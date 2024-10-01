İsrail’in Tel Aviv Kentiden Silahlı Saldırı: 4 Kişi Öldü, 18 Kişi Yaralandı
İsrail’in Tel Aviv Kentiden Silahlı Saldırı: 4 Kişi Öldü, 18 Kişi Yaralandı
İsrail’in Tel Aviv kentinde bir metro istasyonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. İsrail polisinden yapılan açıklamada saldırganların etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
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İsrail’in Lübnan’a kara harekatı başlatarak Orta Doğu’da yeniden savaş başlatması sonrasında bölge tarihin en gergin günlerinden birini geçiriyor.
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Akşam saatlerinde İsrail’e İran’dan balistik füze ile saldırı düzenlenmişti.
İsrail’in Tel Aviv kentinde silahlı kişiler, metro istasyonuna saldırı düzenlendi.
Saldırda 4 kişi hayatını kaybederken, 6’sı ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. İsrail polisi ise saldırganların etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
HASSAS GÖRÜNTÜ: Saldırı bölgesinden görüntüler 👇
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