İran’dan İsrail'e Saldırı: Balistik Füzeler Görüntülendi
İran’dan İsrail'e Saldırı: Balistik Füzeler Görüntülendi
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İsrail’in, Lübnan’a kara harekatı başlatması ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesi bölgede yeniden savaş başlattı.
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ABD’den bir yetkili, İran’ın İsrail’e balistik füze saldırısı yapacağını açıklamıştı.
Bu akşam saatlerinde İran’dan İsrail topraklarına sayısı belirsiz balistik füze ateşlendi.
Saldırı sebebiyle İsrail genelinde tüm şehirlerde füze saldırı alarmı çalıyor. Ayrıca İsrail basını İran'dan ateşlenen bir füzenin Tel Aviv'de bulunan bir binaya isabet ettiğini iddia etti.
İran'ın balistik füzesileri havada görüntülendi 👇
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İran'dan gönderilen füzelerin İsrail topraklarında düşme anı 👇
İran'ın attığı füzeler İsrail semalarında böyle görüntülendi 👇
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