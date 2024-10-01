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Savaş Yayıldı! İsrail, Lübnan'ı Karadan İşgale Başladı: Lübnan Ordusu Sınırdan Çekildi

Savaş Yayıldı! İsrail, Lübnan'ı Karadan İşgale Başladı: Lübnan Ordusu Sınırdan Çekildi

Suriye İsrail Lübnan
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.10.2024 - 10:25

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari,  Lübnan'ın güneyinde 'Kuzeyin Okları Operasyonu' adıyla karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu. İsrail, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı ve örgütün birçok liderini öldürdü.

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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun pazartesi günü Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalar, Bekaa, Baalbek ve başkent Beyrut'a düzenlediği saldırıların bilançosu paylaşıldı. Buna göre son saldırılarda 95 kişi ölürken, 172 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun pazartesi günü Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalar, Bekaa, Baalbek ve başkent Beyrut'a düzenlediği saldırıların bilançosu paylaşıldı. Buna göre son saldırılarda 95 kişi ölürken, 172 kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı yerleri boşaltın çağrısının hemen ardından bölgeyi bombalamaya başladı. İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı yerleri boşaltın çağrısının hemen ardından bölgeyi bombalamaya başladı. İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenledi.

İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını 2 saat boyunca vurdu. İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı. İsrail ordusu ayrıca sınırdaki Ayta eş-Şaab kasabasına aydınlatma fişekleri fırlattı.

İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını 2 saat boyunca vurdu. İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı. İsrail ordusu ayrıca sınırdaki Ayta eş-Şaab kasabasına aydınlatma fişekleri fırlattı.

Lübnan ordusunun da İsrail sınırına yakın noktalardaki pozisyonlarını bırakarak sınırdan 5 kilometre geriye çekildiği bildirildi. Lübnan'ın sınır kasabalarından Aita el-Shaab'ın sakinleri, gece saatlerinde yoğun topçu ateşi, helikopter ve insansız hava aracı sesleri duyduklarını söyledi.

Lübnan ordusunun da İsrail sınırına yakın noktalardaki pozisyonlarını bırakarak sınırdan 5 kilometre geriye çekildiği bildirildi. Lübnan'ın sınır kasabalarından Aita el-Shaab'ın sakinleri, gece saatlerinde yoğun topçu ateşi, helikopter ve insansız hava aracı sesleri duyduklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'ya "saldırganlığı caydırmak ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için" bölgedeki konuşlu mevcut güçlerine savaş uçakları ve birkaç bin takviye asker göndereceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'ya "saldırganlığı caydırmak ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için" bölgedeki konuşlu mevcut güçlerine savaş uçakları ve birkaç bin takviye asker göndereceğini açıkladı.
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Friedrich Nietzsche

Bizi ilgilendiren birşey yok. İsrail'de Türk sınırlarına saldırmayacağına göre Ortadoğu'nun nasıl yandığını çekirdek çitleyerek izleyelim.

Cindirella Man

ABD Ortadoguya asker gönderiyormuş İsraile birlikte vurmak için şimdi bizim dünya lideri açıklama yapar endişeliyiz itidal diplomasi gibi yandaş medya över d... Devamını Gör

unsal kaya

kucuk İsraile bak boyundan büyük işleri yapmayı nekadar çok seviyor. Bu konuda ukkemiz ne yapıyor etliye sütlüye karışmıyor aman hala ticaret devam ediyor.