ABD’li Yetkili Açıkladı: İran, İsrail’e Balistik Füze Saldırısı Yapacak!

İsrail, Gazze’de yaptığı soykırım sonrasında Lübnan’a yönelmiş ve dün akşam saatlerinde Lübnan’ı işgale karadan da başlamıştı. Orta Doğu’yu resmen ateşe atan İsrail’e yönelik, İran tarafından balistik füze saldırısı yapılacağı iddia edildi. ABD’nin İsrail Büyükelçiliği de çalışanlarına acil olarak evelerine dönmeleri ve sığınağa girmeye hazır olmaları yönünde uyardı.