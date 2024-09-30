Oğlunun Adı Soruşturmada Geçmişti: AK Parti Milletvekili Ahmet Zenbilci İstifa Etti
Oğlunun Adı Soruşturmada Geçmişti: AK Parti Milletvekili Ahmet Zenbilci İstifa Etti
AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti. Zenbilci paylaşımında, 'Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir... Partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum' ifadelerini kullandı.
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AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa ettiğini duyurdu.
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Zenbilci, oğlunun isminin geçtiği bir soruşturma nedeniyle istifa ettiğini duyurdu ve paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇
Ahmet Zenbilci'nin paylaşımı 👇
Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ise istifa haberi sonrası bağlandığı yayında ise şu değerlendirmede bulundu: 👇
Ahmet Zenbilci'nin istifa hamlesine oyuncu ve şarkıcı Gülben Ergen de yorum yaptı. Ergen paylaşımında "Kendi iradesi ve kararıyla verdiyse bu kararı (hiç tanımam kendisini) yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı 👇
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