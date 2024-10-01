ABD’li Yetkili Açıkladı: İran, İsrail’e Balistik Füze Saldırısı Yapacak!
ABD’li Yetkili Açıkladı: İran, İsrail’e Balistik Füze Saldırısı Yapacak!
İsrail, Gazze’de yaptığı soykırım sonrasında Lübnan’a yönelmiş ve dün akşam saatlerinde Lübnan’ı işgale karadan da başlamıştı. Orta Doğu’yu resmen ateşe atan İsrail’e yönelik, İran tarafından balistik füze saldırısı yapılacağı iddia edildi. ABD’nin İsrail Büyükelçiliği de çalışanlarına acil olarak evelerine dönmeleri ve sığınağa girmeye hazır olmaları yönünde uyardı.
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Orta Doğu’da İsrail’in Lübnan’a karadan da askerlerini sokmasıyla birlikte gerginlik en süt seviyeye çıkmış durumda.
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Savaşın, bölgedeki diğer ülkelere de sıçramasından korkuluyor. İsrail’in yeni hedefi olarak İran gösteriliyor.
ABC News'e konuşan ismini vermek istemeyen ABD’li yetkili, İran’ın İsrail’e yönelik balistik füze saldırısına hazırlandığını iddia etti.
Yetkili ayrıca olası bir saldırıda İsrail’in savunmasını aktif olarak desteklemeye hazır oldukları da ifade etti.
Öte yandan ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, tüm çalışanların acil olarak evde dönmesi ve sığınağa girmeye hazır şekilde beklemesi yönünde uyarı yayınlandı.
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