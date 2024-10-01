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18 Yaşındaki Gencin Acı Ölümü: Döverek Bayılttılar, Elektrik Vererek Öldürdüler

18 Yaşındaki Gencin Acı Ölümü: Döverek Bayılttılar, Elektrik Vererek Öldürdüler

Elektrik Cinayet Şiddet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.10.2024 - 06:42

İstanbul'un Fatih ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı. Alacak verecek meselesi yüzünden 18 yaşındaki Yaşar Karakaş, arkadaşları tarafından işkence yapılarak öldürüldü. Arkadaşlarını döverek öldürenlerin kabarık suç dosyaları ortaya çıktı.

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Atikali Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi bulunan Yaşar Karakaş ile 28 yaşındaki Ramazan K., Eda T., 29 yaşındaki Cebrail K., ve 26 yaşındaki İsmail K. arasında tartışma çıktı.

Atikali Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi bulunan Yaşar Karakaş ile 28 yaşındaki Ramazan K., Eda T., 29 yaşındaki Cebrail K., ve 26 yaşındaki İsmail K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte 4 kişi tarafından Yusuf Karataş darbedilmeye başladı. Aldığı darbelere dayanamayan Karakaş bayıldı. Karakaş'ın ayılması için önce üzerine su döken arkadaşları sonrasında vücuduna elektrik verdi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte 4 kişi tarafından Yusuf Karataş darbedilmeye başladı. Aldığı darbelere dayanamayan Karakaş bayıldı. Karakaş'ın ayılması için önce üzerine su döken arkadaşları sonrasında vücuduna elektrik verdi.

İşkenceye uğrayan Karakaş'ın ayılmaması üzerine evde bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşkenceye uğrayan Karakaş'ın ayılmaması üzerine evde bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Karakaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde bulunan 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Arkadaşlarını döverek öldürenlerin kabarık suç dosyaları ortaya çıktı. Ramazan K'nın 10 suçtan, Cebrail K'nın 4 adet suçtan, İsmail K'nın ise 11 adet suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri, Karakaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde bulunan 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Arkadaşlarını döverek öldürenlerin kabarık suç dosyaları ortaya çıktı. Ramazan K'nın 10 suçtan, Cebrail K'nın 4 adet suçtan, İsmail K'nın ise 11 adet suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

İşte o anlar:

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