Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İsrail’in Tel Aviv Kentiden Silahlı Saldırı: 4 Kişi Öldü, 18 Kişi Yaralandı

İsrail’in Tel Aviv Kentiden Silahlı Saldırı: 4 Kişi Öldü, 18 Kişi Yaralandı

İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.10.2024 - 20:10

İsrail’in Tel Aviv kentinde bir metro istasyonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. İsrail polisinden yapılan açıklamada saldırganların etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İsrail’in Lübnan’a kara harekatı başlatarak Orta Doğu’da yeniden savaş başlatması sonrasında bölge tarihin en gergin günlerinden birini geçiriyor.

İsrail’in Lübnan’a kara harekatı başlatarak Orta Doğu’da yeniden savaş başlatması sonrasında bölge tarihin en gergin günlerinden birini geçiriyor.

Akşam saatlerinde İsrail’e İran’dan balistik füze ile saldırı düzenlenmişti.

Akşam saatlerinde İsrail’e İran’dan balistik füze ile saldırı düzenlenmişti.

Detaylar 👇

İsrail’in Tel Aviv kentinde silahlı kişiler, metro istasyonuna saldırı düzenlendi.

İsrail’in Tel Aviv kentinde silahlı kişiler, metro istasyonuna saldırı düzenlendi.

Saldırda 4 kişi hayatını kaybederken, 6’sı ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. İsrail polisi ise saldırganların etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırda 4 kişi hayatını kaybederken, 6’sı ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. İsrail polisi ise saldırganların etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

HASSAS GÖRÜNTÜ: Saldırı bölgesinden görüntüler 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın