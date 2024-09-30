Türk Yapımı Kirpi’nin Rus Droneları ile Mücadelesi Gündem Oldu: Defalarca Bombalandı, Gitmeye Devam Etti

'Aracın isabet almasına rağmen yoluna devam etmesinde gövde yapısı ve yürür aksamının sağlamlığı da ön planda.

Bazı atışlarda droneların hedefi şaşırdığı düşünülebilir ancak bu noktada da Kirpi'nin yüksek manevra kabiliyeti devreye giriyor.'

BMC tarafından üretilen Kirpi hali hazırda çok farklı ülkeler tarafından ihraç ediliyor.

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