yolda neler yaşandı, onu kendisi açıklaması gerekir.

Kendisinin istifa etmesi mi istendi? AKP'de her şey dışarı taşmıyor.

Bir milletvekilinin böyle bir durumda istifa etmesini takdir etmek lazım.'