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Türk Yapımı Kirpi’nin Rus Droneları ile Mücadelesi Gündem Oldu: Defalarca Bombalandı, Gitmeye Devam Etti

Türk Yapımı Kirpi’nin Rus Droneları ile Mücadelesi Gündem Oldu: Defalarca Bombalandı, Gitmeye Devam Etti

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.09.2024 - 15:03

Ukrayna Rusya savaşında üst üste 5 ayrı drone saldırısına maruz kalan Türk yapımı askeri zırhlı aracın yoluna devam etmesi sosyal medyada gündem oldu. 

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Türkiye'yi de ilgilendiren dikkat çeken bir görüntü sosyal medyaya düştü.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Türkiye'yi de ilgilendiren dikkat çeken bir görüntü sosyal medyaya düştü.

Görüntülerde, bir Türk şirketi tarafından üretilen zırhlı aracın üst üste 5 defa Rus dronelarının saldırısına uğramasına rağmen yoluna devam ettiği anlar yer alıyor.

Görüntülerde, bir Türk şirketi tarafından üretilen zırhlı aracın üst üste 5 defa Rus dronelarının saldırısına uğramasına rağmen yoluna devam ettiği anlar yer alıyor.

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın sorularını yanıtlayan bir savunma sanayii uzmanı, söz konusu görüntüleri şöyle yorumladı: 👇

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın sorularını yanıtlayan bir savunma sanayii uzmanı, söz konusu görüntüleri şöyle yorumladı: 👇

'Aracın isabet almasına rağmen yoluna devam etmesinde gövde yapısı ve yürür aksamının sağlamlığı da ön planda. 

Bazı atışlarda droneların hedefi şaşırdığı düşünülebilir ancak bu noktada da Kirpi'nin yüksek manevra kabiliyeti devreye giriyor.' 

BMC tarafından üretilen Kirpi hali hazırda çok farklı ülkeler tarafından ihraç ediliyor.  

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara bekliyoruz 👇

İşte o anlar 👇

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Halil orman

keşke şunları kendi ülkemizi korumak için de kullansak. malum sınırlar kevgire dönmüş, milyonlarca ne olduğu belirsiz insan ülkede cirit atarken şu videoyu i... Devamını Gör

yoruma gelen

Kendi ülkesini satan adamlar mı koruyacak..

fsafdas

Reddit'te r/CombatFootage diye bir sub var, orada çatışma videoları paylaşılıyor sürekli. Bu video'da çok övmüşler türk kirpilerini

aryan~

Rusya Türkiye'nin içinden geçer yahu o kadar övmeseniz.

Son Feci

Aynı Rusya senelerdir kıçı kırık Ukraynanın içinden geçemedi, ne olursa olsun bu kadar da özgüvensiz olmayın kendi ülkenizi sırf laf olsun torba dolsun diye ... Devamını Gör