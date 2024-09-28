Türkiye'nin Su Barındıran En Büyük Gölüydü: Pembe Rengi ile Ünlünen Meyil Obruk Gölü Tamamen Kurudu
Türkiye'nin Su Barındıran En Büyük Gölüydü: Pembe Rengi ile Ünlünen Meyil Obruk Gölü Tamamen Kurudu
Bir zamanlar Türkiye'nin su barındıran en büyük gölü olan ve pembe rengi ile ünlenen Meyil Obruk Gölü tamamen kurudu.
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Konuya ilişkin Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, açıklamalarda bulundu.
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Meyil Obruk Gölü ki Türkiye'nin su barındıran en büyük gölüydü'' diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Geçmiş yıllarda farklı renk tonlarıyla da gerçekten turizm açısından da doğal bir eser, bir anıt özelliğindeydi. 2020 yılındaki duruma göre, Meyil Gölü'nde tamamen kuruma görüyoruz. 1970 yılında 31 metre su derinliği ölçülmüş. Yaklaşık işte, 50 yıl sonra şu anda, maalesef herhangi bir su gözlenmiyor. 31 metre derinliğindeki su yok olmuş'' dedi.
Tamamen kuruyan gölleri tek tek sayan Prof. Dr. Yaşar Eren, '' Maalesef gözlerimizin önünde yok oldu. Geçmiş yıllarda Meke Gölü vardı, Çıralı Obruğu vardı, Meyil Obruğu vardı. Şu anda bölgede sadece Kızören Obruğu'nda su bulunuyor. Son 20-30 yılda bahsettiğim nedenlerden dolayı sulak alanlarımızın büyük bir çoğunluğu maalesef kurudu. Şu anda geleceğe sadece bir çöl bırakacakmışız gibi görünüyor. Sonuçta birkaç tane kaldı. Onlar da kurulduktan sonra herhalde Orta ve Batı Anadolu'da sulak alan kalmayacak gibi görünüyor'' diye belirtti.
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