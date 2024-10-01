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İran’dan İsrail'e Saldırı: Balistik Füzeler Görüntülendi

İran’dan İsrail'e Saldırı: Balistik Füzeler Görüntülendi

İran
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.10.2024 - 19:46 Son Güncelleme: 01.10.2024 - 19:53

İran, İsrail topraklarına saldırı başlattı. İran’dan atılan balistik füzeler havada görüntülendi. İsrail’de kabine acil olarak toplanırken, füzelerin İsrail’e ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor.

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İsrail’in, Lübnan’a kara harekatı başlatması ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesi bölgede yeniden savaş başlattı.

İsrail’in, Lübnan’a kara harekatı başlatması ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesi bölgede yeniden savaş başlattı.

ABD’den bir yetkili, İran’ın İsrail’e balistik füze saldırısı yapacağını açıklamıştı.

ABD’den bir yetkili, İran’ın İsrail’e balistik füze saldırısı yapacağını açıklamıştı.

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Bu akşam saatlerinde İran’dan İsrail topraklarına sayısı belirsiz balistik füze ateşlendi.

Bu akşam saatlerinde İran’dan İsrail topraklarına sayısı belirsiz balistik füze ateşlendi.

Saldırı sebebiyle İsrail genelinde tüm şehirlerde füze saldırı alarmı çalıyor. Ayrıca İsrail basını İran'dan ateşlenen bir füzenin Tel Aviv'de bulunan bir binaya isabet ettiğini iddia etti.

Saldırı sebebiyle İsrail genelinde tüm şehirlerde füze saldırı alarmı çalıyor. Ayrıca İsrail basını İran'dan ateşlenen bir füzenin Tel Aviv'de bulunan bir binaya isabet ettiğini iddia etti.

İran'ın balistik füzesileri havada görüntülendi 👇

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İran'dan gönderilen füzelerin İsrail topraklarında düşme anı 👇

İran'ın attığı füzeler İsrail semalarında böyle görüntülendi 👇

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