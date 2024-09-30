Türk Yapımı Kirpi’nin Rus Droneları ile Mücadelesi Gündem Oldu: Defalarca Bombalandı, Gitmeye Devam Etti
Türk Yapımı Kirpi’nin Rus Droneları ile Mücadelesi Gündem Oldu: Defalarca Bombalandı, Gitmeye Devam Etti
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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Türkiye'yi de ilgilendiren dikkat çeken bir görüntü sosyal medyaya düştü.
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Görüntülerde, bir Türk şirketi tarafından üretilen zırhlı aracın üst üste 5 defa Rus dronelarının saldırısına uğramasına rağmen yoluna devam ettiği anlar yer alıyor.
TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın sorularını yanıtlayan bir savunma sanayii uzmanı, söz konusu görüntüleri şöyle yorumladı: 👇
İşte o anlar 👇
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keşke şunları kendi ülkemizi korumak için de kullansak. malum sınırlar kevgire dönmüş, milyonlarca ne olduğu belirsiz insan ülkede cirit atarken şu videoyu i... Devamını Gör
Kendi ülkesini satan adamlar mı koruyacak..
Reddit'te r/CombatFootage diye bir sub var, orada çatışma videoları paylaşılıyor sürekli. Bu video'da çok övmüşler türk kirpilerini
Rusya Türkiye'nin içinden geçer yahu o kadar övmeseniz.
Aynı Rusya senelerdir kıçı kırık Ukraynanın içinden geçemedi, ne olursa olsun bu kadar da özgüvensiz olmayın kendi ülkenizi sırf laf olsun torba dolsun diye ... Devamını Gör