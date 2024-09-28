Regl Şikayetiyle Hastaneye Gitti: Midesinden Çıkanlar Şoke Etti
Regl Şikayetiyle Hastaneye Gitti: Midesinden Çıkanlar Şoke Etti
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14 yaşındaki bir kız, zayıflama ve regl şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu.
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Kızın midesinde ve on iki bağırsağının tamamını kaplayan kıl yumağı tespit edildi. Ameliyata alınan kızın midesindeki ve on iki bağırsağındaki 3.5 kiloluk kıl yumağı, başarılı bir ameliyat ile çıkarıldı.
"Bu vakamız ilginç bir vakaydı. 14 yaşında bir kız çocuğumuz. Zayıflama ve adet görmeme şikayetiyle doktora başvuruyor'' diyen Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Murat Kabaklıoğlu sözlerine şöyle devam etti:
''Aile saç yediğini uzun zamandır biliyor ama muhtemelen hazmedileceğini düşündüğü için çok fazla önemsemiyorlar. Midede birikeceğini düşünemiyorlar. Bu yüzden de ne psikiyatrik yardım alıyorlar ne de doktora başvuruyorlar. Gittikleri doktor arkadaşta karındaki şişliği tespit ediyor. Görüntüleme yöntemleri ile midede kıl yumağı olduğunu tespit ederek bize yönlendiriyor. Bizde ameliyatını gerçekleştirdik. Midenin ve on iki bağırsak kısmının tamamını dolduran yaklaşık 3.5 kiloluk bir kıl yumağını ameliyat ile çıkardık."
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