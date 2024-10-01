18 Yaşındaki Gencin Acı Ölümü: Döverek Bayılttılar, Elektrik Vererek Öldürdüler
18 Yaşındaki Gencin Acı Ölümü: Döverek Bayılttılar, Elektrik Vererek Öldürdüler
İstanbul'un Fatih ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı. Alacak verecek meselesi yüzünden 18 yaşındaki Yaşar Karakaş, arkadaşları tarafından işkence yapılarak öldürüldü. Arkadaşlarını döverek öldürenlerin kabarık suç dosyaları ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atikali Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi bulunan Yaşar Karakaş ile 28 yaşındaki Ramazan K., Eda T., 29 yaşındaki Cebrail K., ve 26 yaşındaki İsmail K. arasında tartışma çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte 4 kişi tarafından Yusuf Karataş darbedilmeye başladı. Aldığı darbelere dayanamayan Karakaş bayıldı. Karakaş'ın ayılması için önce üzerine su döken arkadaşları sonrasında vücuduna elektrik verdi.
İşkenceye uğrayan Karakaş'ın ayılmaması üzerine evde bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Karakaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde bulunan 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Arkadaşlarını döverek öldürenlerin kabarık suç dosyaları ortaya çıktı. Ramazan K'nın 10 suçtan, Cebrail K'nın 4 adet suçtan, İsmail K'nın ise 11 adet suçtan kaydının olduğu öğrenildi.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın