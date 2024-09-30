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Oğlunun Adı Soruşturmada Geçmişti: AK Parti Milletvekili Ahmet Zenbilci İstifa Etti

Oğlunun Adı Soruşturmada Geçmişti: AK Parti Milletvekili Ahmet Zenbilci İstifa Etti

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.09.2024 - 15:30 Son Güncelleme: 30.09.2024 - 15:51

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti. Zenbilci paylaşımında, 'Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir... Partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum' ifadelerini kullandı.

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AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Zenbilci, oğlunun isminin geçtiği bir soruşturma nedeniyle istifa ettiğini duyurdu ve paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇

Zenbilci, oğlunun isminin geçtiği bir soruşturma nedeniyle istifa ettiğini duyurdu ve paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇

'Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir... Partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum'

Ahmet Zenbilci'nin paylaşımı 👇

Ahmet Zenbilci'nin paylaşımı 👇

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ise istifa haberi sonrası bağlandığı yayında ise şu değerlendirmede bulundu: 👇

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ise istifa haberi sonrası bağlandığı yayında ise şu değerlendirmede bulundu: 👇

'Ahmet Bey'in istifa etmesi son derece yerinde. Ancak istifanın şekli, istifaya götürecek yolda neler yaşandı, onu kendisi açıklaması gerekir. 

Kendisinin istifa etmesi mi istendi? AKP'de her şey dışarı taşmıyor. 

Bir milletvekilinin böyle bir durumda istifa etmesini takdir etmek lazım.'

Ahmet Zenbilci'nin istifa hamlesine oyuncu ve şarkıcı Gülben Ergen de yorum yaptı. Ergen paylaşımında "Kendi iradesi ve kararıyla verdiyse bu kararı (hiç tanımam kendisini) yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı 👇

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